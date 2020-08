SKAL TESTES VED ANKOMST: Testsentrene skal settes opp på blant annet flyplasser. Foto: Gøran Bohlin

Jobber for å etablere coronatesting på flyplasser og grenseoverganger

Helsedirektoratet jobber med å etablere testsentre på flyplasser, havner og grenseoverganger.

– Vi er i samarbeid med relevante parter for å etablert testing på sentrale ankomststeder som flyplasser, havner og grenseoverganger, sier kommunikasjonsdirektør Trine Melgård i Helsedirektoratet til NTB.

Hun kan ikke si når disse sentrene etableres.

Bergen kommune opplyser torsdag at en coronateststasjon opprettes på Bergen lufthavn. Teststasjonen skal driftes av Bergen legevakt som allerede har startet forberedelser av dette.

– Det er behov for tiltak for å gjøre testing enda mer tilgjengelig for personer som ankommer fra utlandet. Derfor ønsker vi å opprette en teststasjon på Bergen lufthavn, Flesland, sier byråd for eldre, helse og frivillighet Beate Husa i en uttalelse på kommunens hjemmesider.

I første omgang skal forsøksordningen vare i én måned. Det vil i dette tidsrommet også gjøres en evaluering og beslutning om eventuell forlengelse.

Ordfører i Ullensaker: Staten må ta regningen

Ordfører Eyvind Jørgensen Schumacher (Ap) i Ullensaker kommune, hvor Oslo lufthavn ligger, sier at kommunen kommer til å følge opp rådene som kommer fra FHI.

Samtidig mener han at det er staten, ikke kommunen, som må stå for utgiftene knyttet til de nye testsentrene.

– Ullensaker kommune er tross alt en relativt liten kommune med 40.000 innbyggere, som selvfølgelig til enhver tid trenger ressursene vi har selv. Særlig i en krisesituasjon har vi ikke ressurser til rådighet å ta ansvaret på egenhånd, sier Schumacher og tilføyer:

– Derfor er det veldig viktig at staten kommer på banen med ressursene som må til, både med tanke på organisering og ikke minst det økonomiske.

Ordføreren skal førstkommende mandag i møte med FHI og Avinor for å diskutere coronatestingen på Oslo lufthavn.

Vurderer flere innstramminger

Også andre europeiske land enn Norge opplever en økning i smitte. Ifølge VGs oversikt har nå rundt halvparten av landene i Europa en stigende smittetrend.

Regjeringen kom torsdag med nye reiseråd, som innebærer at fire nye land blir røde; Frankrike, Monaco, Sveits og Tsjekkia.

I tillegg sa statsminister Erna Solberg torsdag at regjeringen har besluttet å sette på vent vurderinger rundt grønne land utenfor Europa.

Samtidig vurderer regjeringen flere innstramminger.

Publisert: 06.08.20 kl. 18:18 Oppdatert: 06.08.20 kl. 18:59

