Omstridt predikant vil ikke lenger oppsøke barn på skolen

Frilanspredikant Levi Jensen (53) avlyser sine møter med barn og unge på skoler og offentlige steder i Trøndelag etter skarpe reaksjoner.

Forkynneren la tirsdag ut en Instagram-video fra Meråker skole i Trøndelag, der han gjentatte ganger roper «halleluja» med flere elever i bakgrunnen.

– Vi ser alvorlig på at skoleområdet blir misbrukt på denne måten. Det er ikke det som skal møte barn og unge som sokner til området, sier rektor Christian Kolvik.

Jensen har siden 2011 hatt sosiale medier som menighet og barn og unge som målgruppe. Han har 17.000 abonnenter på YouTube, 30.000 følgere på TikTok og 26.000 på Instagram.

Flere foresatte har i etterkant av hendelsen i Meråker tatt kontakt med skoleledelsen. De fleste uttrykker bekymringer knyttet til manglende smittevern.

Trebarnsmor urolig

– Spesielt foresatte med barn i risikosonen. Det er svært ødeleggende og skaper en god del uro, sier rektor Kolvik, som opplyser at predikanten ikke var invitert og kom etter skoletid.

Mona Nilsen fra Stjørdal har tre barn ved Meråker skole. Hun synes det er urovekkende at en predikant oppsøker elevene.

Utfordres av unge

Kolvik sier at skolen snudde situasjonen til noe positivt onsdag, ved å åpne for diskusjoner i klasserommet rundt bruk av digitale medier og publisering av bilder uten samtykke.

– I tillegg har det kommet frem at ungdommene har utfordret ham på ytringene hans, det er tydelig at han har slitt med å svare dem, sier Meråker-rektoren.

Levi Jensens budskap er kristenkonservativt. Han forkynner blant annet forbønn og omvendelse for homofile, et standpunkt som har utløst motdemonstrasjoner.

Vil frelse fra Satan

Sandefjord-mannen jobbet i mange år i pakkeriet til Orkla Trykk i Stokke før han ifølge Sandefjords Blad ble omreisende forkynner fra 2011.

Han har i sommer turnert sørlandsbyene.

– Jeg er her for å frelse folk fra Satan, sa predikanten til Grimstad Adressetidende.

Han kaller seg amerikansk kristen, ikke norsk.

– Hos meg finnes ingen gråsoner, sier Jensen til Sandefjords Blad.

Ordfører vil bortvise

Han inntok Trøndelag 22. juli. Trønder-Avisa forteller at nysgjerrige barn og unge flokket seg rundt ham i Steinkjer. Enkelte hadde reist i to timer med buss for å se ham.

Ordfører i Trondheim Rita Ottervik sier til avisen Nidaros at predikanten skal bortvises fra skolegårder og må søke om tillatelse som andre, om han vil preke på torget.

Klokken 16 skulle han hatt et såkalt «meetup» på Ranheim skole i Trondheim, men formidlet via YouTube onsdag kveld at han ville avlyse møtet.

– Kontroll vanskelig

– Årsaken er at kommunen og det offentlige har kommet ut med sterke reaksjoner, fordi de er veldig usikre på coronatiden i fremtiden, sier Levi Jensen på YouTube.

Han vedgår at det «ikke er noen positiv faktor» at han har «meet-ups» under pandemien.

– Det har vært vanskelig å holde kontroll med ungdommer som glemmer seg og ikke holder coronameteren, sier SoMe-fenomenet på YouTube.

Jensen innstiller møtene inntil smittesituasjonen er under kontroll og vil i stedet forkynne på sosiale medier og rulle gatelangs med barnevognen for «å spre evangeliet».

«For å imøtekomme kommunens reglemang. Jeg reiser ikke rundt for å lage bråk men for at Norge skal bli frelst», skriver Jensen i en SMS til VG.

Jensen har foreløpig ikke ønsket å kommentere saken ytterligere.

