Les dagens VG her!

Har din partner eller venn mistet gnisten, eller er ofte trøtt til tross for mye søvn? Da handler det sannsynligvis om en depresjon. Eller tyder tegnene mer på at vedkommende kun er lei seg? I dagens VG kan du lese mer om hvordan du merker forskjell.

Nå nettopp

Smittesituasjonen for corona er en helt annen enn i mars, sier eksperter. Men pandemien er ikke over.

- Vi kan se konturene av at en bølge nummer to sannsynligvis kommer.

Det sier Gunnveig Grødeland, forsker på immunologi og vaksineutvikling på Immunologisk institutt ved Universitetet i Oslo.

Nordmenn både reiser og beveger seg mer rundt. Med det bakteppet mener Grødeland at en ny bølge er fullt mulig.

Få også med deg vårt store quizmagasin med 522 spørsmål i en rekke kategorier.

Dette - og mye mer - i dagens VG!

Publisert: 29.07.20 kl. 00:08

Mer om eavissalg

Fra andre aviser