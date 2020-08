CORONA-AKSJON: I juni var VG med da Økokrim ved Øst politidistrikt gikk til aksjon mot bedrifter i Østfold. NAV Kontroll anmelder bedrifter til politiet for svindel med coronastøtte. Foto: Gisle Oddstad

NAV sjekker 30 bedrifter for omfattende coronasvindel

NAV Kontroll har anmeldt minst fem bedrifter for utstrakt misbruk av lønnskompensasjon under coronatiltakene. Trolig er flere titalls millioner kroner svindlet fra støtteordningen.

Det forteller direktør i NAV Kontroll, Ole Johan Heir. De mener å ha oppdaget en modus for hvordan bedrifter og personer går fram, for å svindle til seg pengene som skulle kompensere bedrifter med permitterte ansatte.

En forretningsmann i Oslo er nå siktet for svindel av en halv million kroner. Han har gått med på å bli varetektsfengslet, men ikke tatt stilling til siktelsen. NAV kontroll jobber nå på spreng med å avdekke bedrageriene.

– Vi har anmeldt fem til seks bedrifter. Nå har vi over 30 bedrifter vi utreder, men dette vil kunne øke fortløpende, sier direktør Heir.

NAV Kontroll har ennå ikke oversikt over hvor store summer som er utbetalt urettmessig. Noen av enkeltsakene går over en million kroner, og nye saker kommer stadig til.

– Det vil helt sikkert være snakk om flere titalls millioner kroner, det vokser fortløpende. Vi gjør nye etterkontroller hver dag, men vi er i en tidlig fase og ikke ferdig med å utrede sakene, sier Heir.

I etterkontrollene kan NAV også se om det er gjort endringer lenger tilbake i tid, om data er slettet, og hvem som har endret data, forklarer Heir.

Kontrollavdelingen i arbeids- og velferdsdirektoratet får nå uvanlig mange tips om svindel.

Modus med fiktive ansatte

Mange bedrifter måtte permittere sine ansatte da tiltakene mot corona ble innført i mars.

Bedriftene betaler de ansattes lønn i starten av permisjonen. Regjeringens kompensasjonsordning skulle sørge for at bedriftene fikk tilbakebetalt dette.

Kort tid etter at ordningen ble innført, 20. juni, begynte noen bedrifter å registrere et stort antall ansatte og be om lønnskompensasjon for disse. Pengene ble utbetalt tilsynelatende automatisk fra NAV, innen et par dager.

– Vi oppdaget denne modusen og måtte finne en måte å hindre dette på. En måte var at ikke alle utbetalingene skjer automatisk, men at noen vedtak om stønad settes på vent når vi mener at det er grunn til å undersøke dem, sier Heir.

– Burde ikke denne forsinkelsen vært der fra starten?

– Det blir vanskelig å si. Det er først i ettertid vi ser at denne modusen er benyttet. Dette er også en kortvarig ordning, som opphører 31. august.

Nå er det svindel med denne ordningen som er høyeste prioritet for NAV Kontroll, der nær alle ansatte jobber med dette. De ser samtidig at noen av bedriftene har svindlet med andre av NAVs støtteordninger også.

– Dette er svært viktig og alvorlig for NAV. Det viktigste er at ansatte og bedrifter skal få den støtten som man ble enige om politisk at de skulle få. Velferdsordningen er tillits-basert, men så må vi også kontrollere om ordningene misbrukes, sier Heir.

ETTERFORSKER: Rune Skjold leder seksjonen ved Oslo politidistrikt, som nå etterforsker omfattende svindel med coronastøtte. Foto: Ole Berg-Rusten

Døde «ansatte» avsløres ikke automatisk

NAV kaller disse bedrageriene for systematisk og organiserte, der de ser en sammenheng mellom flere av sakene.

I saken som etterforskes i Oslo ble over 500 personer, kanskje inntil 1000, registrert som fiktive arbeidstakere. Blant dem var en politiadvokat og visepolitimester Sveinung Sponheim i Oslo politidistrikt.

Bedriftene registrerte også døde personer som ansatt i sitt firma, uten at dette fikk en varsellampe til å gå hos NAV. Selv om de har tilgang til folkeregisteret.

Det bekrefter direktøren ved NAV Kontroll.

– Dette er noe vi jobber med. Det er ingen automatisk utsjekk av at personen som registreres er død, men vi oppdager det i etterkontrollene, sier Heir.

– Burde det ikke gå et rødt flagg?

– Det gjør ikke det med dagens systemer, men vi oppdager det i etterkant. Da blir bedriftene sperret som mottakere.

