NY MELDING: Den angivelige motparten har flere ganger gitt uttrykk for at Tom Hagen må forte seg, og at kona vil dø hvis han ikke betaler. I en ny melding gir Hagen uttrykk for at han vil betale. Foto: Privat

Tom Hagen i ny melding til motparten: Jeg vil betale

Drapssiktede Tom Hagen (70) gir ikke opp forhandlinger med den angivelige motparten. 18 måneder etter at kona Anne-Elisabeth forsvant, gir han uttrykk for at han vil betale løsepenger.

For mindre enn 20 minutter siden

VGs undersøkelser viser at Tom Hagen fredag 29. mai sendte en kodet bitcoin-melding til motparten som betyr:

«Jeg bekrefter at jeg vil betale».

Etter det VG kjenner til er det første gang den nå drapssiktede milliardæren sender denne bitcoin-koden til motparten. Det er også første melding på bitcoin-plattformen siden januar 2019.

– Vi ønsker sterkt å komme i kontakt med motparten. Derfor har vi tatt en initiativ overfor dem, som vi håper blir besvart. Politiet har ikke vært involvert i denne prosessen, sier forsvarer Svein Holden til VG.

– Mine klienter er kjent med den nye meldingen som har gått til motpart. De støtter selvfølgelig det initiativet fullt ut, sier Hagen-barnas bistandsadvokat, Ståle Kihle, til VG.

Hagen-barna har gitt uttrykk for at de fortsatt tror at moren Anne-Elisabeth kan ha blitt kidnappet av ukjente gjerningspersoner. De har gitt uttrykk for at de fortsatt håper at hun kan være i live.

Hun har vært savnet siden hun på ukjent vis forsvant fra huset i Sloraveien i Lørenskog 31. oktober 2018.

Politiet mener at trusselbrevet og kommunikasjonen med den angivelige motparten er en del av et opplegg for å skjule et drap som en økonomisk motivert kidnapping.

Tom Hagen er siktet for drap eller medvirkning til drap. Han nekter for å ha noe med konas forsvinning å gjøre, og er løslatt fra varetekt.

I trusselbrevet, som lå igjen i Hagen-huset, er det lagt opp til kodet kommunikasjon i kryptovalutaen bitcoin. Brevet og kodene var skrevet på gebrokkent norsk. Den angivelige motparten krevde 90 millioner kroner i løsepenger, og ville ha betalt i kryptovalutaen monero.

Fakta om bitcoin-kodene VG har tidligere omtalt at trusselbrevet er kodebasert. Et bitcoin-beløp, hadde en unik betydning. Av hensyn til politiets etterforskning, har VG valgt å ikke omtale de ulike konkrete bitcoin-beløpene, som her omtales som «x bitcoin». I utgangspunktet var disse seks kodemeldingene den eneste måten familien kunne kommunisere med motparten på: X Bitcoin = Jeg bekrefter at jeg vil betale. X Bitcoin = Jeg har sendt penger til exchange og jeg venter på å få monero. X Bitcoin = Jeg sender monero (først) om syv dager. X Bitcoin = Jeg har problem, trenger mer tid. X Bitcoin = Jeg har sendt deler av monero venter på mer. X Bitcoin = Jeg har sendt alle monero E 9 millioner. Motparten kunne kommunisere med familien med disse seks kodemeldingene: X Bitcoin = Dårlig tid, fort eller hun vil dø. X Bitcoin = For lang tid, hun er død. X Bitcoin = Politiet leter rundt. Ikke verdt for oss. Hun er død. X Bitcoin = Har ikke fått monero. Send til riktig adresse. X Bitcoin = Har ikke fått over alle monero. X Bitcoin = Har fått all monero. Anne Elisabeth vil slippe fri neste 24 timer. Vis mer

«Jeg har problem»

For første gang kan VG presentere innholdet i deler av den kodede kommunikasjonen mellom Tom Hagen og en angivelig motpart:

Allerede 2. november 2018 sendte Tom Hagen en kodemelding til motparten. Den fulgte ikke malen i brevet, men ser ut til å bety:

«Jeg sender monero før (eller først red.anm) om syv dager».

10. november sendte motparten en kode som betyr:

«Dårlig tid, fort eller hun vil dø».

13. november svarer Tom Hagen med en kode som betyr:

«Jeg har problem, trenger mer tid».

Den angivelige motparten sender deretter denne meldingen flere ganger etter hverandre:

«Dårlig tid, fort eller hun vil dø».

Spurt om forhandling

Både Hagens advokat Svein Holden og politiet ga tidlig uttrykk for at bitcoin-plattformen ikke egnet seg for forhandlinger.

Etter en pressekonferanse 17. januar 2019 skal den angivelige motparten ha tatt kontakt på en ny plattform: en kryptert e-posttjeneste.

les også Opplysninger til VG: Tom Hagen hadde med seg trusselbrevet

I mai sendte Tom Hagen flere e-poster til motparten, og 8. juli skal den angivelige motparten ha svart ham:

– Tom, er du nå klar for forhandling? Forstår du at å fucke oss er en tabbe, står det.

– Anne-Elisabeth Hagen trenger medisinsk hjelp. Vi kan kun gi basic, skriver motparten og videre:

– Du tar lang tid, null garanti for hvor lenge hun lever.

Forsøkte i februar

Etter å ha fått denne e-posten valgte Tom Hagen å overføre 1,3 millioner Euro i kryptovalutaen monero. Han hadde ikke fått bevis på at kona var i live, og betalingen ble gjort i strid med politiets klare råd.

Månedene gikk, uten at Tom Hagen fikk svar fra den angivelige motparten.

Ifølge VGs opplysninger skal Tom Hagen ha forsøkt å oppnå kontakt med motparten i februar i år. En kilde med innsikt i prosessen opplyser at man da fikk en feilmelding, og antok at kommunikasjonskanalen var «stengt ned».

les også Tom Hagen til politiet: Trodde kona ville omtale ham som iskald

Stor uenighet

VGs krimkommentator, Øystein Milli, har omtalt klimaet mellom Hagen-familien og politiet som en «isfront».

I forrige uke skrev politiet i en e-post til TV 2 at de har opplevd Tom Hagen som utfordrende å samarbeide med gjennom store deler av etterforskningen. Samtidig varslet Hagen, som ble løslatt av Eidsivating lagmannsrett, at han ville anke politiets ransakingen av huset i Sloraveien 4, som politiet omtaler som et drapsåsted.

les også Tom Hagen til politiet: Trodde kona ville omtale ham som iskald

Hagens forsvarer, Svein Holden, har reagert kraftig på politiets uttalelser. Han sier det ikke er bevis for at huset er et drapsåsted og at Hagen har bidratt på alle mulige måter i etterforskningen.

Samtidig har Hagens voksne barn takket nei til å snakke med politiet etter at faren deres ble siktet for drap.

– De er bekymret for at ingen leter etter Lisbeth, har bistandsadvokat Ståle Kihle uttalt.

Publisert: 02.06.20 kl. 16:33

Fra andre aviser