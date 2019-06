I FORHANDLINGER: Nestleder Sylvi Listhaug (t.v.) og leder Siv Jensen fikk med seg krav om stopp i bypakker fra Frps ekstraordinære landsstyremøte i starten av juni. Foto: Frode Hansen

Siv Jensen: Vi skal ikke stoppe bypakkene

Fremskrittspartiets landsstyremøte krevde stopp i nye bypakker. Nå sier partileder Siv Jensen at en løsning kan være å justere dem.

Nå nettopp







I starten av juni innkalte Frp-ledelsen til krisemøte i landsstyret. Bompengekaoset truer partiets regjeringsdeltagelse, og landsstyret sendte leder Siv Jensen tilbake til regjeringen med en kravliste til forhandlingene:

Stoppe nye bypakker

Endre nullvekstmålet

Slette bompengegjeld

Kutte kostnader i eksisterende bypakker

Når staten bidrar med penger til byområdene må det stilles strengere krav til egenandel fra lokale myndigheter

Nei til veiprising

Her står bomkampene: VG gir deg en løpende oppdatert oversikt over bommene der du bor

Dette betyr kravene: Bypakkene er store prosjekter i byene. Da går ikke bompengene kun til å betale ned en ny vei, men også til kollektivtransport, gående og syklende. I Oslopakke 3 går for eksempel 98 prosent av bompengene som blir innkrevd i Oslo, til andre ting enn vei. Frp vil stoppe nye bypakker og kutte kostnader i de som allerede er i gang, så bybilistene kan betale mindre i bompenger. I Nasjonal transportplan (NTP) slås det fast at persontransportveksten i byområdene skal tas av kollektivtransport, sykkel og gange. Det kalles «nullvekstmålet». En sentral kilde sa i forkant av landsstyremøtet at en mulig løsning var å endre dette målet. Frps landsstyremøte ber også ledelsen om å forhandle frem kutt i bompengegjelden. Når staten bidrar til bypakker, vil landsstyret at lokale myndigheter, altså fylker og kommuner, skal ta en større del av regningen selv – i stedet for å hente inn disse pengene gjennom bompenger. I dag er mange av prosjektene i hovedsak finansiert av stat og bompenger. I tillegg sier de nei til veiprising, som har blitt luftet som et alternativ til bompenger. Vis mer vg-expand-down

Vil «se på» bypakkene

Venstre vil ikke gi opp bypakkene, og understreker at regjeringserklæringen, som ble forhandlet frem i januar, ligger til grunn. Det bekrefter Siv Jensen, som torsdag morgen gjestet NRK-programmet Politisk kvarter.

– Når vi har tatt til orde for å se på disse bypakkene, så handler det om at de ikke er bærekraftige lenger. De har rett og slett blitt for dyre, de er ikke finansiert, og det er bilistene som i det vesentlige må betale for kollektive løsninger, sier Siv Jensen på Politisk kvarter torsdag morgen.

les også Høyre-bom i Bergen: Elendige tall i Ernas hjemby

Nå snakker ikke Jensen om å stoppe bypakkene, men å se på måten de finansieres. Staten tar halve regningen, mens byene henter inn mye av sin andel gjennom bompenger.

– Nei, for vi skal ikke stoppe pakkene. Det vi er opptatt av å stoppe er måten disse finansieres på. I Oslo så har staten tilbudt seg å legge opptil 15 milliarder kroner med statlige penger på bordet. Hva legger byrådet på bordet? Ingenting. De sender den lokale andelen rett videre til bilistene, sier Jensen.

– Det du sier nå er at dere vil ha andre typer bypakker, i kravet står det «stoppe nye bypakker»?

– Ja, i påvente av at vi må diskutere for eksempel nullvekstmålet.

Regelen, som ble vedtatt av Stortinget i klimaforliket i 2012, forutsetter at all trafikkvekst i de store byene skal dekkes av kollektivtransport, sykkel og til fots. En mulig endring er å måle nullvekst i utslipp, i stedet for i antallet biler.

Publisert: 27.06.19 kl. 10:00