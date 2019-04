I BERGEN: USAs ambassadør til Norge, Kenneth J. Braithwaite står sammen med NATOs styrkekommando i Napoli, James G. Foggo og Nils Andreas Stensønes, som er sjef for Sjøforsvaret utenfor Sjøkrigsskolen i Bergen. Foto: Andrea Rognstrand, VG

USA og NATO legger press på Norge: - Dere må bidra mer

BERGEN (VG) Både USA og NATO er klare i sin tale overfor norske politikere: Målet om å bruke to prosent av budsjettet på forsvar må nås.

USAs ambassadør til Norge, Kenneth J. Braithwaite og øverstkommanderende for NATOs styrkekommando i Napoli, James G. Foggo møter VG i en stue på Sjøkrigsskolen i Bergen.

Ambassadøren svarer todelt når VG spør om Norge møter NATOs forventninger til oss:

– Norge møter alliansens forventninger i ånden, men har ennå ikke nådd målet om å bruke to prosent av BNP på Forsvar, slik mitt land, de baltiske landene og flere av de andre medlemslandene har gjort.

I forrige uke fikk forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen i oppdrag av forsvarsminster Frank Bakke-Jensen (H) å utarbeide et fagmilitært råd i forbindelse med utarbeidingen av den neste langtidsplanen.

BER OM MER: NATO og Jens Stoltenberg, her under den store øvelsen «Trident Juncture» i fjor høst. Foto: Thomas Andreassen

– At vi skal bevege oss ytterligere opp mot 2 prosent av BNP, ligger som et premiss, sa Bakke-Jensen til NTB da oppdraget ble gitt, uten å konkretisere hva forsvarssjefens økonomiske rammer er.

Bruun-Hanssen la vekt på forpliktelsene til våre allierte overfor nyhetsbyrået.

– Og så trenger vi styrket evne til å bidra på en troverdig måte i NATO. Vi må ta vår del av styrkingen av det kollektive forsvaret.

Sjef for Hæren, Odin Johannessen, sa tidligere i år til VG at Norge er nødt til ta hensyn til hvorvidt vi leverer det alliansen forventer av oss.

Han sa at når det kommer til sikkerhet, er det aktuelt både å sette spørsmålstegn ved hvordan vi selv opplever at vi bidrar, men også hvordan våre motstandere opplever at vi lever opp til allianseforpliktelsene våre.

– Hvis vi sier på den ene siden at allianseforpliktelsene ikke er så viktige, de behøver vi ikke å fylle, samtidig som vi sier at NATO må komme og hjelpe oss hvis vi kommer i trøbbel, har vi selv gjort slik at de ikke kommer, gjennom selv å uthule alliansen.

Byrdefordeling

Ambassadør Braithwaite legger til at de har sett en økning av forsvarsbudsjettene fordi medlemslandene har innsett at det er en del av byrdefordelingen i alliansen.

– Den økningen på 5,7 prosent har gitt oss omtrent 41 milliarder dollar å bruke på flytimer, for å få fartøyene våre på vannet, for at soldatene skal kunne øve på manøvre og drivstoff til stridsvogner, sier han.

Han påpeker at det handler om mer enn å forsvare et enkeltland som Norge i en øvelse som Trident Juncture, der man tester en artikkel 5-situasjon. Traktaten fra 1949 forplikter å forsvare hele alliansen. Artikkel 5 er prinsippet om kollektivt forsvar og at et angrep på et medlem er et angrep på alle.

– Det ligger et ansvar der og Norge har i likhet med andre land gått med på at 2 prosent var målet, så jeg tror desto raskere dette landet kommer dit, jo bedre er det for oss alle.

Også admiral Foggo var innom toprosentmålet i sin tale til seminardeltakerne.

– Norge er nødt til å bidra mer, dere er ikke helt der ennå.

– Norge anses for å ha en lederrolle

Mandag møtte ambassadøren statsminister Erna Solberg (H), og sier at han var ganske direkte med henne om USAs interesser.

– Det jeg sa under dette møtet var viktigheten av Norges lederrolle i alliansen. Norge er ansett blant de andre medlemmene av NATO for å være en leder, mener ambassadøren, og skryter av norske styrker i alle de tre forsvarsgrenene regnes for å være blant de beste i verden.

– På grunn av det inntrykket, samt at Norge er rikere enn mange av de andre medlemslandene, er det en forventning og et inntrykk at dersom Norge ikke når 2 prosent, hvorfor skal de andre – som har færre midler – være i stand til å gjøre det?

Han understreker at det bilaterale forholdet Norge og USA imellom er svært tett.

– Men vi i USA føler sterkt at for å få andre til å nå to prosent, må Norge bidra til å dra den innsatsen.

– Aktiviteten er på vei opp

– Det er viktig for NATO at medlemslandene har et troverdig forsvar med solide økonomiske bidrag til forsvaret. Regjeringen deler disse prioriteringene. Siden vi tiltrådte har vi jobbet for å snu en nedadgående trend. Vi har økt forsvarsbudsjettet med over 30 prosent, sier forsvarsminister Bakke-Jensen til VG.

Han sier at Norge bygger opp et mer moderne forsvar, som gjør oss en bedre alliansepartner.

– Regjeringen har satt i gang en langsiktig satsing på Forsvaret og vi er på rett kurs. Aktiviteten er på vei opp. Nå må vi bygge videre på dette fundamentet for å få et enda bedre forsvar.

Publisert: 12.04.19 kl. 08:08