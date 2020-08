FÅR KRITIKK: Finansminister Jan Tore Sanner (H). Her med sentralbanksjef Øystein Olsen og statsminister Erna Solberg. Foto: Terje Pedersen, VG

Ny juridisk vurdering: — Knusende dom over Sanners arbeid

Tangen-saken tok enda en ny vending fredag, da Justisdepartementet åpnet for at det er et visst handlingsrom for å instruere Norges Bank. Stortinget satte behandlingen på vent i noen timer.

– Dette er en knusende dom over Sanners arbeid med denne saken, både den konklusjonen som Finansdepartementet selv har kommet med tidligere og det bestillingsverket som de bestilte fra det private advokatfirmaet, sier Sps finanspolitiske talsperson Sigbjørn Gjelsvik til VG

Bakgrunnen er at Justisdepartementets lovavdeling konkluderer med at finansministeren har instruksjonsrett overfor Norges Bank i saken om ansettelse av ny sjef for Oljefondet.

Norges Bank tillot i mai påtroppende oljefondsjef Nicolai Tangen (53) å beholde en stor eierpost i det britiske hedgefondet AKO Capital. Dette til tross for at bankens representantskap, som er nedsatt av Stortinget, mente dette ga interessekonflikter.

– Lovavdelingen åpner for et langt videre handlingsrom for Sanner enn det Finansdepartementet og advokatfirmaet Arntzen de Besche tidligere har antatt, sa jusprofessor Ola Mestad, som også er ekspert på sentralbankloven til VG i morges.

På Stortinget førte nyheten til nye runder med forhandlinger i finanskomiteen. Kravet fra Sp er klart:

– Vi kan må be finansministeren gå mer rett på Norges Bank med det finanskomiteen samles om, sier Gjelsvik.

KRITISK: Senterpartiets finanspolitiske talsmann Sigbjørn Gjelsvik. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Lovavdelingen fra det private advokatfirmaet Arntzen de Besche tidligere i uken. De konkluderte med at Sanner ikke har lov til å gripe inn i ansettelsen av Nicolai Tangen som ny oljefondssjef.

Det kom raskt fram at Arntzen de Besche i mai bisto Tangen i utarbeidelsen av hans arbeidsavtale med Norges Bank. Det fikk sterk kritikk fra både faglig og politisk hold.

– Fornøyd

Arbeiderpartiets Hadia Tajik er fornøyd med konklusjonen.

– Dette viser at det er mulig å generelle instrukser. Dette vil ha betydning for presisjonsnivået i arbeidet finanskomiteen kan legge seg på når vi skal lage formuleringer som skal rettes til finansministeren. Det er tilfredsstillende at det nå er stadfestet at det finnes et handlingsrom, sier Tajik til VG.

SAKSORDFØRER: Hadia Tajik fra Arbeiderpartiet. Foto: Maud Lervik

– Dette viser at det var et feiltrinn av finansministeren å be om en privat utredning, sier saksordfører Hadia Tajik for Tangen-høringen etter at lovavdelingen i Justisdepartementet har konkludert med at finansministeren har et visst handlingsrom til å instruere Norges Bank i spørsmålet om ansettelse av oljefondssjef, sier Tajik, som er saksordfører i saken.

Arntzen de Besche har forsvart at de tok oppdraget for Finansdepartementet.

– Jeg har ingen ytterligere kommentarer utover at vi har vurdert at det ikke er en interessekonflikt der. Finansdepartementet var klar over dette forholdet, sa partner Steen i Arntzen de Besche til E24.

Kan trolig ikke bestemme hvem

Ifølge vurderingene fra lovavdelingen har Norges Bank ansvar for å ansette ny sjef for Oljefondet og har sin uavhengighet lovfestet i den nye sentralbankloven. Lovavdelingen skriver også at det er tvilsomt om Sanner kan instruere Norges Bank i det konkrete valget om en bestemt person skal ansettes.

I dette tilfellet er den personen finansmannen Nicolai Tangen, som etter planen skal tiltre som ny sjef for Oljefondet 1. september.

FORNØYD: Partileder Une Bastholm. Foto: Berit Roald

De Grønnes Une Bastholm sier det er en seier for demokratiet.

– Finansministeren kan sette rammer for ansettelsen av oljefondssjefen. Det er en sterk forventning fra Stortinget om at han bidrar til det. Det er en seier for demokratiet. Jeg håper at Michael Tetzschner alene ikke får bestemme Høyres posisjon i denne saken, sier hun.

Stortingsrepresentant Tetschner (H) forsvarte i går Norges Bank og Nicolai Tangen på Debatten i NRK.

Finanskomiteen møttes klokken ti i dag, men avsluttet raskt møtet.

– Vi trenger tid til å vurdere brevet fra lovavdelingen og har blitt enige om å møtes igjen klokken 1200 og utsette avgivelse av innstilling til klokken 1500, sier Tajik.

SVs finanspolitiske talsperson Kari Elisabeth Kaski er klar:

– Dette viser, som vi har sagt hele tiden, at Sanner kan gripe inn og stille betingelser rundt ansettelsen av ny oljefondssjef. Vi kan ikke ha en oljefondssjef som er en vandrende interessekonflikt, og det kan og må finansminister Jan Tore Sanner gjøre noe med, sier Kaski.

Hun sier at det finansministeren må si til Norges Bank er veldig enkelt. - Det skal ikke være spesielle regler for en oljefondsjef. Norges bank må følge sine egne etiske retningslinjer. Det som gjelder for alle ansatte må gjelde for sjefen av oljefondet. Han kan ikke få noen spesialbehandling. Det skal ikke være egne regler for dem som sitter på toppen.

KRITISK: Kari Elisabeth Kaski har vært en tydelig kritiker i saken om Norges Banks ansettelse av finansmann Nicolai Tangen som ny sjef for Oljefondet. Foto: Maud Lervik, VG

Rødts Bjørnar Moxnes har allerede konkludert:

- Dette klargjør at det som har vært Rødts syn hele veien lar seg gjøre. Nå må regjeringa inn og rydde opp. Vi kan ikke la bukken passe havresekken, og ha en leder for Oljefondet med risiko for interessekonflikter. De må elimineres. Den enkleste løsninga på tillitsproblemet er hvis Tangen og sentralbanksjefen nå selv tar konsekvensene og trekker seg. Hvis ikke må Stortinget sikre at regjeringa tar grep, skriver han til VG

