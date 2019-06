DRAPSSAK: Blomster, lys og bamser ble lagt ned på stedet etter at 13 år gamle Sunniva Ødegård ble funnet drept på Varhaug på Jæren i fjor sommer. Foto: Trond Solberg

Varhaug-drapet: Gjerningsmannens far dømt for å unndra bevis

Faren til mannen som er dømt for drapet på Sunniva Ødegård er dømt til 30 dagers betinget fengsel for å ha unndratt bevis. Retten mener samtidig at faren bidro til at drapssaken ble raskt oppklart.

Underveis i rettssaken mot sønnen ble faren tiltalt for å ha motarbeidet politiet etterforskning gjennom å forsøke å unndra bevis.

Nå er han dømt til 30 dagers betinget fengsel, noe som er i tråd med aktors påstand.

Påtalemyndigheten mener faren tok drapsvåpenet – en hammer –, en taperull og en hettegenser ut av sekken til sønnen. Deretter skal han ha tørket blodet av skaftet før han la hammeren tilbake i en skuff i garasjen.

Videre var han tiltalt for å ha spylet av og vasket den blodig buksen som sønnen hadde hatt på seg under drapet.

DREPT: Sunniva Ødegård fra Varhaug på Jæren ble bare 13 år. Foto: PRIVAT

Nekter skyld

Torsdag i forrige uke møtte mannen i retten der han erkjente handlingene, men nektet skyld ettersom han mener han ikke forsto at det innebar å forspille bevis i en drapssak.

I dommen fra Jæren tingrett hetet der at saken er spesiell og at det foreligger flere formildende omstendigheter.

Dommen er enstemmig, men retten har delt seg i et mindretall og et flertall i begrunnelsen.

Den nå dømte sønnen sa til faren at han hadde vært i en slåsskamp og flertallet legger til grunn at han ikke koblet at det kunne være en sammenheng mellom den blodige hammeren og funnet av en døde jente.

De mener derimot at han forsto at hammeren var brukt i slåsskampen, og at det derfor dreide seg om en grov voldshendelse.

– Min klient har sett dommen. Vi er overrasket, skuffet og svært ueninge i den, sier mannens forsvarer Inger Marie Sunde til VG.

Forsvareren sier at de nå skal bruke noen dager på å vurdere om dommen skal ankes.

Bidro til rask oppklaring

Flertallet mener det er av stor betydning for straffeutmålingen at faren på samme dag som drapet ble begått bidro til at sønnen ble «levert til politiet for avhør» og at han selv avga forklaring.

«Det er på det rene at tiltaltes forklaringer har hatt stor betydning for at saken ble raskt oppklart, og Sunnivas etterlatte fikk dermed også svar på hva som hadde skjedd med henne» skriver Jæren tingrett.

– Jeg synes dommen er veldig underlig. Tiltalten i seg selv er uskjønnsom og helt unødvendig, sier forsvarer Sunde.

Onsdag ble sønnen, som var 17 år på gjerningstidspunktet, dømt til elleve års forvaring med en minstetid på syv år. Det er kun tredje gang en mindreårig blir dømt til forvaring i Norge. 18-åringens forsvarere har varslet at dommen vil bli anket. Det er satt av tid til ankebehandling senere i år.

Publisert: 27.06.19 kl. 12:42 Oppdatert: 27.06.19 kl. 13:13