MEFJORDVÆR: Senja får sitt tredje «premiumtoalett». Metalldoen skal bygges der fylkesvei 252 ender i Mefjordvær.

Senja får sitt tredje «premiumtoalett». – Vi skulle hatt enda flere, sier ordfører

«Gulldoen» og «Milliondoen» var ikke nok. Nå får Senja sitt tredje eksklusive toalett langs veien, og det skal kles i metall.

E24 har tidligere omtalt «gulldoen i Senja», som vakte stor oppsikt med en prislapp på 3,75 millioner kroner.

Tre kilometer unna ligger «milliondoen» på Tungenesset, med en prislapp på 1,5 millioner kroner.

Nå kan nok en metalldo bli nasjonal turistveiattraksjon, skriver Veier24, som først omtalte saken.

Ikke mange kilometer fra «gulldoen» og «milliondoen», skal det bygges et nytt offentlig toalett ved enden av fylkesvei 252 i Mefjordvær på Senja.

GULLDO: Hvis du vil gå på dette toalettet, må du gjøre det på sommerhalvåret. Toalettene tåler nemlig ikke kuldegrader. Foto: SENJA ENTREPRENØR/EGILD JAGERSTEN

Ønsker seg flere doer

Toalettbygget skal være delvis kledd med metallplater. Bygningen skal også inneholde venterom for busspassasjerer.

Det er fremdeles uklart hva prisen på toalettfasilitetene i Mefjordvær blir, som etter planen skal stå ferdig høsten 2020.

Ordfører i Berg kommune, Roar Åge Jakobsen (Sp), sier til VG at han er svært glad for å få et toalett til i kommunen.

– Vi merker nå de siste årene at det har vært en økning i turisme, spesielt på sommerstid, men også på vinteren. Så vi er veldig glad for å få et toalett til, som blir det tredje – ikke bare i Berg kommune – men også på Senja, sier han.

Jakobsen viser til at toalettene ikke bare er praktisk langs veien, men kaller de også for en forskjønnelse av naturen.

– Men er det nødvendig med enda et slikt toalett?

– Ja, absolutt, vi skulle hatt enda flere. Utfordringen nå er at vi snart har tre toaletter, men den nasjonale turistvei er mye lengre. Ved «Gulldassen» har kommunen i tillegg satt opp tre festivaldoer, som står der hele sesongen, ettersom toalettene ikke tåler kuldegrader. Vi har også satt opp festivaldoer andre steder i kommuner, som er kommet kjærkomment med. Vi merker at vi skulle hatt flere doer permanent, da vi har fått flere meldinger fra befolkningen som har funnet litt av hvert i naturen, sier han.

Topper listene

Norge har flere ganger gått helt til topps i listene over verdens fineste doer.

VG har tidligere omtalt den offentlige doen på Helgelandskysten, som i fjor ble kåret til verdens vakreste do av den britiske avisen The Telegraph.

UREDPLASSEN: Rasteplassen har fått navnet sitt etter krigsminne. I 2018 ble den offentlige doen på Helgelandskysten kåret til verdens vakreste. Foto: LARS GRIMSBY

I 2015 ble toalettet ved Stegastein i Aurlandsfjorden, Sogn og Fjordane kåret til verdens fineste av designnettstedet Designcural.com. Stegastein slo dermed toaletter i både London og Sydney i den årlige arkitektkonkurransen.

Om den nye «metalldoen» på Senja vil toppe listene gjenstår å se.

Ifølge Veier24 har Statens vegvesen nettopp lyst ut oppdraget. Fristen for å levere tilbud er satt til 14. august.

Publisert: 16.06.19 kl. 19:44