ANSETTELSE PÅ VENT: Nicolai Tangen ble ansatt som leder i oljefondet i mars, men en rekke problemstillinger har i etterkant blitt reist av Norges Banks kontrollutvalg, representantskapet. Foto: Nina E. Rangøy

NHH-professor om Tangen som oljefondssjef: – Utenkelig at han skal få ha et selskap gående

Samfunnsøkonom og professor Kjell Gunnar Salvanes ved Norges Handelshøyskole (NHH) i Bergen tror ikke det er mulig å være oljefondssjef og samtidig beholde selskapet.

– Jeg ser på det som utenkelig at Nicolai Tangen skal få ha et selskap gående, samtidig som han leder Oljefondet, sier Salvanes til VG.

Debatten går etter at den norske London-baserte fondsforvalter av AKO Capital, Nicolai Tangen, ble ansatt som oljefondssjef i mars, av hovedstyret i Norges Bank. Ansettelsesavtalen ble ikke undertegnet fordi det må avklares hvordan man skal greie å skille hans virke som oljefondssjef fra hans virksomheter.

Norges Banks kontrollorgan, representantskapet, har også fremmet klare innsigelser mot prosessen, blant annet i et brev til Norges Bank mandag.

Espen Henriksen forsker og underviser ved Institutt for finans på Handelshøyskolen BI i Oslo. Han har jobbet særlig med samspillet mellom økonomisk politikk og investeringsstrategier.

– Spørsmålet blir om det er mulig å komme i mål med dette for Nicolai Tangen på en måte som er akseptabel for ham. Tangen har bygget AKO fra grunnen og gjort det til en fenomenal suksess. Det er derfor langt fra åpenbart for meg at Tangen skulle være villig til å kutte alle bånd til AKO, er Henriksens vurdering.

KRITISK: Professor Kjell Gunnar Salvanes ved Norges Handelshøyskole (NHH) Foto: Eivind Senneset

Salvanes setter ord på det han mener er den store utfordringen.

– Jeg er redd for at Tangen må oppgi sitt eget selskap for å bli leder i Oljefondet. Den vurderingen har ingenting å gjøre med at jeg tror han har dårlig moral, ikke er faglig dyktig nok eller at han vil finne på å utnytte situasjonen, sier Salvanes:

– Det handler om å sikre muligheten for at han ikke kan utnytte situasjonen. Og den type tette skott kan ikke jeg se at det er mulig å bygge.

– Du sier i realiteten at han enten må selge seg ut – eller plassere pengene sine nøytralt på en eller annen måte – for å kunne tiltre som oljefondssjef i september?

– Ja, jeg har hittil ikke sett noen konstruksjon som er god nok. Og jeg ser at representantskapet i Norges Bank også stiller spørsmål ved det samme.

– Tangen bryter ikke alle bånd

Han viser blant annet til det representantskapet i Norges Bank skrev i sitt brev til Norges Bank mandag:

Dette er det Salvanes viser til Representantskapet i Norges Bank skrev blant annet at «direkte og indirekte vil Tangen fortsatt være hovedeier og ha stemmekontroll i AKO Capital selv om han ikke mottar økonomisk utbytte i tiden han er ansatt i Nbim». Og at flere forhold viser at «Tangen ikke bryter alle bånd til AKO-systemet». Nbim er en forkortelse for Norges Bank Investement Management, som styrer Oljefondet. Vis mer

Salvanes sier det er flere utfordringer ved å ansette Tangen.

– Debatten om hans plasseringer i skatteparadis handler ikke om han har gjort noe ulovlig. Det har han sikkert ikke, jeg antar Norges Bank har undersøkt det.

– Rigget for at folk ikke skal betale skatt

– Men det handler om at han bevisst har brukt et system som er rigget for at folk ikke skal betale skatt. Hele systemet er bygd på det og på mangel på åpenhet. Det er altså diametralt motsatt av det norske skattesystemet, hvor åpenhet er det sentrale: Hva du og jeg betaler i skatt kan alle se, sier Salvanes.

Om prosessen Representantskapet i Norges Bank, som er bankens tilsynsorgan, ba i slutten av april sentralbanksjef Øystein Olsen svare på 26 spørsmål om ansettelsen av Tangen som ny sjef for Oljefondet. De spurte spesifikt om detaljer rundt det omdiskuterte USA-seminaret som Tangen arrangerte i fjor høst. Norges Banks hovedstyre svarte at det var riktig å ansette forretningsmannen Nicolai Tangen som oljefondssjef etter Yngve Slyngstad. Mandag sendte representantskapet et nytt brev til Norges Bank, med en rekke kritiske merknader. Endelig ansettelsesavtale med Tangen skal etter planen offentliggjøres etter møte i Norges Banks hovedstyre 27. mai. Representantskapet skal så vurdere avtalen. Representantskapet er oppnevnt av Stortinget – bestående av 15 politisk oppnevnte medlemmer, og ledet av Julie Brodtkorb, tidligere stabssjef for statsminister Erna Solberg (H). Vis mer

Han sier det er utfordringer knyttet til det også, men at det er en del av det norske systemet:

– Hvis den rikeste personen i bygda knapt har betalt skatt, da blir vedkommende diskreditert. Det kan være en belastning, men det er også noe positivt ved denne norske åpenheten.

Salvanes sier denne norske kulturen også har formet Oljefondet.

– Det dreier seg ikke bare om åpenhet, men også om nøkternhet. Som inngir tillit.

– Det kan høres ut som om smålighet overfor en som har lyktes i London?

– Jeg vet det og jeg er helt sikker på at han er velkvalifisert -han er åpenbart flink. Spørsmålet er likevel om han er rette mannen. Han må få holde kostbare seminarer og være den han er. Det er de som sa ja til at han tok regningen, som har fått svi for det, sier Salvanes.

Han sier det er ryggsekken Tangen har med inn som er problemet.

– Fordi den ikke er fylt med matpakke og nøkternhet?

– Han tar med seg en helt annen kultur inn i en av Norges viktigste stillinger, en kultur basert på lukkethet for at han skal tjene mest mulig penger. Det har han gjort og han ønsker selvfølgelig at det han har bygd opp skal videreføres. Da tror jeg det er greit å si ifra at det ikke er greit.

– Ingen må kunne mistenke sjefen

Espen Henriksen ved BI er spørrende til om det er mulig for Norges Bank å lage en avtale med Nicolai Tangen som Tangen kan godta, og som samtidig ivaretar fondets høye etiske standard:

– En viktig del av suksessoppskriften til Norges Bank Investment Management, som forvalter verdiene i Oljefondet, har vært nøktern rasjonalitet. Mulighetene for interessekonflikter har alltid blitt tatt på dypeste alvor. Dette har vært avgjørende for effektiv gjennomføringen av mandatet. Det er en forutsetning for fortsatt god forretningsdrift at forvalteren av Oljefondet opprettholder standarder som minimerer mulighetene for interessekonflikter også i fremtiden, sier Henriksen til VG.

Han sier mye står på spill.

– Forvaltningen av Oljefondet skjer i et miljø med en svært høy etisk bevissthet. Det er et svært godt prosjekt på vegne av det norske fellesskapet. Men det er samtidig sårbart. Den nye sjefen må selvfølgelig etterleve de samme standardene som andre ansatte. Interessekonflikter må unngås, og det bør være full åpenhet. Det er helt avgjørende at ingen kan mistenke sjefen for å ha noen andre interesser enn det beste for Norge, sier Espen Henriksen.

– Ikke forenelig Søkelyset på Tangen-ansettelsen etter det mye omtalte USA-seminaret har vært mangehodet, men stadig flere av de fremste ekspertene innen økonomi og jus, retter lyset mot den uavklarte avtalen om brannmuren som skal skille Tangens økonomi fra Oljefondet. Jusprofessor Hans Petter Graver ved Universitetet i Oslo sa dette til VG mandag: – Representantskapet sier at han fortsatt har interesser i AKO Capital og at muligheten for interessekonflikter må elimineres. Det er vanskelig å se for seg hvordan man kan få til dette, sier Graver og legger til:

– I det ligger det nesten å si fra representantskapets side at det ikke er forenelig å være oljefondssjef mens man har slike eierinteresser, sa han. Vis mer

– Viktig for meg å være åpen om skatt

Tangen svarer via en mail fra Norges Bank.

«Det er viktig for meg å være åpen om skatt. Alt er rapportert til britiske myndigheter og jeg har samlet betalt 3,6 milliarder kroner i skatt i England. Når jeg nå flytter hjem til Norge vil jeg skatte til Norge, og vil også betale norsk formuesskatt med glede».

Norges Banks informasjonsavdeling skriver dette svaret på vegne av banken:

«Arbeidet for å sikre at det etableres nødvendig avstand mellom Statens pensjonsfond utland, AKO-systemet og Nicolai Tangens personlige formue pågår nå. Dette arbeidet skal reflekteres i ansettelsesavtalen for Nicolai Tangen som etter planen skal behandles i hovedstyret 27. mai. Ansettelsesavtalen vil bli offentlig».

Publisert: 14.05.20 kl. 14:58

