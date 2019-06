AKSJONERTE: Frode Myrhol leder Folkeaksjonen Nei til mer bompenger. Nå fosser de fram også i Stavanger. Foto: Carina Johansen / NTB scanpix

Nytt bom-sjokk: FNB er tredje størst i Stavanger på ny måling

Folkeaksjonen Nei til mer bompenger lager politisk jordskjelv også i Stavanger: Partiet ligger an til å få 12 prosent oppslutning, og er dermed det tredje største partiet i oljehovedstaden.







I en ny lokal partimåling i Stavanger fra Respons Analyse for VG og Stavanger Aftenblad, ligger FNB til å tredoble sin oppslutning fra kommunevalget i 2015.

– Det er tall vi er kjempegodt fornøyd med, sier Frode Myrhol, som er partileder i FNB og partiets listetopp i Stavanger.

– Vi går fram over hele landet, og nå fremstår vi som en reell trussel og et reelt alternativ for velgerne, sier Myrhol til VG.

Frp taper mest

Siden 2015 har Myrhol ledet en gruppe på tre personer i kommunestyret. Et valgresultat på 12 prosent gir partiet åtte mandater i det nye kommunestyret fra nyttår 2020, når Stavanger, Rennesøy og Finnøy slår seg sammen.

Den største taperen i Stavanger-målingen er Frp, som får 6,3 prosent av stemmene i denne målingen, ned fra 10,4 prosent i forrige kommunevalg i 2015. Fallet er enda større for Frp om man sammenligner med stortingsvalget i 2017, da partiet fikk 15,5 prosent oppslutning.

Målingen tyder også på at Venstre blir halvert fra forrige kommunevalg, og går tilbake fra 8,3 til 4,3 prosent.

Ap faller også på dette målingen. Vinneren på venstresiden er Rødt, med den profilerte eks-journalisten i Klassekampen, Mimir Kristjansson, som øker fra 1,2 til 4,6 prosent.

Knallharde bymiljø-krav

Dersom denne målingen blir valgresultatet i september, havner Folkeaksjonen nei til mer bompenger på vippen i kommunestyret i Stavanger.

– Vi er et blokkuavhengig parti, så jeg vil ikke si noe om sidevalg nå. Får vi den avgjørende stemmen i ordførervalget, vil vi snakke med begge sider. Vi vil komme med knallharde krav om endringer i bymiljøpakken, sier Frode Myrhol.

Partiet som han stiftet i 2015 ble registrert som et nasjonalt politisk parti i fjor. De stiller lister i 11 kommuner og fire fylker i høst.

Bymiljøpakken som FNB angriper i Stavanger, ble inngått i 2014 mellom Rogaland fylke og kommunene Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg.

I planen ligger det veier, kollektivtransport og sykkelveier for 30 milliarder kroner fram til 2033.

Publisert: 18.06.19 kl. 21:05