DREPT: 16 år gamle Laura Iris Haugen ble drept i nabolaget sitt på Vinstra i fjor høst. En 17-åring er tiltalt for drapet. Foto: Trond Solberg

Vinstra-saken: Skal vise drapstiltaltes «voldtektsmanus» i retten

Påtalemyndigheten vil i retten legge frem tiltaltes dagbok, et «voldtektsmanus» og en historie om en jente som blør i hjel, skrevet av den tiltalte 17-åringen.

Oppdatert nå nettopp







I slutten av oktober i fjor ble 16 år gamle Laura Iris Haugen drept i et boligområde på Vinstra. Den drapstiltalte gutten var 16 år gammel på drapstidspunktet, men er nå fylt 17 år.

I en av fengslingskjennelsene omtaler retten «de forskjellige forberedelseshandlingene siktede har forklart seg om og som pågikk over noe tid».

Ut fra det samlede bevisbildet mener retten forberedelseshandlingene fremstår planlagte og systematiske. Blant annet er det opplysninger fra vitner om siktedes bevegelser rundt og opphold ved drapsofferets hjem i forkant av drapet.

I bevisoppgaven VG har tilgang på kommer det frem at påtalemyndigheten vil legge frem det de betegner som «voldtektsmanus tegnet av siktede» under rettssaken, som starter 17. juni.

I tillegg vil siktedes dagbok, et «filmmanus» funnet på siktedes soverom, diktet «The dead ones» skrevet av siktede, en tekst fra ungdomsskolen og en historie skrevet om «en jente som blør i hjel» bli lagt frem.

Gutten hadde også en Youtube-kanal med flere voldelige videoer på.

Vil ikke kommentere bevisene

Statsadvokat Jo Christian Jordet ønsker ikke å kommentere bevisene før rettssaken starter. Det vil heller ikke guttens forsvarer Nora Hallén, som skriver følgende i en e-post til VG:

– Jeg kommer naturligvis ikke til å foregripe min klients forklaring, eller redegjøre for bevis som påtalemyndigheten skal legge frem i retten, før hovedforhandlingen.

Gutten er tiltalt for å ha knivdrept jenta. I tillegg er han tiltalt for å ha stukket en mann med kniv i leggen.

Familiens bistandsadvokat Nina Hjortdal har tidligere sagt til VG at familien til den drepte ønsker at tiltalte skal få strengest mulig straff. Samt at familien er uenig i tiltalen. Hun har ikke villet kommentere hva familien er uenig i.

Tilregnelighet sentralt

Fordi påtalemyndigheten mener det er tvil om tiltaltes tilregnelighet er det tatt ut tiltale for overføring til tvungent psykisk helsevern. Dersom påtalemyndigheten i løpet av saken mener at tilregnelighet er bevist vil man legge ned påstand om straff.

– Tilregneligheten hans vil bli et svært sentralt tema under rettssaken, sa Jordet til VG da tiltalen kom forrige uke.

I en fengslingskjennelse fra 20. mai står det at statsadvokaten foreslår at påtalemyndigheten legger ned påstand om forvaring, dersom retten skulle komme til at 17-åringen er strafferettslig tilregnelig.

Det kommer frem i fengslingskjennelsene at de sakkyndige har vært i sterk tvil under arbeidet, og har flere ganger bedt om å få utsatt fristen for å levere rapporten. Første gang viste de til at «avveiningen mellom tilregnelighet/utilregnelighet er vanskelig i denne saken.»

Publisert: 11.06.19 kl. 18:56 Oppdatert: 11.06.19 kl. 19:12