STENGER: Ved midnatt i kveld stenger alkoholserveringen på utestedene. Michelle kielstrup serverer en drink på puben The Old Irish Pub i Oslo. Foto: Fredrik Solstad

I kveld stenger øl-kranene ved midnatt

Ved midnatt stenges ølkranene på utestedene. Bransjen mener det vil føre gjestene ut til uoversiktelige hjemmefester og større smittefare.

På Old Irish Pub på Klingenberggaten i Oslo, forbereder daglig leder Mie Lundberg Simonsen en situasjon bransjen fryktet, men håpet i det lengste å unngå: På grunn av smitteøkningen må alkoholserveringen denne fine sommerkvelden stenge ved midnatt. Skjenkestoppen kommer tre timer tidligere enn på en vanlig lørdag. Det ble klart på fredagens pressekonferanse.

STENGER TIDLIGERE: Mie Lundberg Simonsen må sende gjestene hjem ved midnatt natt til søndag. Foto: Fredrik Solstad

Skuffelse

– Vi er selvfølgelig utrolig skuffet! Vi mener vi har tatt veldig mange forholdsregler for å sikre at The old irish pub i Norge er et sikkert sted også i de sene nattetimer, sier Simon Møller, administrerende direktør i The Old Irish Pub - Norway, som driver ni puber i Norge.

Han og flere i utelivsbransjen frykter at stengte kraner vil sende gjestene videre på hjemmefester, mer ukontrollerte forhold og større fare for smitte.

– Med de allerede stramme restriktsjonene vi hadde i Norge med at gjester skulle ha en fast sitteplass og bordservering, var og er det sikreste stedet å innta alkohol hos de seriøse i utelivsbransjen, sier Simon Møller.

SKUFFENDE: På puben Old Irish er Mie Lundberg Simonsen skuffet over nedstengningen. Foto: Fredrik Solstad

Smittespredning

Helseminister Bent Høie sa på en pressekonferanse at han er bekymret for smitte på utesteder.

– Det er et sted der det er risiko for smittespredning, rett og slett fordi etter en stund – med alkohol – senker de fleste «guarden» litt, og det blir litt enklere og lettere å glemme seg. Det er noe vi også ser internasjonalt., sier han om skjenkebegrensningene.

Samtidig innrømmet helseministeren at det kan oppstå problemer med hjemmefester. Han personer holde minst én meter avstand, og minner om at det er en maksgrense på 20 personer på private samlinger.

SISTE NATT: Natt til lørdag var siste natt det var tillatt å servere alkohol etter midnatt. Foto: Vidar Ruud, NTB scanpix

På de ni pubene som Simon Møller er sjef for, mener han det er tatt grep som gjør det trygt å serve alkohol utover natten.

– Vi har blant annet innført håndsprit flere steder på pubene, vi har hyppigere rengjøring, vi serverer ved bordene og har plexiglass mellom bordene. Vi følger smittevernskravene og det er enklere for kommunen å kontrollere oss enn alle de private festene vi vil få rundt i landet nå, sier Møller.

HÅNDSPRIT: På Old Irish Pub har de satt ut flere flasker med håndsprit til gjestene. Foto: Fredrik Solstad

- Med bakgrunn i det som allerede har skjedd siden Norge ble stengt ned pga Covid-19: Hvor dramatisk er den nye stengningen for dine utesteder?

– Det er et veldig hardt slag økonomisk. Vi har rundt 40 % av normal omsetning som følge av coronasituasjonen og restriksjonene vi skal overholde.

AVSTAND: På puben har de tydlig markert opp hvor man skal stå for å holde avstand. Foto: Fredrik Solstad

Skjenkestopp

Drammen kommune har hatt skjenkestopp ved midnatt i et par uker.

– I Drammen så vi den allerede lave omsetningen på 40 % av normal drift, bli halvert. Vi er der nede på ca 20 % av normal omsetning med de nye, strenge åpnings- og sjenketidene.

- Hvordan har dere klart å holde åpent i denne tiden?

– Vi har gjort mange tiltak og endret på innredningen på noen av våre pubber. Etter gjenåpningen fikk vi ros i forskjellige kommuner for tiltakene og prioriteringene av gjestenes sikkerhet og helse. Kontrollørene har ofte sagt at vi har noen av byens beste tiltak. Det gjør situasjonen enda verre, vi hadde kontroll og hadde klart å skape et sikkert sted å gå på byen for våre gjester.

– Hvilke nye tiltak må nå igangsettes før skjenkestopp ved midnatt?

– Vi har erfaring fra Drammen og fra Oslo rett før gjenåpningen. Det er selvfølgelig noen rutiner som skal endres, men vi håper at det ikke fører til at vi må permittere medarbeidere igjen. Det vanskelig å se hvordan vi skal unngå det, sier Møller.

Publisert: 08.08.20 kl. 21:00 Oppdatert: 08.08.20 kl. 21:15

