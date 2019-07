MDG vil at elsparkesykkelselskapene skal ta rydderegningen

Titalls av elsparkesykler blir ryddet av Bymiljøetaten i Oslo hver uke. Skattebetalerne tar regningen. Det vil miljøbyråden gjøre noe med.

I hovedstaden har elsparkesyklene skapt mye glede, men også mye irritasjon.

Bymiljøetaten opplyser til VG at de hver uke rydder opp mot 20 elsparkesykler som er plassert slik at de bidrar til trafikkfare, dårlig fremkommelighet på fortau og i gater eller ligger henslengt i vann.

Fredag 5. juli fant VG tre elsparkesykler som var kastet i Akerselva, mellom Grønland og Vulkan. En strekning på litt over en kilometer.

Elsparkesykkel ligger på bunnen av Akerselva. Foto: Maja Wahlberg Kleve/VG

I dag er det du og jeg, altså skattepengene våre, som kommunen bruker for å rydde opp. Det ønsker de å gjøre noe med, ved å se på muligheten for et innhentingsgebyr.

– Å passe på elsparkesyklene er utleiernes jobb, men nå samler kommunen et tyvetalls elsparkesykler i uken som er til hinder fri ferdsel, utgjør trafikkfare eller havner på avveie i elver og bekker. Et gebyr vil også bidra til at utleierne tar bedre vare på syklene sine, sier miljø- og samferdselsbyråd i Oslo, Arild Hermstad fra Miljøpartiet De Grønne (MDG).

Byråden ba tidligere denne uken samferdselsministeren rydde opp i elsparkesykkel-kaoset.

Miljø- og samferdselsbyråd i Oslo kommune, Arild Hermstad (MDG). Foto: Ole Christian Klamas/MDG

Hermstad vil at byrådet skal legge frem forslaget om et gebyr for bystyret så fort som mulig, og ser ingen grunn til at forslaget ikke skal få flertall.

Første bystyremøte etter sommeren er 4. september.

Sparkesyklene kan brukes av hvem som helst, og man låser den opp med en app på mobilen og betaler for tiden man bruker den. Sykkelen kan settes hvor som helst.

PÅ RAD: Her er noen av syklene Bymiljøetaten har ryddet vekk i Oslos gater, som aktørene kan komme å hente. Foto: Bymiljøetaten

– Noe dritt

– Det ligger en elsparkesykkel her nede i vannet, også ligger det en pælmet over broen borte ved Brugata. Så de ligger litt over alt, sier Demi Krisxan Dyke, en av de forbipasserende VG møter ved Akerselva.

Hun tror det er forbigående som plukker dem opp og kaster de ut i vannet.

Demi Krisxan Dyke kjører mye elsparkesykkel selv, men skjønner seg ikke på dem som hiver de i elven. Foto: Maja Wahlberg Klev/VG

En annen forbipasserende VG møter er Eivind Kjerstad. Han synes ikke noe om at folk kaster tohjulingene fra seg.

– Det er jo noe dritt. Nå har vi nettopp fått elven tilbake som fiskeplass, og det liker jeg dårlig. Folk hiver stort sett fra seg det som passer seg, sier han.

Eivind Kjerstad. Foto: Maja Wahlberg Klev/VG

– Helt naturlig å ta regningen

Den norske elsparkesykkelutleieren Zvipp var i utgangspunktet ikke klar over at Bymiljøetaten ryddet opp elsparkesykler i byen, men er positive til å betale et gebyr for jobben.

– Vi har vært i et møte med dem, og der foreslo vi å dekke utgiften selv. Det er helt naturlig at utleierne må ta den regningen, sier myndighetskontakt i Zvipp, Andreas Strømsheim-Aamodt.

Myndighetskontakt i Zvipp, Andreas Strømsheim- Aamodt. Foto: Zvipp

Til nå har Bymiljøetaten ryddet fire Zvipp elsparkesykler hittil i år.

Aamodt tenker en stykkpris vil være naturlig for et eventuelt gebyr.

Svenske Voi, som er størst på elsparkesykkel i hovedstaden, svarer i en mail:

– Vi er svært opptatt av å samarbeide med lokale myndigheter for å sikre et godt bymiljø. I dag har vi dedikerte team som henter inn sparkesykler for reparasjon og setter dem ut igjen, sier Kristina Hunter Nilsson, kommunikasjonssjef i Voi.

Hun legger til at til syvende og sist er miljø og sikkerhet det aller viktigste. Om det innebærer et gebyr for jobben kommunen gjør for å sikre bedre ferdsel, så er det helt greit.

Det tyske elsparkesykkelfirmaet Tire Mobility svarer i en mail at de har personale som arbeider med å hente sparkesyklene som dumpes i elver og havet.

Publisert: 05.07.19 kl. 22:24