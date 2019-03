VÅREN ER HER: Det gode muligheter for å nyte godt drikke i solveggen på Sør- og Østlandet de kommende dagene. Foto: Bjørnflaten, Thomas / SCANPIX

Vårstemning i øst og sør – ny vinterstorm i nord

På Sør- og Østlandet blir det skikkelig vårstemning de kommende dagene, og du kan trygt legge bort vinterjakken – i hvert fall på dagtid. I nord er det imidlertid bare å stålsette seg for en ny vinterstorm.

I det langstrakte land er det som vanlig litt av hvert som værgudene har å by på. Det lengste strået denne gang går til Sør- og Østlandet, som kan se frem til noen skikkelig fine dager.

– Det vil være perioder med sol og temperaturer på 10 til 15 grader midt på dagen. Gjennom helgen vil temperaturene være synkende, men det blir mye sol, sier vakthavende meteorolog Martin Granerød ved Meteorologisk institutt til VG.

– Har våren kommet for å bli i sør?

– Ja det kan vi absolutt si. Det er på tide at vi får litt vår. Men disse første dagene blir finest, og det blir mer skiftende neste uke. På natten kan nok temperaturene fort falle ned mot minusgrader, svarer Granerød.

Opptil 100 millimeter regn på ett døgn

Langs kysten av Møre og Romsdal, Trøndelag og Nordland kan de imidlertid se langt etter utepilsen i solveggen. Torsdag treffer en ny vinterstorm med skikkelig ruskevær og sterk vind lands kysten. I Nordland har meteorologene sendt ut gult farevarsel og de kommende dagene blir en søkkvåt affære.

MYE REGN: I Nordland kan det komme opptil 100 millimeter med regn i løpet av ett døgn. Her fra Bodø forrige uke. Foto: Rasmussen, Torstein / NTB scanpix

– Her er det sendt ut farevarsel på grunn av mye nedbør. Det ventet mellom 80 og 100 millimeter regn i løpet av 24 timer, sier Granerød.

Bare dager etter at en storm herjet med regionen, må de altså stålsette seg for en ny runde med uvær, og langs kysten nordover fra Møre og Romsdal er det gult farevarsel for kraftige vindkast.

Men meteorolog i Tromsø, Magnus Ovhed, forteller til VG at uværet ikke blir like ille som det var forrige helg

– Men det blir ganske så ruskete uansett. Det vil blåse storm enkelte steder langs kysten, sier han.

Granerød forteller at lavtrykksfeltet «parkerer» i området, og at det blir en lang periode med regn.

– I Troms og Finnmark er det også lavtrykksaktivitet som preger, og det blir sterk vind fra vest, som kan komme opp i liten storm.

TORSDAG KVELD: Vinden slår mot land ifra Møre-kysten og nordover torsdag kveld. Det er ventet storm enkelte steder. Foto: Meteorologisk institutt

Skiftende vær i vente

Hvilket vær som vil prege de forskjellige landsdelene utover i neste uke er vanskelig å si, forteller meteorologen, og det ligger an til skiftende vær.

– I lavlandet ser det i hvert fall ut til at vinteren er over de fleste steder. Vi nærmer oss april og gjennomsnittstemperaturene går sakte, men sikkert, oppover. Men vi har jo opplevd snø i både april og mai, så skal aldri si aldri. Det er i hvert fall ikke snø i prognosene i dag, sier Granerød.

SKAPTE PROBLEMER: Cruiseskipet «Viking Sky» fikk motorstans og store problemer i stormen utenfor Møre og Romsdal forrige helg. Foto: Vatne, Frank Einar / NTB scanpix

For pollenallergikerne er imidlertid lovnaden om godvær i sør ikke bare godt nytt, og det er ventet moderat spredning av både hassel og or både torsdag og fredag.

– Så hvis man er allergisk kan man fort begynne å merke det nå ja, sier meteorologen.

