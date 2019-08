BEKYMRET: Geirr Tangstad-Holdal er bekymret for konsekvensene av bompengedebatten: - På grensen til det tragiske, sier han. Foto: Nils Bjåland

Frykter økt trafikkdød ved bompengekutt

Trafikksikkerhetsforeningen frykter at resultatet av bompengedebatten kan bli flere drepte og hardt skadde på norske veier.

– Dersom alt skal gjøres billigst mulig kan det bety at flere viktige veiprosjekter ikke blir satt i gang. Vi er veldig bekymret over det retningen debatten tar nå, sier daglig leder i Trafikksikkerhetsforeningen (TSF) Geirr Tangstad-Holdal til VG.

Han peker på at det i ny Nasjonal Transportplan (NTP ) 2018-2029 er det satt et nytt etappe-mål for trafikksikkerhet: Maksimalt 350 drepte eller hardt skadde i vegtrafikken i 2030.

– Hvis det nå blir stilt som ultimatum om at staten skal finansiere 50 prosent, frykter vi at mange viktige veiprosjekter ikke vil bli satt i gang. Resultatet av det igjen kan bli flere drepte og hardt skadde i trafikken, sier Tangstad-Holdal.

Han er særlig bekymret for hva som kan komme til å skje med E39 på vestlandet og den videre utbyggingen av E6 i Gudbrandsdalen fra Sjoa og nordover til Oppdal.

– Dette er utsatte strekninger. Hvis finansieringen stopper opp, vil det være på grensen til det tragiske når vi vet hvilke konsekvenser det kan få, sier Geirr Tangstad-Holdal.

Han understreker at selv om mye er gjort, så ligger vi fortsatt langt på etterskudd i dette arbeidet. Det er for eksempel fortsatt rundt 1800 km høytrafikkert riksvei som i følge dagens veinormal skulle være sikret med midt-rekkverk.

– Slik kan vi ikke ha det når nullvisjonen er vårt mål. Møtefrie veier reduserer antall drepte og hardt skadde med opp mot 90 prosent. Jeg håper derfor ikke at dagens bompengedebatten forkludrer arbeidet med å bygge om de høy-trafikkerte dødsveiene til veier med trafikksikker fremkommelighet, sier Geirr Tangstad-Holdal.

Frp har hasteinnkalt til et ekstraordinært landsstyremøte for å gi en status om de pågående forhandlingene om bompenger. Lederne for Høyre, Frp, Venstre og KrF har siden starten av juni samtalt om lettelser i bilistenes bompengeutgifter etter bompengeopprøret i Frp.

Venstres finanspolitiske talsperson Abid Raja mener det ikke er en bompengekrise i Norge, og kaller bråket unødvendig drama.

– De bompengeforhandlingene går sin gang. Det er litt mye drama og unødvendig drama, for har vi tre kriser er det klimakrisen, fattigdomskrisen og den globale migrasjonskrisen. Dette er de ordentlige krisene. Bompengene er lokalvalgkamp, sier Raja til TV 2.

