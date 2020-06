UT MOT SYKEHUSPLANER: – Vi ser stort håp nå, sier initiativtager til tirsdagens demonstrasjoner, Lene Haug. Hun ser på utsettelsen som en delseier. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

Utsetter høring om gigantsykehus i Oslo

Etter dialog mellom Helse Sør-Øst og Oslo kommune i pinsehelgen, er det bestemt at den planlagte høringen om den nye sykehusstrukturen er utsatt.

Det nye regionsykehuset i Oslo skal etter planen stå klart i 2030 og har en prislapp på minst 38 milliarder kroner.

Det har vært kraftig motstand mot planene som innebærer at Ullevål sykehus legges ned og det nye storsykehuset bygges på en mindre tomt på Gaustad, slik regjeringen har vedtatt. Etter planen skal de nye sykehusene stå ferdig i 2030.

Nedleggelsen av Ullevål ble for første gang vedtatt i 2016, men har vært gjenstand for en rekke nye utredninger og diskusjoner siden den gang.

Flertallet i Oslos bystyre er imot byggeplanene, og 29. januar ble det klart at Oslo bystyre trekker støtten til Ullevål-nedleggelse.

Heller ikke fagforeningene ved Oslo universitetssykehus (OUS) støtter planene.

Utsetter høring

På fredag var Plan- og bygningsetaten klare til å legge planforslagene fra Helse Sør-Øst ut på høring, en prosess som må være gjennomført før Oslo bystyre til slutt skal ta stilling til planene.

Men så langt kom man ikke.

Etaten var kritiske til deler av planene, og Helse Sør-Øst ba på sin side om utsettelse. Det forteller etatsdirektør Siri G. Kielland til VG via sin kommunikasjonsrådgiver.

Høringen er nå utsatt, og de to instansene er tilbake i saksbehandlingsprosess for å finne løsninger.

– I pinsehelgen var det kontakt mellom Helse Sør-Øst og kommunen, som resulterte i at vi mottok et brev fra Helse Sør-Øst om å utsette høringen, sier Kielland.

– Plan- og bygningsetaten imøtekommer ønsket om utsettelse. Sykehusene er viktig for Oslo og regionen, og vi ser frem til å finne gode løsninger for regulering av sykehusene sammen med Helse Sør-Øst, fortsetter hun.

Kielland vil ikke utdype kritikken mot planene til VG.

VG har vært i kontakt med Helse Sør-Øst. De viser til at VG har fått en uttalelse fra Plan- og bygningsetaten og ønsker ikke å kommentere saken.

– En delseier

Tirsdag ble det arrangert demonstrasjoner ved de fire involverte sykehusene, Aker, Ullevål, Rikshospitalet og Gaustad Sykehus.

Helsepartiets nestleder og initiativtager til organisasjonen Redd Ullevål sykehus, Lene Haug, er drivkraften bak arrangementet.

– Jeg ser på dette som positivt. Det er ikke en seier, men det er en delseier, sier hun til VG når hun får vite om utsettelsen.

Hun er sterkt imot nedleggelse av Ullevål fordi hun mener belastningen på den nye, planlagte sykehustomten blir for stor.

Nå håper hun at coronapandemien vil påvirke den videre diskusjonen om sykehusplanene.

– Det er viktig at vi ikke bare tenker tomter og det arkitektoniske i planleggingen, men også beredskap, kapasitet og smittevern, sier hun.

PROTESTERER: I juni bestemte styret i Helse Sør-Øst å legge ned Ullevål sykehus i Oslo, til tross for store protester. I stedet vil de bygge nye sykehus på Aker og Gaustad.

– Mer optimistisk

Petter Eide, stortingsrepresentant for Oslo SV, har lenge vært engasjert i saken, og var også til stede under demonstrasjonen utenfor Ullevål tirsdag.

– Denne utsettelsen kan forsterke at saken ikke kommer opp før til våren, noe som bra for oss, for da blir det en valgkampsak, sier han til VG.

– Jeg er mer optimistisk på Ullevål sykehus sine vegne enn jeg var for et år siden. Sånn som jeg tolker situasjonen, ser det ut til at denne avgjørelsen kan bli skjøvet inn til neste regjering.

VIL BEHOLDE ULLEVÅL: SVs Petter Eide er imot nedleggelse av Ullevål sykehus. Han tror de nye sykehusplanene blir utsatt til etter neste valg. Foto: Stian Lysberg Solum

Eide peker på at dette er en konflikt mellom bystyret i Oslo og regjeringen. Førstnevnte ønsker slik det ser ut nå å beholde Ullevål, og har også reguleringsmyndighet. Det vil si at bystyret bestemmer hva tomtene i Oslo skal brukes til. Eide, på sin side, frykter at regjeringen skal overprøve bystyrets beslutning når denne omsider foreligger, noe regjeringen har myndighet til å gjøre.

Sykehusplanene i Oslo har vekket stort engasjement. I februar i fjor gikk mellom 400 og 500 mennesker i fakkeltog mot nedleggelse av Ullevål sykehus.

Publisert: 02.06.20 kl. 17:00

