Fikk «Hvaldimir» på kroken: – Han var tydelig forbanna

Forskerne ble møtt av en svært frustrert «Hvaldimir» i havna i Hammerfest fredag ettermiddag.

– Det kom plutselig veldig mye energi ut av vannflaten. Hvalen hadde kraftige svømmetak og var generelt urolig, forteller forskningsassistent Richard Karoliussen ved Norwegian Orca Survey til VG.

Han er en av flere som hver dag sørger for at den populære hvalen får mat. Da han og kollegene kom ned til havna fredag ettermiddag var ikke «Hvaldimirs» oppførsel til å kjenne igjen.

– Da vi til slutt fikk ham på nært hold så vi at han hadde en fiskesluk og to små agn hengende under magen. Han var veldig urolig, og tydelig frustrert og forbanna, forteller Karoliussen.

Hver dag setter forskerne et kamera på hvalen for å følge med på om den tar til seg mat på egen hånd. Da de fjernet kamerat og så på opptaket fikk de se hendelsen fra «Hvaldimirs» perspektiv.

– Det hele var nok et uhell. På videoen så vi at han satt fast i krokene. Det var sterkt å se. Hvalen ristet i hele kroppen. Personen på land hugg til i stanga to til tre ganger. Vedkommende skjønte nok ikke at han hadde fått en hval på kroken, sier han.

Fikk flenge

Hvithvalen vakte oppsikt da den først dukket opp utenfor Finnmarkskysten i slutten av april. Den kontaktsøkende hvalen, som var utstyrt med seletøy, fikk navnet «Hvaldimir», og fikk stor oppmerksomhet etter at den ble mistenkt for å komme fra den russiske marinen.

Da VG snakker med Karoliussen sent fredag kveld står han fremdeles i tørrdrakten. Sammen med flere kolleger har han vært ute og sørget for å befri «Hvaldimir» fra rundt syv meter med line som var surret rundt kroppen.

– Han har fått en flenge på rundt 20 cm på undersiden av kroppen, men spekklaget hans er ganske tykt. Kroken går ikke mer enn to cm dypt, så jeg tror nok at det skal gå fint med ham.

At det har vært ubehagelig for den folkekjære hvalen legger han ikke skjul på. Nå priser han seg lykkelig for at det hele endte godt.

– Nå er han fryktelig glad. Etter alt var fjernet kom han bort til oss for å kose igjen.

Trapper ned på maten

I midten av mai fortalte forskere til VG at de begynte å bli bekymret for om «Hvaldimir» klarer å få i seg nok føde for å overleve. Han trenger rundt 30–40 kilo fisk hver dag, og det var usikkert om han fikk i seg så nok mat i ved kaia i Hammerfest.

Nå forteller Karoliussen at de har begynt å trappe ned på maten, for at han selv skal bli vant til å jakte selv.

– Vi følge nøye med, og ser at han tidvis skaffer seg mat på egen hånd.

