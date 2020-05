SAVNET OG SIKTET: Ekteparet Anne-Elisabeth og Tom Hagen. Foto: Privat

Tom Hagen i vitneavhør: Avfeide sjalusi og hevn som motiv

I februar i fjor fortalte Tom Hagen i avhør at han skjønte han kunne være hovedmistenkt. Han spurte: Hvis jeg står bak, hva skulle motivet være?

Oppdatert nå nettopp

Det får VG opplyst. Politiets etterforskere har en teori om hvorfor Tom Hagen angivelig drepte sin kone Anne-Elisabeth Hagen.

Selv nekter han straffskyld, og i tidligere avhør har han gått gjennom motiver som er vanlige og som han kunne ha hatt – og avfeid samtlige.







26. februar 2019 sitter Tom Hagen i avhør som fornærmet. Kona Anne-Elisabeth har vært borte i seks måneder, og offisielt etterforsker politiet saken som en kidnappingssak. Det er hans tredje avhør denne måneden.

Han snakker om ekteskap, økonomi, konflikter, Anne-Elisabeths daglige rutiner og hvordan hun hadde det før forsvinningen.

Polititeori om Hagen-forsvinningen: Derfor er huset åsted for drap

I flere tidligere avhør har Tom Hagen spurt om han er mistenkt. Nå forteller han politiet om hvordan han vurderer en eventuell mistanke mot seg selv, får VG opplyst.

Avhøret skulle bli det siste 70-åringen var i som fornærmet. Ett år og to måneder senere ble han pågrepet og siktet for drap eller medvirkning til drap. Politiet ville varetektsfengsle, men lagmannsretten løslot ham. De mente det ikke forelå tilstrekkelig mistanke mot milliardæren.

I avhøret i februar i fjor fortalte Tom Hagen at han forsto at politiet mistenkte ham, får VG opplyst. Det hadde sjokkert ham, sa han. Han begrunnet det blant annet med at han ikke hadde noe motiv for å stå bak en kidnapping eller drap på kona.

SMS og ubesvarte anrop: Nye detaljer fra politiets tidslinje

Sjalusi og hevn

VG har tidligere skrevet at politiet tidlig fikk informasjon om at Anne-Elisabeth Hagen hadde fortalt flere personer at hun over flere år hadde levd i et turbulent ekteskap. Flere personer med kjennskap til ekteparet har fortalt om konflikter som strekker seg til tilbake i tid.

Dette tok Tom Hagen også selv opp i det standardiserte avhøret i februar i fjor.

Ifølge VGs opplysninger presenterte han sjalusi og hevn som mulige motiver, før han utdypet hvorfor han mente det ikke var aktuelt i sitt tilfelle. Han fortalte at han kunne være litt sjalu, men spurte «Hva er vel et par uten sjalusi?».

Han pekte også på en konflikt fra midten av 1990-tallet, og fortalte at han i så fall ville ha hevnet seg på et tidligere tidspunkt, og ikke så mange år etter. Han hevdet han aldri har vært et menneske som hevner seg eller tenker hevn. «Sannheten er så enkel», sa han.

Se video - krimekspert mener det må være flere som står bak:

– Diskuterte ikke penger

Ifølge VGs opplysninger sa Tom Hagen til politiet at penger ofte er et motiv, men avfeide også at det kunne være tilfelle for ham. Mannen som ble milliardær på eiendom og kraft, viste blant annet til at det var han som satt på formuen i ekteskapet.

Hagen-avhør kan gå i vasken: Dette vil politiet ha svar på

VG får opplyst at han i avhøret fortalte at han ikke har brukt penger, ikke snakket om penger – og at kona fikk det hun trengte, ofte i form av lønn fordi hun jobbet. «Penger har aldri vært diskusjon», sa Hagen.

Han nevnte også ektepakten fra 1987 og et tillegg fra 1993, som han mente var irrelevant. «Penger kan ikke ha vært motiv», sa Hagen i avhøret.

Derfor mener barna hun ble bortført: «For dem er dette virkelig»

Ektepakten har stått sentralt i etterforskningen. Den har etter pågripelsen blitt omtalt som urimelig og skjev av eksperter VG har snakket med.

Det har vært et tema i etterforskningen om Anne-Elisabeth Hagen ville skille seg, og dermed ville utfordret det også politiet mener kan være en urimelig ektepakt, får VG opplyst.

FORTSATT SPERRET AV: Politiets etterforskere har også etter løslatelsen gjort undersøkelser i og utenfor huset i Sloraveien 4 på Lørenskog. Foto: Tore Kristiansen, VG

Frivillig forsvinning

Tom Hagen har også fått spørsmål i avhør om mulige årsaker til at kona kunne ha forlatt ham frivillig, men han forklart at han ikke har sett på dette som sannsynlig. Han har ifølge VGs opplysninger blant annet pekt på at hun ikke ville reist fra familien og valpen sin.

VG får opplyst at også politiet har utelukket at Anne-Elisabeth Hagen forsvant av fri vilje. De har endt opp med at hypotesen om overlagt drap, og en mistanke mot Tom Hagen, er det mest sannsynlige.

Etterforsket i hemmelighet: Skjulte avgjørelser ga politiet grønt lys

Etter det siste avhøret i februar, sendte Tom Hagen en rekke e-poster til politiet med sine tanker om saken. Her presenterte han deriblant en teori om at den eller de som sto bak den angivelige kidnappingen, ville ramme ham enten personlig eller økonomisk.

Svein Holden er gjort kjent med opplysningene i denne artikkelen, men har tirsdag kveld ikke besvart VGs henvendelse.

VG har vært i kontakt med politiet om det omtalte avhøret av Tom Hagen - og om hvor vidt han har vært inne til nye avhør etter at han ble løslatt for drøye to uker siden. Politiet har tirsdag kveld ikke besvart VGs spørsmål.

Publisert: 26.05.20 kl. 21:29 Oppdatert: 26.05.20 kl. 21:40

Fra andre aviser