Dette bildet ble tatt kort tid før Laura Iris Haugen (16) ble drept på Vinstra 31. oktober i fjor.

Aktor ber om forvaring for Vinstra-tiltalt

LILLEHAMMER (VG) Under sin prosedyre fredag sa aktor Jo Christian Jordet at han mener det er bevist at gutten var tilregnelig da Laura Iris Haugen (16) ble drept på Vinstra i fjor.

– Dette er en grotesk sak. Det er en hjerteskjærende sak, og det er fristende å tenke at dette er en galskapshandling, sa statsadvokat Jo Christian Jordet.

Jordet ber om forvaring for 17-åringen som er tiltalt for drapet på 16 år gamle Laura Iris Haugen 31. oktober i fjor. Gutten stakk avdøde 21 ganger med kniv.

Jordet fortalte også at han har konferert påstanden om forvaring med Riksadvokaten og at guttens forsvarer fikk beskjeden torsdag.

– Det er ikke sånn at det vi ikke kan forstå er galskap, fortsatte aktor.

Tilregnelighetsspørsmålet står sentralt i saken. Aktor mener det gjennom saken er bevist at tiltalte var tilregnelig under drapet.

Mener drapet var planlagt

Tiltalte satt rolig mens aktor holdt sin prosedyre.

Aktor var tydelig på at han mener gutten hadde planlagt drapet. Jordet viste blant annet til hvordan drapshandlingen har likheter med voldelige tekster tiltalte tidligere har skrevet.

– Der er slående likt, sa han.

Flere ganger før drapet har tiltalte oppholdt seg utenfor huset der Laura Iris bodde.

AKTOR: Statsadvokat Jo Christian Jordet. Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

– Den vanskeligste jobben

Tiltalte har erkjent å ha drept jenta, men erkjenner ikke straffskyld fordi han mener han var psykotisk på gjerningstidspunktet.

Tirsdag, dagen før de sakkyndige skulle presentere sine erklæringer, varslet de at de kom med en ny tilleggserklæring, fordi de hadde endret mening etter å ha fulgt rettssaken. Erklæringen ble levert natt til onsdag.

De fortalte at de var i tvil og at de dermed måtte konkludere negativt – altså at tiltalte var tilregnelig.

– Dette er den vanskeligste jobben vi har gjort, sa de to sakkyndige da de gikk fra rettslokalet.

Det er likevel retten som skal avgjøre hvorvidt 17-åringen var tilregnelig eller ikke da drapet skjedde.

Aktor viste også til Varhaug-dommen der en 18 år gammel mann ble dømt til 11 års forvaring tidligere denne uken.

