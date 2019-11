ADVOKAT: Erling O. Lyngtveit er advokaten PST-sjef Hans Sverre Sjøvold har valgt til å representere seg selv i møte med Spesialenhetens etterforskning. Foto: Tor Erik H. Mathiesen

PST-sjefens advokat om våpensak: Ikke begått tjenestefeil

PST-sjefen har vært privatperson og ikke politimester i våpensaken hvor han nå etterforskes av Spesialenheten. Det mener hans advokat Erling O. Lyngtveit.

Fredag åpnet Spesialenheten for politisaker det de omtaler som en «bred» etterforskning av PST-sjef Hans Sverre Sjøvolds våpeninnlevering.

PST-sjef Hans Sverre Sjøvold har nå engasjert Erling O. Lyngtveit som sin advokat.

Spesialenheten opplyser at de etterforsker PST-sjefen for brudd på straffelovens bestemmelser om tjenestefeil, samt brudd på våpenloven.

Dette skjer etter at VG avslørte at Sjøvold gjennom flere år oppbevarte minst to håndvåpen uten at de var registrert på ham. Sjøvold mottok våpnene fra en enke etter at hennes mann døde i 2008.

– Vurderingen fra vår side er at han ikke har gjort noe straffbart. Sjøvolds befatning med disse våpnene har vært som privatperson, ikke som politimester. Dette innebærer at straffelovens bestemmelser om tjenestefeil ikke er anvendelige, slik vi ser det, sier Lyngtveit.

PST-SJEF: Hans Sverre Sjøvold har ledet Politiets sikkerhetstjeneste siden mars i år. Foto: Trond Solberg

Avhøres så fort som mulig

– Betyr dette at du mener at Spesialenheten ikke burde vært de som etterforsker saken?

– Vi har respekt for at Spesialenheten ønsker å undersøke dette. Gitt den medieoppmerksomheten saken har fått, hensynet til den posisjonen Sjøvold har i dag og arbeidsplassene han har tjenestegjort ved tidligere, finner vi det korrekt at dette undersøkes av Spesialenheten, svarer Lyngtveit.

Han er mindre bastant når det gjelder spørsmålet om brudd på våpenloven.

– Når det gjelder eventuelle brudd på våpenloven, får vi komme tilbake til dette senere. Hendelsene ligger flere år tilbake i tid. Her og nå har jeg heller ikke fullstendig oversikt over hva som har skjedd, og når, sier advokaten.

Lyngtveit opplyser at Sjøvold vil bli avhørt så fort som mulig etter at advokaten neste uke er ferdig med en sak som har pågått siden september.

LEDER: Kari-Anne Hille Valla er etterforskningsleder i Spesialenheten for politisaker. Foto: Tore Kristiansen

Vil avhøre politiansatte

Etterforskningsleder Kari-Anne Hille Valla, forteller at Spesialenheten vil avhøre Sjøvolds tidligere kolleger i Oslo politidistrikt.

– Vi foretar nå undersøkelser og etterforskningsskritt, hvor vi blant annet innhenter dokumentasjon fra Oslo politidistrikt knyttet til de aktuelle våpnene, sier etterforskningsleder Valla til VG.

– Så vil det være aktuelt å avhøre ansatte og vitner i Oslo politidistrikt, som kan opplyse de konkrete omstendighetene rundt våpnene og hvordan de har vært håndtert, legger hun til.

Motstrid om våpenamnesti

PST-sjefen forteller at han leverte våpnene til våpenkontoret i Oslo politidistrikt da det var våpenamnesti. På denne tiden var Sjøvold politimester i Oslo.

Et våpenamnesti innebærer at man i en tidsbegrenset periode kan levere inn ulovlige og uregistrerte våpen uten å bli straffet for det. Det eneste våpenamnestiet etter 2008 var i 2017.

TIDLIGERE LEDER: Politiinspektør Audun Kristiansen ledet frem til 2017 forvaltningsseksjonen i Oslo politidistrikt og var dermed våpenkontorets øverste sjef. Foto: Geir Olsen

Fredag sa politiinspektør Audun Kristiansen som tidligere ledet forvaltningsenheten i Oslo politidistrikt, at han mener Sjøvold kom med våpnene tidligere.

Sjøvolds advokat vil ikke avklare dette nærmere nå.

– Når det gjelder hva som har skjedd til hvilke tidspunkter, så vil det ikke være riktig av meg å mene noe om dette i dag. Jeg har oppfattet hendelsesforløpet som noe sammensatt. Etterforskningen vil trolig avklare dette, sier Lyngtveit.

Kari-Anne Hille Valla hos Spesialenheten bekrefter at hun har lest intervjuet med Kristiansen, men ønsker ikke å kommentere opplysningene fra politiinspektøren.

– Vi etterforsker med et objektivt utgangspunkt. I denne saken kan det være flere hypoteser. Vi har ikke mistanke per nå til noen andre personer, men der vil etterforskningen avklare hvor man ender.

Vil fortsatt ikke svare

Da VG intervjuet PST-sjefen i forrige uke, var det ett spørsmål han nektet å svare på: Hvor han oppbevarte våpnene i de aktuelle årene.

VG har spurt advokat Lyngtveit om han nå kan bringe klarhet i dette.

– Det er i alle fall ikke noe jeg meddeler offentligheten nå. Det som har stått i avisene er jeg kjent med. Så får etterforskningen til Spesialenheten bringe ytterligere klarhet. I dag vet jeg noe, annet ikke, svarer Lyngtveit.

