Dette er E. coli

Det er funnet tarmbakterien E.coli i et fjellbasseng på Øvre Kleppe i Askøy kommune. – Funn av E.coli indikerer at noe ikke er helt bra, sier professor i medisin.

18 personer er innlagt etter mistanke om smittefarlig drikkevann i kommunen, som også undersøker om det er noen sammenheng med at en gutt (1) døde denne uken.

Tarmbakterien E.coli er funnet i et fjellbasseng tilknyttet drikkevannsanlegget. Det ble tatt prøver av drikkevannet i går, og de første resultatene kom like etter klokken 11.30 fredag.

– Funn av E.coli indikerer at noe ikke er helt bra, og vitner om at det er avføring i vannet, sier professor Jan Egil Afset ved Institutt for klinisk og molekylær medisin på NTNU.

Kommunen opplyser at funnet av E. coli sannsynliggjør at det er drikkevannet som har smittet folk. Det er imidlertid mindre sannsynlig at det er E. coli-bakteriene i seg selv som har stått for smittingen.

– Vi vet at E. coli har veldig kort overlevelsestid i vann. Det er sannsynligvis noe annet i vannet, men jeg kan ikke sette to streker under svaret, sier leder i Miljørettet helsevern i kommunen, Bengt Åge Borge, under en pressekonferanse fredag ettermiddag.

E.coli er et fellesnavn på en gruppe bakterier i tarmsystemet til mennesker og dyr. Bakteriene er viktig for fordøyelsesprosessen, og bidrar til at farlige bakterier ikke får formere seg i tarmen.

Ifølge Norsk Helseinformatikk oppstår alvorlig E.coli tarminfeksjon sjeldent i Norge. I de fleste tilfeller er tilstanden ufarlig, men noen bakterier har sykdomsfremkallende egenskaper.

– E.coli er en tarmbakterie som finnes i store mengder i tarmen til alle mennesker. Noen e.coli bakterier har gener som koder for giftstoffer og kan gi sykdom, Jan Egil Afset.

Disse bakteriene kan blant annet føre til diarésykdom, urinveisinfeksjon og alvorlig blodforgiftning. Dersom bakterien inneholder enkelte giftstoffer kan ramme indre organer som nyre. Professoren understreker at dette er sjeldent.

De fleste som blir dårlig av E.coli blir friske uten behandling, men man kan bli dehydrert. Derfor anbefaler Afset at man får i seg nok væske.

