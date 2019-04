NY LEDER: Ikke uventet var det Kjell Ingolf Ropstad som tar over styringen i KrF. Foto: Carina Johansen / NTB scanpix

Valgdrama i KrF: Blå mot rød i kampvotering

SOLA (VG) Forslaget til nytt sentralstyre i KrF hadde en hårfin balanse mellom rød og blå side, et kompromiss mange ville stille seg bak. Men på tampen valgte Møre og Romsdal KrF å levere et benkeforslag.

Tross valgkomiteens harde arbeid for å innstille på et sentralstyre de fleste kunne være fornøyde med, ble dermed heller ikke dette landsmøtet i Kristelig Folkeparti (KrF) dramafritt.

– Det begynner å bli svært lenge siden Møre og Romsdal har vært representert, sa Steinar Reiten, stortingsrepresentant for fylket.

Han ville ha inn fylkesleder Randi Walderhaug Frisvoll, som var innstilt som møtende vara til sentralstyret, og pekte på Karin Bjørkhaug fra Trøndelag som den som burde ut.

Mens Frisvoll stod på blå side under det dramatiske veivalget i høst, stod Bjørkhaug tydelig på rød side. Det er dette som vekker reaksjoner, og gjorde at sentralstyrevalget ble en kampvotering mellom en rød og blå kandidat.

– Jeg mener at Karins stemme og dyktighet trengs i våre sentrale organer. Vi trenger bredden i vårt arbeid med lagbygging videre. Karin kan samspill, argumenterte fylkesleder Per Sverre Kvinlaug i Agder, som selv stod tydelig på blå side.

Benkeforslaget fikk imidlertid ikke flertall. Like før klokken 11:30 ble det klart at landsmøtet gikk for valgkomiteens innstilling, med 152 mot 27 stemmer.

Dette er KrFs nye sentralstyre: Kjell Ingolf Ropstad, leder

Olaug Bollestad, 1. nestleder

Ingelin Noresjø, 2. nestleder

Erik Lunde

Tove Welle Haugland

Magne Supphellen

Anders Tyvand

Karin Bjørkhaug Vis mer vg-expand-down

BLÅ FOR RØD: Per Sverre Kvinlaug, som var blå i KrFs veivalg, argumenterte for at røde Bjørkhaug skulle bli i sentralstyret. Foto: Tore Kristiansen

Fryktet blå mot blå-kamp

KrF har ikke en fast voteringsorden for forslag som dette. Før landsmøtet valgte å sette Frisvoll opp mot Bjørkhaug, var det flere fra blå side fryktet at hvis Frisvoll kom inn i sentralstyret, ville det i stedet være på bekostning av en annen blå kandidat: Tove Welle Haugland (29) fra Vest-Agder.

Hauglands forsvarstale ble holdt av Tore Storehaug, stortingsrepresentant fra Sogn og Fjordane og Knut Arild Hareides wonderboy, som skal ha sviktet den tidligere partilederen og gått fra rød til blå side i siste øyeblikk. Han løftet frem Haugland som ung og dyktig.

– Må være lov å bruse med fjæra

Steinar Reiten, stortingsrepresentant for Møre og Romsdal og mannen bak benkingsforslaget, er ikke overrasket over nederlaget.

– Vi skjønte at det var krevende å benke på dette landsmøtet. Hele landsmøtet har vært opptatte av å samle partiet, sier Reiten til VG.

Han forteller at de ville unngå at kampvoteringen handlet om politisk farge, og understreker at Møre og Romsdal KrF tradisjonelt har benket kandidater fra Trøndelag, der Bjørkhaug kommer fra.

– Det er ni år siden Møre og Romsdal hadde fast plass i sentralstyret. Vi er det fjerde største fylket i KrF, både i medlemmer og stemmer.

– På et så sårbart tidspunkt i KrF, hadde det ikke vært enklere å benke mot en annen blå?

– Nei, vi var veldig opptatte av å prøve å bidra til å samle laget, ikke ytterligere splid, sier Reiten.

Han mener et benkeforslag mot en annen blå kandidat hadde bidratt itl å splitte partiet enda mer. Derfor ville Møre og Romsdal KrF heller benke mot noen fra egen region.

– Det må være lov å bruse litt med fjæra for fylket.

NY LEDERTRIO: Nestledere Olaug Bollestad og Ingelin Noresjø, og partilder Kjell Ingolf Ropstad. Foto: Carina Johansen / NTB scanpix

Ropstad er ny partileder

KrF har lørdag valgt ny partiledelse for første gang siden den lange og opprivende interne striden om veivalget i fjor høst, som endte med at de gikk i regjering i at KrF gikk i regjering med Høyre, Venstre og Frp i januar.

Ropstads plan for partiet er at KrF nå skal løfte kristne verdier, og prioritere hardere hvilke saker de skal satse på - som bioteknologi, og familiepolitikk. I partiledelsen får Ropstad, som stod i front for den blå siden i partiet, med seg Olaug Bollestad som nestleder. Hun ønsket også å gå inn i regjering.

Ingelin Noresjø er valgt som partiets andre nestleder. Hun blir partiets røde topp, og sier at det for henne er viktig å bevare bredden i partiet.

