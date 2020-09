HER SATT HUN: Liv Signe Navarsete merket først IT-problemene på stortingskontoret sitt. Hun er glad for at angrepet på hennes konto ikke lyktes. Foto: Runa Fjellanger

Navarsete: – Noen har prøvd å hacke systemet mitt

STORTINGET (VG) Tirsdag slo Stortinget alarm om et omfattende IT-angrep. Tidligere Sp-leder Liv Signe Navarsete sier til VG at hennes e-post på Stortinget er forsøkt hacket.

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) etterforsker nå det omfattende IT-angrepet på Stortinget som ble kjent tirsdag.

Flere stortingsrepresentanter og ansatte har fått innbrudd på e-postkontoene sine. Ifølge VGs opplysninger er Ap, Sp og Høyre rammet.

Stortingsrepresentant og tidligere Sp-leder Liv Signe Navarsete sier hun har fått beskjed fra Stortingets om at hennes konto ble forsøkt angrepet – men at det ikke lyktes.

– Det de sier er at noen har prøvd å hacke systemet mitt, men de har ikke tappet min konto, sier Navarsete til VG.

– De har ikke klart å laste ned noe?

– Nei. Så det er veldig bra.

Slik ble det oppdaget

Navarsete fikk beskjed om innbruddsforsøket etter at hun fikk IT-trøbbel forrige uke.

– Jeg skulle logge meg på systemet som vanlig, og da fikk jeg beskjed om systemet var stengt for min bruker, sier hun til VG.

Den tidligere Sp-lederen lurte først på hva hun gjorde feil, men kom ikke inn på sin egen konto tross gjentatte forsøk.

– Så ringte jeg IT. Det var litt frem og tilbake, så kom jeg inn litt, så ble jeg kastet ut, sier Navarsete.

Problemene fortsatte utover kvelden:

– Da jeg kom hjem ringte jeg IT igjen, og etter noe mikkmakk kom jeg inn på systemet. Det var én dag jeg var ute.

– Har fått noen e-poster med lenker du har trykket på, eller noe annet du tenker kan være årsaken?

– Ingenting. Jeg er veldig forsiktig med å trykke på linker, sier Navarsete.

Hun får støtte fra partileder Trygve Slagsvold Vedum.

– Det er meget alvorlig med slike innbrudd. Lykkes de, kan de informasjon som kan påvirke den politiske debatten. Derfor er det nødvendig at PST etterforsker for å finne ut av hvem som står bak, sier han.

Vedum har en klar forholdsregel, som han forventer at alle holder seg til.

– Jeg sender aldri hemmeligstemplede dokumenter på epost. Vi har fått så mange råd om det, at jeg regner med at det har sunket inn hos de fleste. Det mest sensitive jeg ser for meg at kan blir hacket og tatt, er internpolitiske strategier. Det kan være alvorlig nok, men det er ikke viktig for den nasjonale sikkerheten.

KOLLEGA: Jenny Klinge (Sp) sitter i Stortingets justiskomité. Foto: Roger Neumann

Flere forsøkt rammet

Partikollega Jenny Klinge (Sp) sier at hun har hatt trøbbel med e-posten sin den siste tiden.

– Jeg hadde trøbbel med e-posten både forrige uke og egentlig tirsdag. Forhåpentligvis er det sikkerhetssystemet til Stortinget som hindrer bruken og jeg har foreløpig ikke fått noe varsel om at jeg er en av dem som er hacket, skriver hun i en tekstmelding til VG.

Hun sitter i justiskomiteen på Stortinget sammen med blant annet Emilie Enger Mehl (Sp), som tirsdag fortalte at noen forsøkte å bryte seg inn på hennes konto forrige uke.

Publisert: 02.09.20 kl. 14:02

