MINNESTED: Blomster, bamser og lys ble lagt ned på stedet etter at Sunniva Ødegård (13) ble funnet drept på Varhaug i juli i fjor. Foto: Trond Solberg, VG

Aktor ber om 12 års forvaring for Varhaug-tiltalt

JÆREN TINGRETT (VG) Under sin prosedyre tirsdag var aktor Nina Grande tydelig på at hun mener tiltalte drepte Sunniva Ødegård (13) i juli i fjor med hensikt og at det er fare for gjentagelse.

Tiltalte satt rolig mens aktor holdt sin prosedyre i Jæren tingrett. Aktor Nina Grande ber om 12 års forvaring, med en minstetid på 8 år, for 18-åringen som er tiltalt for drapet.

– Det er ingen tvil om at tiltalte utførte drapet på Sunniva. Han har sagt han hadde planlagt å drepe en person. Det var med hensikt. Det var et overlagt drap, sier Grande.

Forvaringsstraff er i utgangspunktet tidsubestemt. Straffen kan idømmes farlige tilregnelige lovbrytere når en vanlig fengselsstraff ikke anses tilstrekkelig for å verne samfunnet.

– Jeg mener en tidsbestemt straff ikke vil være tilstrekkelig for å verne om samfunnet. Jeg mener det i denne saken er helt ekstraordinær omstendighet, fortsetter aktor.

Det er kun to mindreårige som tidligere er dømt til forvaring i Norge, og det kreves helt ekstraordinære omstendigheter for å dømme en mindreårig til forvaring.

Tiltalte var to måneder og en uke fra å være myndig da drapet skjedde. I straffeloven står det at personer under 18 år i utgangspunktet ikke kan dømmes til mer enn 15 års fengsel.

– Totalt i denne saken mener jeg det riktige hadde vært fengsel i 19 år dersom tiltalte hadde vært 18 år, sier hun.

Aktor mener 12 års fengsel er riktig dersom han skal dømmes til en tidsbestemt straff.

AKTOR: Statsadvokat Nina Grande. Foto: Carina Johansen / NTB scanpix

Nekter straffskyld

Tiltalte har erkjent å ha drept Sunniva, men nekter straffskyld fordi han mener han var psykotisk da drapet ble begått.

Mandag sa de sakkyndige i saken at de mener 18-åringen hadde en rusutløst psykose, og dermed var tilregnelig under drapet. En rusutløst psykose regnes som selvpåført og gir ikke grunnlag for å konkludere med utilregnelighet. Grande viser i retten tirsdag til de sakkyndiges vurdering.

– De sakkyndige har ikke vært i tvil, sier aktor.

Det er likevel retten som skal avgjøre tilregnelighetsspørsmålet.

Mannens forsvarer Tor Inge Borgersen har tidligere varslet at han vil be om tvungent psykisk helsevern senere tirsdag. Det har også kommet frem i retten at mannen holder på å utvikle schizofreni.

Usikkert motiv

Aktor sier det er usikkert hvorfor tiltalte valgte å drepe Sunniva Ødegård. Selv har han forklart at hun var et tilfeldig offer. Grande mener likevel at tiltalte har planlagt å drepe en person som er yngre enn seg.

– Det tegner et bilde av en person som uten forvarsel har trådt over noen fundamentale grenser. Jeg mener det er nærliggende at personen igjen vil begå nye alvorlige lovbrudd, sier aktor.

Fare for gjentagelse er helt sentral for å dømme en person til forvaring.

Grande vektlegger også at tiltalte ikke viser tegn til empati eller forståelse overfor Sunnivas familie og andre mennesker.

– Det er store problemer med hans atferd og de vil fortsette å være der, sier aktor.

– Forteller det som passer han

– Jeg vil gå gjennom tiltaltes troverdighet. Vi vet at han ikke alltid forteller sannheten. Han forteller det som passer han å fortelle, sier aktor Nina Grande.

Hun peker på at tiltalte flere ganger siden han ble pågrepet og i retten har endret forklaring.

Gjennom rettssaken, som startet i midten av mai, har det blitt fremlagt bevis for at tiltaltes DNA ble funnet på Sunniva. Mannen har heller ikke bestridt dette, men er uenig med aktor i hvordan DNA-et havnet der.

FORSVARERE: Advokatene Tor Inge Borgersen og Aleksander Barkved Steinsvåg representerer den tiltalte 18-åringen. Foto: Carina Johansen / NTB scanpix

I tillegg er mannen tiltalt for å ha forsøkt å skjule liket og for å falsk ha anklaget en person for å hjelpe han. Han er også tiltalt for skadeverk på en ungdomsskole og en barnehage.

Aktor mener det er bevist utover enhver rimelig tvil at tiltalte har gjort dette.

