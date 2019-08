TERRORTILTALT: Philip Manshaus er tiltalt for terror og for drapet på sin 17 år gamle stesøster. Her fra fengslingsmøtet i Oslo tingrett. Foto: Gisle Oddstad

Hvite massedrapsmenn finner inspirasjon i hverandre: – Det er en «copycat»-tendens

Hvite høyreekstremister har stått bak noen av de dødeligste terrorangrepene de siste årene. Mange finner inspirasjon i hverandre og har en heiagjeng i ryggen på konspiratoriske forum.

Nå nettopp

Kopier lenke

Del på Facebook

Del med e-post

– Det kan virke som terrortiltalte Philip Manshaus har blitt inspirert av nylige terrorhendelser i Christchurch, Poway og El Paso, sier Cathrine Moe Thorleifsson, forsker ved C-Rex på Universitetet i Oslo, til VG.

Brenton Tarrant drepte 51 mennesker da han gikk til angrep på to moskeer på New Zealand i mars. Også skytteren i El Paso i Texas, som drepte 22 personer tidligere i august, sier han er inspirert av massedrapsmannen. I San Diego ble én person drept da en 19-åring gikk til angrep mot Poway-synagogen.

Les også: Polititeori: Ville kopiere moskéangrepet på New Zealand

– Smitteeffekten har vært klar de siste månedene. Det kan virke som om Manshaus prøvde å kopiere Tarrant både med tanke på målutvelgelse, forhåndsannonsering på nettforum og i forsøket på å live-streame angrepet via Facebook, sier hun.

– Vi ser et tydelig mønster her og flere er «copycats».

Mener Breivik har vært bidragsgivende

Lars Erik Berntzen, postdoktor ved Institutt for sammenlignende politikk og forsker ved Senter for ekstremismeforskning ved UiB, sier til VG at massedrapsmenn enten direkte eller indirekte påvirker hverandre, og at han ser forbindelsen flere har tilbake til 22. juli.

– Er det sannsynlig at Breivik har fungert som en grunninspirator for Manshaus?

– Breiviks terrorangrep og hans skriverier, samt fokuset som har vært på han i ettertid, har vært bidragsgivende. I den forstand kan man si at han har vært en grunninspirator, sier Berntzen.

Han tror ikke det er Breiviks manifest eller ideologi som først og fremst har inspirert andre.

– Breivik har blitt hyllet, blant annet gjennom «memes» (visuelle vitser hyppig brukt på internett journ.anm.). Andre som har forsøkt eller gjennomført massedrap blir sammenlignet med Breivik, der han løftes fram som en som har fått det til. Inspirasjonen disse menneskene får fra Breivik er gjerne handlingene hans og bildene av ham fra rettssalen, sier Berntzen.

– Det er ikke enkelt å si at Breivik var den utløsende faktoren til de andre massedrapene, men flere av disse gjerningsmennene har jo nevnt ham direkte, mens andre gjerningsmenn har nevnt disse igjen, så vi ser jo en kjede. De henter inspirasjon fra hverandre, og i likhet med andre fenomen er det en «copycat»-tendens også her. Det er noe som gjerne kommer i bølger, og folk som aldri har snakket med hverandre finner inspirasjon hos hverandre likevel, forklarer Berntzen.

les også Etterforsker forumsinnlegg: «Valhall venter»

Samles om konspirasjonsteorier

Forskerne forklarer at retorikken i foraene ofte sentrerer seg rundt konspirasjonsteorien om at befolkningen av hvite mennesker er truet, og kommer til å bli byttet ut gjennom blant annet migrasjon.

– Denne teorien har jo sirklet rundt i høyreekstreme kretser lenge, så det er ikke nytt som sådan, men det er nytt at dette blir overført til «memes» og på disse nettforumene, forklarer Berntzen.

– Personer som tenker på å gjennomføre lignende angrep selv søker gjerne bekreftelse i slike forumer. Det er der de snakker direkte til dette miljøet, og de ønsker å bli hyllet.

Les også: Moské-skytingen: Slik var de dramatiske minuttene

Thorleifsson forteller at lørdagens moské-angrep straks ble stemplet som feilslått av andre brukere i de aktuelle kanalene, og at den fikk en såkalt «zero score».

– I de høyreekstreme nettforumene utvikles «memes» av Tarrant hvor han plasseres på toppen av mannshierarkiet. Han har fått høy status som alfahann fordi han gjennomførte massedrap, forklarer Thorleifsson.

INNLEGGET: Dette innlegget dukket opp på et nettforum kort tid før angrepet mot moskeen i Bærum forrige lørdag. Innlegget er signert Manshaus og er en del av politiets etterforskning. Foto: Skjermdump

Utfordrende for myndighetene å ha kontroll

Det skal ha vært 26 norske brukere som kommenterte på posten lagt ut i Manshaus’ navn før moské-angrepet. Forskerne forteller at majoriteten av disse er unge menn.

– De fleste poster anonymt så det er vanskelig å vite noe mer enn det de skriver selv, sier Thorleifsson.

Hverken hun eller Berntzen tror det er mulig for norske myndigheter å holde fullstendig oversikt over hva som foregår på disse foraene.

– Det er en utfordrende oppgave. Trafikken og spredning av informasjon er rask og brukerne anonyme. Samtidig er flere forum lett tilgjengelig og åpne. Det vil alltid være en utfordring å hindre spredning av høyreekstrem propaganda på nettsider som er helt umodererte. Fjernes nettsidene fører det på kort sikt til desentralisering, før de finner andre sider. Vi må heller adressere de bakenforliggende årsakene til hva som trekker unge menn til dette universet, mener Thorleifsson.

Publisert: 15.08.19 kl. 08:18