AMMER: Judit Agota Minda (31) har Amelia til brystet, mens Filip (t.v.) og Henrik venter på tur hjemme på Ulvøya i Oslo. Foto: Privat

Trilling fødte trillinger – mot legens råd

Judit (31) er trilling – og fikk selv trillinger: Hun bar frem barna, selv om legen tilrådde fosterreduksjon av hensyn til hjertet hennes.

På vei til Trondheim for å ta abort ombestemte paret seg.

– Det er sårt å tenke på at vi vurderte inngrepet. Barnet som ville blitt fjernet, er så søt og skjønn. Men vi har hendene mer enn fulle, sier Glenn Undheim (38).

Ungarsk-fødte Judit Agota Minda flyttet til Norge i 2015, etter at søstrene Sofia og Szilvia var kommet hit. Trillingene er uatskillelige.

– Jeg går gjennom livet med tryggheten om at jeg alltid har to bestevenner som alltid er der, som aldri går fra meg, sier Judit.

2 x TRILLINGER: Trillingsøstrene Sofia (t.v.) med Filip, Judit med Amelia og Szilvia med Henrik. Foto: Privat

I annenhver generasjon på morssiden har det vært tvillinger. Men at Judit, som naturlig født trilling, selv skulle få naturlig fødte trillinger, kom som et sjokk.

– Trodde ikke det var mulig

Sjansen er én til seks millioner!

– Jeg trodde ikke det var mulig. Da de fant tre på annen gangs ultralyd, holdt jeg på å besvime. Utenfor begynte jeg å gråte hysterisk, sier Judit.

Hun tenkte at de aldri ville klare å bære og trøste alle tre samtidig, at hun og Glenn aldri ville få tid til hverandre, at det ville bli som en barnehage hjemme.

VÅKENETTER: Glen holder Amelia, Judit gir tåteflaske til Henrik og Filip ligger i sengen. De sover aldri samtidig. Foto: Privat

Glenn var bekymret for økonomien: Plutselig trengte de nytt sted å bo, ny bil, tre barnehageplasser. Og hvordan skulle de klare å følge opp tre når de ble større?

Anbefalte fosterreduksjon

– Så anbefalte legen fosterreduksjon, fordi Julie er operert for uregelmessig hjerterytme. Det kunne bli for stor belastning for hjertet å pumpe blod til tre.

I dag er de glad for at de snudde bilen på Lillehammer.

– Selv om påkjenningen på hjertet kunne bli for stor, er jeg ikke så bekymret for egen helse, sier Judit.

Glenn var enig:

– Fornuften sa to, men hjertet sa tre.

Filip, Amelia og Henrik kom til verden på Rikshospitalet 29. januar. Uten komplikasjoner, seks uker før tiden.

Judit og Glenn forteller om sitt nye liv på Instagram-kontoen @triplet_with_triplets. Blant de 31.000 følgerne er flere i samme situasjon som gir råd og hjelp. Sponsing hjelper på familieøkonomien.

MORS FAVN: Judit har godt tak rundt Filip (t.v.) og Henrik, mens Amelia i midten er litt utilpass. Foto: Privat

– Men akkurat i dag kunne jeg solgt dem, sier Glenn, hjemme på Ulvøya i Oslo.

Trioen ble vaksinert mandag og har holdt foreldrene våkne siden. Ikke at det er så uvanlig. Mor og far sov på skift i fire måneder og har akkurat begynt å samsove.

Slitsomt med altfor lite søvn

– De sover aldri samtidig. Henrik går fra dyp søvn til hysterisk skriking på sekunder, og da er levenet i gang, sier Glenn.

Søvnmangel gjør dagene tyngre og tøffere.

– Jeg er veldig, veldig sliten etter døgn der jeg iblant bare sover tre timer. Men når jeg våkner og ungene smiler, da går verden rundt igjen, sier Judit.

TIDLIGFØDTE: Fem måneder er gått siden Filip (t.v.), Amelia og Henrik ble født på Rikshospitalet. Foto: Privat

Tre timer hver dag får familien avlastning fra Oslo kommune. Det gir kjærkommen anledning for mor og far til komme ut, eller for Glenn til å få unna papirarbeid.

– Absolutt alt handler om planlegging og logistikk. I perioder er det veldig utfordrende. Men livet med trillinger har i grunnen gått veldig bra, sier Glenn.

Judits mor har sagt at første halvåret vil de aldri klare å strekke seg langt nok.

– Vi kan bare ta opp to når de gråter. Men det blir greiere etter hvert. Vi har tre ganger strevet, men også tre ganger kjærligheten og gleden, sier Judit.

Publisert: 04.07.19 kl. 02:39