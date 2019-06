Krimekspert om å legge bort videospor: – Sitter nok med spor de ikke vil fortelle

Krimekspert og tidligere spaner Johnny Brenna mener det er rart at politiet avlyser jakten på de to mennene fra overvåkningskameraene ved Futurum-bygget.

Politiet har i månedsvis etterforsket de to mennene som gikk utenfor Tom Hagens arbeidsplass, samme dag som kona Anne Elisabeth Hagen forsvant.

Tidligere tirsdag kunne etterforskningsleder Tommy Brøske fortelle til VG at politiet legger bort sporet – på tross av at de ikke har identifisert de to.

Politiet mener å ha holdepunkter for at det er mindre sannsynlig at de to mennene har en rolle i saken, men vil ikke gå inn på hva disse holdepunktene går ut på.

Mener det er rart å legge bort sporet

– Da har de enda mindre holdepunkter enn før, slik jeg tolker det. Dette var to av de mest interessante sporene de hadde i saken, og var vel det eneste av observasjoner som var interessante og som politiet har delt med omverdenen. Alt annet er av teknisk karakter, sier Brenna til VG.

– Mener du det er riktig av politiet å legge bort sporet?

– Det kan jo være at de ikke kommer noe videre. De forteller ikke hva de legger til grunn for dette, og det kan jo være at de har brukt de ressursene de har til å ettergå det sporet, og ikke har kommet noe videre i det hele tatt. Men det er litt rart å legge det bort, mener Brenna.

– Hvorfor synes du det er rart?

– Jeg tenker generelt at om de ikke vet hvem disse mennene er så har de færre holdepunkter. Å sjekke dem ut av saken gir også færre holdepunkter. Nå er det vel kun det tekniske de har å gå på. Men hva som er årsaken til at de legger det bort er interessant.

– Vanskelig å tolke

Brenna tror årsaken til at politiet har gått til dette skrittet er at de har andre spor i saken.

– De sitter nok men andre spor som de ikke vil fortelle, men det blir bare spekulasjoner. De sitter med mer enn de går ut med, så det kan jo være at de har andre spor å gå på.

Han sier politiet også kan ha fått resultater fra de tekniske undersøkelsene.

– Men også dette blir spekulasjoner. Det er vanskelig å tolke hva dette er, legger Brenna til.

Kan være ressursavhengig

Tidligere Kripos-etterforsker, og nå driftsleder i granskingsselskapet X-pol, Ellen Hamremoen, heller imidlertid mer mot ressursbruk når det gjelder årsaken til at politiet har gått bort fra sporet.

– Å etterforske en sak over så lang tid krever store ressurser og går utover annen etterforskning og andre politifaglige oppgaver. Da kan man komme i en situasjon hvor man må prioritere. Det er min umiddelbare tanke, men jeg kjenner jo ikke saken fra innsiden, sier Hamremoen.

– Det kommer selvfølgelig inn ny informasjon hele tiden, og det er mye informasjon som vi ikke har, som kanskje vil leder dem i en retning vi ikke kjenner til.

– Tror du det kan være et nytt spor som har fått dem til å legge vekk Futurum-sporet?

– Det har jeg ingen forutsetning for å si noe om. Det er mulig de har annen informasjon, men det blir bare gjetting og det kommer man ingen vei med.

– Hva tenker du om avgjørelsen?

– Det er vanskelig å svare på. På generelt grunnlag kan jeg si at en etterforskning kan være veldig komplisert og man må hele tiden ta valg. Den brede etterforskningen gjør at man fanger opp mye og ny informasjon hele tiden, og det i seg selv vil både kunne lede etterforskningen videre i en retning, samtidig som andre spor man følger kan synes mindre naturlig å bruke ytterligere tid på, forteller Hamremoen.

