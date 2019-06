UT MOT HØYRE: Både Frp og Høyre åpner for å samarbeide med Folkeaksjonen nei til mer bompenger i Oslo. Det liker ikke byrådsleder Raymond Johansen (Ap). Foto: Frode Hansen, VG

Raymond Johansen (Ap) i strupen på Høyre: – Det vil ta Oslo tilbake til 80-tallet

Høyre åpner for å samarbeide med Bompengepartiet i Oslo. – Helt vanvittig, mener byrådsleder Raymond Johansen (Ap).

Folkeaksjonen nei til mer bompenger (FNB) debuterte på Oslomålingene denne uken med 9,1 og 7,9 prosent. Til høsten er både Høyre og Fremskrittspartiet (Frp) villige til å samarbeide med partiet.

– Det er jo helt vanvittig, sier Raymond Johansen (Ap), byrådsleder i Oslo.

Bompengepartiet vil fjerne bomringen i Oslo, som finansierer Oslopakke 3.

– Det vil ta Oslo tilbake til 80-tallet. Et 80-tall preget av kø, kork og kaos. Det var før vi fikk bygd tunnelene og det var godstog og seks felts motorvei her ute på Rådhusplassen. Youngstorget var en stor parkeringsplass, sier Johansen.

– Det blir ikke motorvei på Aker Brygge igjen selv om man fjerner bomringene?

– Nei, men det kommer mange flere biler inn. De vil fjerne beboerparkeringen og ha mye flere parkeringsplasser. I dag pendler det 170.000 inn til Oslo. Bomringene i Oslo har to funksjoner: Det ene er å samle inn penger til store, viktige prosjekter, det andre er å regulere trafikken. Da er selvfølgelig pris et virkemiddel.

– Bompengesystemet er urettferdig

– Hva med dem som synes bompengene i Oslo er en urettferdig stor belastning?

–Det er veldig mange ting som er urettferdig. Bompengesystemet er urettferdig. Men det er urettferdig å kjøpe melk òg, du betaler like mye for å kjøpe melk eller gå på kino uansett om du er fattig eller rik.

Johansen stiller spørsmål ved hvordan Høyre skal få råd til prosjekter som Røa-tunnelen, Fossumdiagonalen, lokk over E6 og lokk på Filipstad uten bompenger.

– Høyre må jo snart bli avkledd. De reiser rundt og sier at de skal bygge E18, de skal bygge E6. Det kommer til å koste titalls milliarder og må finansieres med bompenger. E18 skal finansieres med tre ekstra bomsnitt, og en beboer i Asker kommer til å betale 27.000 ekstra i året før han kommer til Osloringen.

– Ap har ingen egen politikk

– Jeg har aldri møtt en mann som har kastet flere stein i glasshus enn det Raymond Johansen gjør nå, sier Eirik Lae Solberg, byrådslederkandidat for Høyre i Oslo.

– Han sitter selv i et byrådssamarbeid med MDG, et ensaksparti og er helt avhengig av Rødt, et parti som på mange områder har ytterliggående politikk.

Solberg mener Ap har prioritert enighet med fløypartier fremfor bred enighet med Høyre om kollektivutbygging.

– Jeg skjønner godt at Oslo Ap er mest opptatt av å snakke om Høyres politikk, for de har jo ikke noen egen politikk. Samferdselspolitikken er satt ut til MDG, skolepolitikken til SV og velferdspolitikken til Rødt, sier Solberg.

– Det er Raymond Johansen som fører 80-tallspolitikk når Ap plutselig er blitt motstander av alle tunneler som fjerner gjennomgangstrafikken fra byen. Med byrådets politikk ville E18 fortsatt dundret over Rådhusplassen og i Bjørvika.

BOMPENGELENS: Høyres byrådslederkandidat Eirik Lae Solberg er åpen for å samarbeide med Bompengepartiet etter valget i september. Foto: Helge Mikalsen

– På vei til å havarere

Ap må selv ta skylden for de siste Oslomålingene, mener Solberg. Mens FNB fosser frem, er det krisetall for Ap.

– FNB hadde neppe eksistert i Oslo uten Raymond Johansens politiske prosjekt. Hvis jeg blir byrådsleder vil jeg gjøre det jeg kan for at samferdselspolitikken igjen blir bestemt i skjæringspunktet Høyre, Ap og sentrum. I nesten 30 år har vi samarbeidet om det uavhengig av byråd, sier Solberg og fortsetter:

– Målingene i VG og Aftenposten og NRK viser at Raymond Johansens politiske prosjekt i Oslo er på vei til å havarere. Jeg har aldri sett Ap på et så lavt nivå i Oslo. Uttalelsene hans må nesten sees på som et uttrykk for en slags desperasjon i Oslo Ap.

Høyre har åpnet for å samarbeide med Bompengepartiet, men har ikke uttalt seg om byrådssamarbeid. I dag sitter Ap, SV og MDG i byråd, mens de kun har et samarbeid med Rødt.

– Jeg er villig til å snakke med alle som ønsker å bytte ut dagens byråd, sier Solberg.

– Har ikke bedt om samarbeid med Ap

Raymond Johansen har svaret klart, skulle Bompengepartiet ønske å samarbeide med ham etter valget.

– Ap trenger de ikke å snakke med engang. Det er et kontant nei, sier han.

– Det viktigste skolepolitiske de har er at det skal være lov å kjøre ungene sine til skolen. Det er ikke det viktigste, det tror jeg alle som har barn i skolen vet.

Bjørn Revil, førstekandidat for FNB i Oslo, mener Johansen forskutterer.

– Vi har så vidt jeg kan huske ikke bedt om et samarbeid med Raymond Johansen og Ap, så det er litt rart å avvise oss før vi har bedt om det. Men vi synes ikke byrådet hans gjør en god jobb.

– Raymond Johansen sier den viktigste skolepolitiske saken deres er at det skal være lov å kjøre ungene sine til skolen. Er du enig?

– Vi har 122 saker på programmet, og det ligger på nettet. Det er flere skolepolitiske saker i det programmet.

Publisert: 14.06.19 kl. 20:05 Oppdatert: 14.06.19 kl. 20:17