KRITISK: SV-leder Audun Lysbakken sier at Solbergs endring riktig, men at det har gått for lang tid. Foto: Tore Kristiansen

SV-Audun om permitterings-utvidelse: – Kraftig på overtid

SV-leder Audun Lysbakken sier at Solberg-regjeringen har somlet med å utvide permitteringsordningene. Han mener det har ført til usikkerhet for bedrifter og ansatte.

Nå nettopp

I et intervju med VG varslet statsminister Erna Solberg (H) i dag at regjeringen vil utvide permitteringsperioden fra 26 til 52 uker. De som ble permittert i mars, kan nå være permittert helt frem til mars neste år, uten at bedriftene tvinges til å si dem opp.

Det er flertall på Stortinget for å utvide ordningen, men flere av opposisjonspartiene mener at Solberg-regjeringen er altfor treige.

– Det skulle bare mangle at dette kom. Det er kraftig på overtid og med sin somling har regjeringen bidratt til mange permitterte og bedrifter har måttet leve i usikkerhet gjennom sommeren, skriver SV-leder Audun Lysbakken i en tekstmelding til VG.

– Dette er et eksempel på at denne regjeringen hele tiden har vært bakpå når det gjelder de sosiale konsekvensene av krisen, og jeg vil gi ros til fagbevegelsen for å ha stått på for å trygge arbeidsplassene til de permitterte.

Ville avbryte ferie

Før sommeren krevde Ap, Rødt, SV og Sp at Stortinget avbrøt ferien sin for å stemme over endringer i permitteringsregelverket.

Både Høyre og Frp stemte ned forslaget i Stortingets presidentskap.

– Først og fremst er jeg veldig godt fornøyd med at regjeringen endelig bøyer av i saken. Den har vi jobbet lenge med, sier Ap-nestleder Bjørnar Skjæran til VG.

– Dette er i tolvte eller trettende time. De som allerede har fått oppsigelsen, får ikke hjelp av dette. Mange ville hatt mye større trygghet gjennom sommeren om dette kom før. Men det viktigste er at det kommer på plass, sier han.

NESTLEDER: Bjørnar Skjæran sier at Arbeiderpartiet har presset på for endringene gjennom sensommeren sammen med fagbevegelsen. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Frp sa tidligere i uken at de nå støtter utvidelsen til 52 uker, dersom NHO og LO opprettholdt sitt krav om utvidelse.

Da ble det klart at det var flertall på Stortinget, også uten regjeringen.

– Det er bra at regjeringen følger opp vårt krav om å utvide permitteringsperioden til 52 uker og endelig gir bedriftene og de ansatte forutsigbarhet, sier lederen i arbeids- og sosialkomiteen Erlend Wiborg (Frp).

FERIE: Erlend Wiborg ønsket ikke å avbryte ferien for å stemme over et nytt forslag for å utvide permitteringsregelverket tidligere i sommer. Foto: Jørgen Braastad

Flere tiltak

Blant de andre partiene på Stortinget er det stor støtte til utvidelsen av permitteringsperioden, men flere mener at det ikke er nok.

Sps Sigbjørn Gjelsvik krever flere tiltak gjennom høsten.

– Det er flott med 52 ukers permittering, men nå har vi behov for å raskt komme med ytterligere økonomiske tiltak for å ivareta bransjer og bedrifter som kommer til å stå i vanskelige situasjoner fremover, sier Gjelsvik som viser til at flere av de økonomiske corona-ordningene snart løper ut.

MER: Sps finanspolitiske talsperson Sigbjørn Gjelsvik sier at regjeringen må gjøre mer. Foto: Vidar Ruud

Rødt mener at regjeringen også må se på dagpengene.

– Rødt krever at nivået på dagpenger fortsatt skal videreføres på 80 prosent, også etter 1. november, skriver partileder Bjørnar Moxnes til VG.

– Ventet altfor lenge

Regjeringen varslet endringen torsdag etter et brev fra partene i arbeidslivet som ble formidlet gjennom Riksmegleren.

Både LO og NHO er glade for at endringene nå kommer.

– Dette var jaggu meg på tide, de permitterte har ventet altfor lenge. Å bruke så lang tid på noe så viktig var farlig defensivt av regjeringen, skriver første nestleder Peggy Følsvik i LO til VG.

LO-TOPP: Peggy Følsvik er kritisk til at regjeringen brukte så lang tid. Foto: Trond Solberg

Virke og YS skriver til VG at de støtter utvidelsen. NHO-sjef Ole Erik Almelid er glad for at regjeringen bestemte seg.

– Det er en viktig melding til bedriftene som vi har ventet på. Det er flott at dette nå er på plass. Det gjør at bedriftene kan planlegge med et lengre perspektiv og at folk kan berge jobben istedenfor å bli oppsagt i en tid med få jobber å få. Vi opplever at vi blir hørt, sier han til VG.

Publisert: 13.08.20 kl. 15:31

