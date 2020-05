UTEDO MED UTSIKT: Boligen på Stabekk er til salgs med en unik detalj. Foto: DNB/INVISO

Lars (54) selger hus med utedo på taket

– Det er en handy mann og en tolerant kone som har bodd her til nå, kan du si, sier eiendomsmegleren.

Med en prisantydning på over 13 millioner kroner, er det spesielt én ting som skiller seg ut med boligen på Stabekk i Bærum.

– Hvorfor har du en utedo på taket?

– Det er praktisk da. Også er det morsomt, sier eier Lars Woxen (54) til VG om de unike fasilitetene i huset han har bodd i siden 2008.

– Når vi bestemte oss for å bygge en takterrasse, måtte vi ha en utedo der, tenkte vi. Da slapp vi å gå to etasjer ned når vi hadde festligheter der oppe.

Det var Budstikka som først omtalte den spesielle boligen.

Woxen forsikrer om at det ikke kun er for gjester, men er et fullverdig toalett.

– Det har blitt flittig brukt.

Selvbygd

Utedoen er Woxens egen kreasjon. Han jobber som byggmester, så det var ingen stor utfordring å få den på plass.

Fra doen kan man se ut, men eieren forsikrer at det ikke er innsyn fra utsiden.

Alle nye gjester blir like sjokkert når de ser utedoen for første gang, sier han.

Det opplevde også megler Anders Bonesmo i DNB Eiendom.

– Det er jo litt uvanlig å se en utedo på en takterrasse, sier han.

TO FLUER I EN SMEKK: – Utedoen er super praktisk. I tillegg får man utsikt, sier eiendomsmegleren. Foto: DNB/INVISO

Boligannonsen ble lagt ut for en uke siden og første visning var søndag.

– Mange synes utedoen er morsom. Det er en handy mann og en tolerant kone som har bodd her til nå, kan du si, sier han.

Blir et stort savn

Nå håper Woxen at de nye eierne får like mye glede ut av den som de har gjort.

– Vi kommer til å savne utsikten og utedoen.

– Kommer du til å bygge en utedo på din neste eiendom?

– Garantert! Vi planlegger å bygge et svømmebasseng i hagen. Da må vi jo ha en utedo i forbindelse med den.

Publisert: 24.05.20 kl. 20:00

