PRESSET: Arbeids- og administrasjonsminister Anniken Hauglie (H) jobber med NAV-direktør Sigrun Vågeng for å håndtere skandalen. Foto: Tore Kristiansen, VG

Professor Per Lægreid: – Hauglie bør gå av

En av Norges fremste eksperter innen forvaltning og offentlig styring frykter at ansvaret for NAV-skandalen «koker bort i kålen».

Nå nettopp

– Jeg mener statsråd Anniken Hauglie bør gå av. Hauglie er sittende statsråd, hun ble orientert om NAV-saken og det virker som hun er treg i avtrekkeren. Det ser ut som om det tok lang tid før hun dro i nødbremsen, sier professor Per Lægreid ved universitetet i Bergen til VG.

– Statsråder har tidligere gått av på langt mindre saker enn dette, legger han til.

les også NAV-sjefen slår tilbake mot Hauglie: Visste ikke om uskyldig dømte

Lægreid er ekspert på offentlig forvaltning, og er ikke nådig i sin omtale av NAV-saken der det i høst kom fram at folk på feil grunnlag er dømt til fengsel og har måttet tilbakebetale flere hundretusener kroner, på grunn av feil praksis i NAV.

– Mange har sviktet: Statsrådene har sviktet, NAV har sviktet, politiet har sviktet og domstolene har sviktet, sier Lægreid til VG.

– Vi har fremdeles prinsippet om ministerstyre, der statsråden er ansvarlig for underliggende etater. Og det betyr at statsråden er ansvarlig for det som skjer, sier professoren.

Langet ut mot NAV

Tirsdag langet arbeids- og sosialminister Hauglie ut mot sin egen etat, NAV, i et VG-intervju:

– Det er veldig alvorlig at NAV allerede i februar 2019 satt på kunnskap om at det fantes pågående straffesaker, som følge av feil rettspraksis. Det er informasjon som departementet først fikk 30. august.

KRITISK: Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie gikk i rette med NAV i går. Foto: Frode Hansen, VG

Hauglies påstand baserte seg på innholdet i en intern epost sendt fra «NAVs klageinstans styringsenhet» til blant andre ytelsesdirektør Kjersti Monland i NAV mandag 25. februar i år.

Hauglie videreformidlet også innholdet i eposten til Stortingets kontrollkomite, som har NAV-skandalen til behandling.

Flere stortingspolitikere uttalte seg etterpå kritisk om NAVs håndtering, basert på opplysningene som Hauglie hadde lagt fram.

NAV slo tilbake

Onsdag slo NAV-direktør Sigrun Vågeng tilbake mot Hauglie, i en lengre uttalelse hun har sendt VG.

SVARER: NAV-direktør Sigrun Vågeng avviser at alle ansatte i etaten i februar 2019 var kjent med straffesaker knyttet til feiltolkningen av EØS-regelverket. Foto: Jørgen Braastad, VG

– Da denne mailen ble skrevet, var vi ikke klar over at vi hadde feil lovforståelse om opphold i EU/EØS, skriver Vågeng i uttalelsen.

Hun erkjenner at formuleringen i eposten var «klønete», men avviser blankt at NAV visste om at folk satt uskyldig fengslet allerede i februar i år.

Les hele uttalelesen fra NAV-direktøren: VG sendte NAV-direktør Sigrun Vågeng flere spørsmål i dag, blant annet: «Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie er tydelig på at hun mener brevet viser at NAV visste om pågående straffesaker som følge av mulig feil rettspraksis allerede i februar. Er dette korrekt?» Slik svarer Vågeng til VG: «En klønete formulering i en intern e-post har skapt et inntrykk av at NAV allerede i februar 2019 visste at folk satt i fengsel fordi vi behandlet saker feil. Det stemmer ikke – og det var ikke det denne e-posten adresserte. Da denne mailen ble skrevet, var vi ikke klar over at vi hadde feil lovforståelse om opphold i EU/EØS. Mailen var et varsel om praksisendring for korte opphold, framover i tid. Så vil jeg legge til at ett enkeltstående kort utlandsopphold aldri er blitt anmeldt. De sakene som er anmeldt har vært langvarige opphold, men når en slik sak utredes ble også personens kortvarige opphold inkludert. Denne e-posten var et varsel om en praksisendring om at korte opphold innen EU/EØS framover ikke skulle tas med totalvurderingen. E-posten gikk til alle resultatområdene i NAV. Formuleringen handler om at NAV Kontroll måtte slutte å ta inn disse sakene i totalvurderingen – de måtte endre praksis. En saksbehandler i NAV Klageinstans skrev at NAV Kontroll må endre praksis i «pågående straffesaker».«(…) Når departementets brev foreligger, må det foretas avklaring på flere områder bla hvordan pågående straffesaker skal håndteres.» Formuleringen burde vært «NAV Kontroll må endre praksis framover. Vi burde presisert at det gjelder «kombinasjonssaker» istedenfor «pågående straffesaker». NAV Kontroll, som formuleringen var myntet på, forstod imidlertid hva som var ment, og gjentok derfor ikke den feilaktige formuleringen da de sender e-posten videre.»

Professor: - Åpen konfrontasjon

Opptrinnet vekker reaksjoner:

– Det er uvanlig med en åpen konfrontasjon mellom departement og en underliggende etat, sier Lægreid, som forsker spesielt på forvaltningspolitikk, demokratisk styring og kontroll i offentlig sektor.

Han sier det siste døgnets utvikling i NAV-skandalen trekker ytterligere i retning av at noen må ta ansvar.

– Foreløpig koker ansvarliggjøringen bort i kålen. Dersom ansvaret pulveriseres så forvitrer tilliten velgerne har til både politikerne og staten, sier Lægreid.

Hauglie: - Vil rydde opp

Arbeids- og administrasjonsdepartementet vil ikke kommentere Lægreids utspill om at Hauglie bør gå av, men Hauglie sa følgende til VG onsdag kveld:

– Jeg er opptatt av å rydde opp, slik at de berørte får en rask og grundig behandling av sakene sine. Nå skal denne saken granskes, og da vil vi få vite mer om hva som har skjedd.

VG har også spurt departementet om NAV-saken få konsekvenser for noen av de involverte.

– Regjeringen har nedsatt et svært kompetent og uavhengig granskningsutvalg som skal se på alle sider av denne saken. Det er viktig både å avdekke hvordan dette har kunnet skje i utgangspunktet, samt hvordan vi kan unngå at det skjer igjen, svarer statssekretær Vegard Einan.

StatssekretærVegard Einan (H). Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

Reformer

Lægreid mener endringer i ansvarsfordeling i forvaltningen utfordrer den tradisjonelle forståelsen av hvem som har ansvaret når noe går galt i staten. Siden 1990-tallet har etater og virksomheter som ligger under departementene, i større grad blitt styrt etter mål og resultater. Samtidig har politiske myndigheter gitt mer ansvar til de administrative lederne.

– På den ene side sier man at prinsippet om ministerstyre står fast. Men på den andre siden sier man at direktørene i etatene skal ha ansvar både for gjennomføring og resultat. Dermed kan etatsledere ansvarliggjøres, mens politikerne kan bli sittende.

– Det er paradoksalt og viser seg når det er en debatt om hvorvidt NAV-direktøren må gå, men ikke ansvarlig statsråd, når det skjer feil.

Publisert: 25.11.19 kl. 06:27

Mer om