DØMT: Torsdag ble den 38 år gamle mannen dømt for drapet på Marie-Louise Bendiktsen. Han ble pågrepet da han landet på Oslo Lufthavn i fjor sommer. Foto: Privat

38-åring dømt til 11 års fengsel for Sjøvegan-drapet

Den 38 år gamle srilankeren ble torsdag dømt til 11 års fengsel for å ha voldtatt og drept Marie-Louise Bendiktsen i 1998.

Det er 20 år siden Marie-Louise Bendiktsen (59) ble funnet drept i sitt eget nedbrente hjem i Sjøvegan i Troms 15. juli 1998. Drapet skal ha skjedd en gang i en todagersperiode fra 13. juli til 15. juli.

Den 38 år gamle mannen fra Sri Lanka ble i Nord-Troms tingrett dømt til 11 års fengsel for å ha drept og voldtatt Marie-Louise Bendiktsen.

Mannen dømmes også til å betale til sammen 600.000 kroner i erstatning til Bendiksens to barn.

– Han kommer til å anke dommen umiddelbart. Han er skuffet over at retten ikke har lagt til grunn hans forklaring rundt et intimt forhold med avdøde. Han er forberedt på en ny runde, sier forsvarer Alexander Greaker til VG.

Aktor, statsadvokat Torstein Lindquister, la ned påstand om 17 års fengsel for mannen.

– Det er et stort sprik fra min påstand. Vi registrerer likevel at retten lang på vei er enig i vår argumentasjon, sier Lindquister til VG.

DREPT: 13. juli 1998 ble Marie-Louise Bendiktsen (59) funnet drept i sitt nedbrente hus i Sjøvegan i Troms. Foto: Politiet

I retten har det vært uenighet knyttet til mannens alder. Han hevder han er født i 1980, mens påtalemyndigheten har hevdet at han er født i 1976.

– Retten er uenig i at vi tilstrekkelig har bevist at han var over 18 år på gjerningstidspunktet. Det gjorde at de landet på 11 år. Vi mener at 12–13 år i så fall hadde vært riktig, sier aktor.

Stukket 13 ganger

Mannen arbeidet i Marie-Louise Bediktsens hage, sammen med flere andre, to måneder før hun ble funnet drept.

38-åringen ble pågrepet på Oslo Lufthavn i fjor sommer, da han returnerte til Norge etter å ha blitt utvist i to år i 2014. Han var da domfelt en rekke ganger, blant annet for å ha forsøkt å rane en eldre dame.

Ifølge dommen stakk han Marie-Louise Bendiktsen flere steder på kroppen hele 13 ganger med en knivlignende gjenstand.

ÅSTEDET: Boligen til Marie-Louise Bendiktsen var helt nedbrent. Foto: Rune Stoltz Bertinussen

Mener forklaringen er usannsynlig

Ifølge dommen ble Marie-Louise Bendiktsen voldtatt før hun døde.

Mars 2018 kom svarene på nye analyser som slår fast at DNA-beviset som ble funnet under obduksjonen av avdøde stemmer med DNA-profilen til 38-åringen.

Mannen har ikke bestridt dette, men forklart at han og Bendiksen hadde et frivillig seksuelt forhold rundt tiden drapet ble begått.

Retten er uenig, og skriver at det er usannsynlig at hun skulle ha lyst til eller være i stand til å innlede et seksuelt forhold.

FORSVARERNE: Alexander Greaker (f.v.) og Daniel Storrvik forsvarer den 38 år gamle srilankeren. Foto: Terje Mortensen

Publisert: 25.04.19 kl. 13:31 Oppdatert: 25.04.19 kl. 14:02