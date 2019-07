BEKYMRET: Ap-politiker Elise Bjørnebekk-Waagen mener helseminister Høie må ta sin del av ansvaret for situasjonen i fødselsomsorgen. Foto: Helge Mikalsen

Ap og SV ut mot helseminister Bent Høie: Reagerer på sommerstengte fødeavdelinger

Regjeringens politikk har alvorlige konsekvenser for fødetilbudene rundt om i landet, mener Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti. De mener helseministeren må rydde opp.

– Det haster med å styrke fødetilbudet. Fødsler skjer når det skjer, det er ikke et alternativ å vente til høsten når fødeavdelingen har åpnet, sier Elise Bjørnebekk-Waagen (Ap).

VG har kartlagt hvilke av landets fødesteder som holder sommerstengt.

Kvinner møter stengte fødesteder • Til sammen skal 274 kvinner føde mens deres lokale fødeavdeling holder sommerstengt, skrev Klassekampen 15. mai. • Dette gjelder 100 kvinner i Harstad og Narvik, 74 kvinner i Mo i Rana, Brønnøysund og Sandnessjøen og 100 kvinner på Gjøvik. • Siden den gang har det blitt besluttet at fødeavdelingen i Kristiansund flyttes til Molde. I sommer veksler disse fødeavdelingene på å holde sommerstengt. • Også fødestua i Lofoten har sommerstengt. Et estimat ut ifra disse tallene viser at om lag tusen kvinner med termin i perioden vil bli berørt av sommerstengte fødeavdelinger. (Kilder: Klassekampen, Jordmorforbundet, Helseforetakene på forespørsel fra VG) Vis mer vg-expand-down

Tall VG har fått fra helseforetakene estimerer at om lag tusen kvinner med termin i perioden vil bli berørt av sommerstengte fødeavdelinger.

Se oversikt over alle de stengte fødestedene lenger ned i saken.

– Høie må ta ansvar

– Selv om vi har et godt fødetilbud i Norge sammenlignet med andre land i verden fritas ikke politiske ledere fra å ta sitt ansvar for at alle skal oppleve trygghet og god helsehjelp ved livets største begivenhet, sier Elise Bjørnebekk-Waagen.

VG skrev tirsdag om fødeavdelinger over hele landet som holder sommerstengt. På Gjøvik sluttet fire jordmødre på grunn av sommerkutt.

– Ansatte ved fødeavdelingene brenner for jobben sin. De yter sitt beste hver eneste dag for at små og store pasienter skal få best mulig hjelp. Når du som jordmor eller barnepleier opplever å aldri strekke helt til, oppgavene er alltid for mange og kollegene for få, da tærer det på, sier Bjørnebekk-Waagen og legger til:

– At vi står i denne situasjonen må helseministeren ta sin del av ansvaret for. Vi frykter at fødselsomsorgen er i ferd med å bli en minimumstjeneste.

– Holder ikke mål

– Det at en ny fødeavdeling stenges om sommeren er et tegn på en fødselsomsorg som er under nedbygging, sier SV-nestleder Kirsti Bergstø.

Hun sier at partiet flere ganger i vår tok opp sommerstengingen med Bent Høie.

– Svaret vi fikk var bare at sånn må det være. Det er nesten som om fødselsomsorgen er gitt opp av regjeringen, mener hun.

– Ekstra ille blir det jo når denne regjeringen faktisk ber norske kvinner om å føde flere barn. At de i neste øyeblikk bygger ned fødetilbudet holder rett og slett ikke mål, sier Bergstø.

Høie: – Gode rutiner for dette

Helseminister Bent Høie (H) skriver i en e-post til VG at sykehusene har etablert gode rutiner for sommerstengning ved fødeavdelingene.

– Det er ikke noe nytt at fødeavdelinger i samme område deler på hvem som har åpent om sommeren. Det er for å sikre et trygt fødetilbud under ferieavviklingen. Flere års erfaring med nøye planlagt sommerstengning av enkelte fødeinstitusjoner gjør at sykehusene har etablert gode rutiner for dette, sier helseministeren.

– HOLDER IKKE: SV-nestleder Kirsti Bergstø reagerer på regjeringens arbeid med fødetilbud. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Regjeringen ber norske kvinner om å føde flere barn, hvordan vil regjeringen styrke fødetilbudet?

– Vi vil styrke fødselsomsorgen ved å opprettholde ett desentralisert fødetilbud og gjennom å satse kraftig på jordmødre i kommunene. Vi har til nå fått til en økning av antall jordmorårsverk med 46,2 prosent (fra 279 til 408 årsverk), og styrkingen fortsetter.

Ifølge Høie viser foreløpige SSB-tall fra juni at den positive utviklingen fortsetter, og at det har vært en økning på rundt 56 årsverk.

VIL STYRKE TILBUDET: Helseminister Bent Høie (H) sier til VG at regjeringen vil opprettholde et desentralisert fødselstilbud. Foto: Krister Sørbø

– God oppfølging av kvinner ute i kommunene før og etter fødsel er svært viktig, legger han til.

Helseministeren avviser også at fødselsomsorgen i Norge er under nedbygging.

– Kvaliteten og kapasiteten går opp og de fødende er mer fornøyd enn tidligere. Norge er blant landene i verden det er aller tryggest å føde i.

