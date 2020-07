LAVT OG STABILT: Smittespredningen i Norge er fortsatt er på et lavt nivå. Overlege Tone Bruun sier at det lave antallet smittetilfeller har ligget stabilt den siste måneden. Bildet er av Hovseterhjemmet i Oslo. Foto: Mattis Sandblad, VG

Coronasmitte hos personer over 90 år: Én måned siden forrige registrerte tilfelle

Den siste måneden har ingen personer over 90 år blitt registrert smittet av coronaviruset i Norge. Bedre rutiner på mange sykehjem kan være en medvirkende faktor, tror overlege Tone Bruun i Folkehelseinstituttet.

Den 24. juni var 125 personer over 90 år registrert smittet av coronaviruset. En måned senere er tallet det samme, viser tall fra FHI.

– Det har vært færre tilfeller i alle aldersgrupper, også blant de eldste. Mindre smitte generelt vil føre til at også færre eldre blir smittet, sier overlege Tone Bruun ved avdelingen for smittevern og vaksine.

Ifølge Bruun er det for eksempel lav risiko for å få smitte inn på sykehjem, siden få ansatte og besøkende vil være smittet.

– Det er også styrket overvåking, testing, smitteoppsporing, isolering og karantenering, slik at man får stoppet smittespredning i tide. Bedre rutiner på mange sykehjem kan nok være en medvirkende faktor.

– Mørketall ikke årsaken

I løpet av de siste to ukene har det vært åpnet for reiser til flere europeiske land. Ferske tall fra FHI viser en økning i hvor mange som blir smittet i utlandet: Andelen har steget fra 11 prosent i uke 28 til 29 prosent i uke 29.

Kun ett av smittetilfellene oppgir å ha blitt smittet i et såkalt «grønt» land. Altså kommer nærmest alle tilfellene fra reise i såkalt «røde» land, som ikke er unntatt karanteneplikten.

– Anbefalinger om karantene, testing og annen oppfølging sikrer at disse i mindre grad sprer smitten videre, også i sykehjem og ellers i helsetjenesten, sier Bruun.

– Mistenker dere mørketall? At det er flere i denne aldersgruppen som er smittet, men som ikke har blitt testet?

– Noe mørketall vil det være, men vi mistenker ikke at det er større mørketall som fører til lavere forekomst blant eldre nå.

OVERLEGE: Tone Bruun jobber ved avdelingen for smittevern og vaksine i Folkehelseinstituttet. Foto: Privat

Ny smittebølge

Fredag var det registrert totalt 9085 corona-tilfeller i Norge. I rapporten for uke 29 skriver FHI at smittespredningen her til lands fortsatt er på et lavt nivå. Det er altså ikke bare den eldste aldersgruppen som har færre tilfeller.

– Det har generelt vært en nedgang i antall meldte tilfeller over lengre tid, og det lave antallet har ligget ganske stabilt den siste måneden, sier Bruun.

VGs oversikt viser søndag at Moss kommune er den eneste kommunen som har en stigende smittetrend nå.

Det er imidlertid spådd en ny smittebølge i høst. På spørsmål om når FHI tror smitten vil begynne å øke igjen, svarer Bruun:

– Sporadisk økning av tilfeller kan forventes utover sensommeren og høsten i forbindelse med lokale utbrudd og klynger. Økt reiseaktivitet ser ut til å gi noe økt import av smitte denne sommeren. Det kan også komme en ny, nasjonal bølge til høsten eller vinteren, når folk igjen vil oppholde seg mer innendørs.

– For å begrense en slik oppblomstring er det fremdeles viktig at vi følger de generelle smittevernrådene om å være hjemme når vi er syke, ha god hygiene og holde avstand til andre enn våre nærmeste.

Publisert: 26.07.20 kl. 18:03

