Dobbeltdrapet på Sotra: Siktede overtatt av helsevesenet

SOTRA (VG) Ifølge politiet skal ekteparet ha blitt drept i løpet av natten. Politiet ble først varslet ved 17-tiden – flere timer etter.

Oppdatert nå nettopp







Torsdag ble et ektepar midten av 60-årene funnet drept på Kolltveit på Sotra utenfor Bergen. De to drepte er en kvinne (66) og en mann (67). Den 40 år gamle sønnen deres er pågrepet og siktet for drap.

Politiet fikk meldingen ved 17-tiden torsdag og rykket ut til adressen på Kolltveit, der de fant siktede og de to døde. Alle de tre involverte var registrert på den samme adressen.

les også Nabo til drept ektepar avbrøt fjelltur etter dødsbudskapet: – Helt grusomt

Tror drapet skjedde om natten

På en pressekonferanse fredag opplyser politiet at de foreløpig ikke vet nøyaktig tidspunkt for drapene, men at obduksjonen vil gi et klart svar.

– Det skal være avgrenset til rundt på natten, men vi vil ikke gå noe inn på det foreløpig. Vi obduserer nå, og da vil vi få et tydeligere bilde, sier politiinspektør May Britt Erstad i Vest politidistrikt.

– Du nevnte dere tror det har skjedd i løpet av natten, hvorfor tror dere det?

– Det er politiets innhenting av informasjon som gjør det, svarer politiet på VGs spørsmål.

Ifølge BT skal det drepte ekteparet ha blitt funnet utendørs, i nærheten av huset, men dette ønsker ikke politiet å kommentere.

FUNNET DREPT: To personer i 60-årene ble funnet drept på en adresse på Sotra torsdag ettermiddag. Politiet ønsker foreløpig ikke å si noe om hendelsesforløpet. Foto: Richard Halland / NTB scanpix

Overtatt av helsevesenet

Politiet ønsker foreløpig ikke å si noe om hendelsesforløp eller motiv for drapene, men bekrefter at de har begynt å danne seg et bilde.

– Jeg synes vi har kommet ganske langt. Samtidig er det tidlig, vi holder alle muligheter åpne og etterforsker bredt, sier Erstad, og legger til at de har gjort flere beslag i saken.

Hun sier videre at siktede har forklart seg greit og samarbeider.

Siktede ble i går kveld avhørt på politihuset i Bergen, og etter avhøret ble han overtatt av helsevesenet. Han vil bli begjært fengslet lørdag og politiet kommer til å be om fire uker med brev og besøksforbud.

– Det er oppnevnt psykiatrisk sakkyndige som skal vurdere om siktede var tilregnelig på drapstidspunktet, sier Erstad.

Personer med kjennskap til familien opplyser til Bergens Tidende at den drapssiktede mannen skal ha slitt med psykisk sykdom i flere år.

I en periode skal han ha bodd i en kommunal omsorgsbolig i en annen landsdel. Ifølge folkeregisteret flyttet mannen hjem til foreldrene i fjor sommer.

Politiet har natt til fredag og videre utover dagen fortsatt etterforskningen av drapet.

Åstedet er fremdeles avsperret og de kriminaltekniske undersøkelsene vil fortsette gjennom helgen.

Publisert: 28.06.19 kl. 15:06 Oppdatert: 28.06.19 kl. 15:34