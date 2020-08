I MAI: Politiet gjorde større undersøkelser på åstedet i Sloraveien i mai. Siden juni har de kun vært i huset to ganger, opplyste politiet i et rettsmøte nylig. Foto: Tore Kristiansen

Nye mobilundersøkelser i Lørenskog-saken: «Nybrottsarbeid»

Denne uken skal politiet rekonstruere Anne-Elisabeth Hagens siste bevegelser i Sloraveien 4. Hennes mobiltelefon og et mulig fall i trappen står sentralt.

Nå nettopp

Det får VG opplyst.

De siste ukene har drapssiktede Tom Hagen gått rettens vei for å få huset i Lørenskog tilbake fra politiet.







Mannen som nekter å ha noe med konas forsvinning å gjøre, ønsker å flytte hjem. Før helgen falt lagmannsrettens beslutning: Politiet får beholde huset frem til 21. september.

Politiet mener Sloraveien 4 er et drapsåsted, og gjennom den lange etterforskningen har politiet, både gjennom avhør og tekniske undersøkelser, forsøkt å kartlegge Anne-Elisabeth Hagens siste bevegelser før hun forsvant 31. oktober 2018.

Nå skal det foretas nye undersøkelser på åstedet knyttet til informasjon fra kvinnens mobiltelefon, får VG opplyst.

Gåte for politiet: Hvor er Tom Hagens skospor?

BORTE: Politiet mener Anne-Elisabeth Hagen ble drept. Foto: Privat

Spor støtter teori

Ifølge VGs opplysninger registrerte Anne-Elisabeths telefon hvor mange skritt hun hadde gått, og antall trapper. VG er kjent med at hun hadde en iPhone, hvor den såkalte Helse-appen vanligvis er installert. Appen anser en trapp for å ha en stigning på rundt tre meter, eller rundt 16 trinn.

Ifølge VGs opplysninger kan historikk på Anne-Elisabeths telefon tolkes som en brå bevegelse eller et fall, muligens i en trapp. Politiet mener at hastigheten på telefonen er såpass høy at Anne-Elisabeth trolig ikke kan ha vært i stand å gå ned trappen i dette tempoet.

Politiet mener også at andre tekniske bevis kan støtte opp om denne fall-teorien, nærmere bestemt bloddråper fra Anne-Elisabeth Hagen som er funnet på veggen langs trappe-nedløpet fra huset andreetasje, får VG opplyst.

SIKTET: Tom Hagen siktet for å ha drept sin kone. Politiet mener han står bak et planlagt drap, hvor han har forsøkt å villede politiet med en kidnappingshistorie. Hagen nekter for dette, og gir fortsatt uttrykk for at han tror kona er kidnappet. Foto: Jørgen Braastad

Brukt i Tyskland

Det er knyttet en viss usikkerhet til Helse-appens nøyaktighet, noe som gjør det utfordrende for etterforskerne å trekke konklusjoner.

En forskningsartikkel om helse-appen, skrevet av forskere ved Institutt for rettsmedisin i Haag i Nederland, konkluderer med at skritt registrert av appen i svært stor grad korresponderer med manuell opptelling av skritt. Appen hadde en feilmargin på kun to prosent, og dermed mente forskerne at helseappen kunne brukes som bevis i straffesaker.

Les også: Politiet mener de har funnet spor etter blodvask

Artikkelen tar ikke for seg nøyaktigheten til appens trappefunksjon, men den er brukt som bevis i en tysk straffesak.

I oktober 2016 ble tyske Maria Ladenburger voldtatt, drept og dumpet i en elv av en medstudent. Et av bevisene mot drapsmannen var at helseappen på telefonen hans indikerte at han hadde gått i trapper to ganger. Dette knyttet politiet til at han hadde fraktet liket ned til elven og gått opp igjen, skriver storavisen Die Welt.

Sto opp klokken 7

31. oktober 2018 forsvant Anne-Elisabeth Hagen fra Sloraveien 4 i Lørenskog. Igjen på åstedet lå det et trusselbrev, som krevde ektemannen Tom Hagen for millioner i kryptovaluta.

Trusselbrev-gåte: Ikke fingeravtrykk på konvolutten

Hva som skjedde med Anne-Elisabeth Hagen, er fortsatt et mysterium. Spor tyder på at hun sto opp rundt klokken 07 på forsvinningsdagen, får VG opplyst. Deretter brukte hun telefonen aktivt, sendte meldinger og ringte, deriblant til sønnen klokken 09.14, som er omtalt som det siste sikre livstegnet etter kvinnen.

Det er imidlertid aktivitet på mobiltelefonen hennes frem til klokken 10.07, får VG opplyst. Da skal telefonen ha blitt lagt ned. Politiet fant mobiltelefonen på et lite bord i kjøkkenstuen, noe ektemannen Tom Hagen reagerte på i avhør.

Han sa: «Det kan ikke ha vært Lisbeth som la den der».

– Positivt for Tom Hagen

Svein Holden, Tom Hagens forsvarer, forventer at Hagen får flytte hjem mandag 21. september. Holden forteller at han vurderer de nye undersøkelsene som svært positive. Undersøkelsene kan også være i Hagens interesse, skriver lagmannsretten.

Holden vil ikke kommentere VGs opplysninger om at politiet skal foreta nye telefonundersøkelser i huset.

– Det er nybrottsarbeid, det kan jeg si. Undersøkelsene vil kunne gi nyttig informasjon, og vi ønsker å finne ut hva som har skjedd med Anne-Elisabeth, så dette er positivt.

– Av hensyn til etterforskningen kan vi ikke kommentere hvilke undersøkelser som utføres på åstedet, skriver påtaleansvarlig Gjermund Hanssen i en e-post til VG.

I RETTEN: Her Kripos-etterforsker Christer Svane Andersson i retten sammen med politiadvokat Jane Lundstadsveen. Foto: Heiko Junge

Ønsket mer tid

Politiet ønsket i utgangspunktet å beholde huset frem til slutten av november, men fikk ikke medhold hos lagmannsretten. Politiet argumenterte med at gjennomførte undersøkelser må sluttføres, og at den endelige kriminaltekniske rapporten fra åstedet ikke er ferdigstilt.

Politiet omtaler etterforskningen av Hagen-saken som tidkrevende og kompleks, og mener at bevisverdien av undersøkelsene i huset potensielt kan være høy. De tror også de muligens kan finne nye bevis i huset, til tross for at det har gått 22 måneder siden Anne-Elisabeth Hagen forsvant.

Kripos-etterforsker Christer Svane Andersson har omtalt Sloraveien som «kanskje det mest undersøkte åstedet i Norge». Å løse saken er ingen «quick fix», påpekte Andersson. Under rettsmøtet kom det frem at politiet bare hadde vært i Sloraveien to ganger i løpet av juni, juli og august.

VG er kjent med at politiet har gjort omfattende undersøkelser på åstedet, både åpent og i det skjulte. Undersøkelsene har ledet dem til flere funn:

Skosporet fra en Sprox, som de knytter til en ukjent gjerningsperson

Blodspor fra Anne-Elisabeth Hagen

Spor etter mulig blodvask

Slepespor på badet og i gangen

DNA-spor på gjenstander på åstedet

Det er også gjennomført rekonstruksjoner på åstedet tidligere, blant annet lydundersøkelser foretatt av Truls Birkeland. Han gransket en ringelyd i huset.

Publisert: 26.08.20 kl. 05:10