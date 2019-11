UNDER PRESS: Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) og Nav-direktør Sigrun Vågeng. Foto: Tore Kristiansen

NAV-skandalen: Hauglie unnslipper mistillit, Rødt-Moxnes kalles «populist»

Rødt-leder Bjørnar Moxnes ville innstille på mistillit mot arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) på grunn av NAV-skandalen, men fikk i stedet selv hard kritikk fra de andre partiene.

Onsdag kveld stemte Stortinget over Rødts mistillitsforslag mot arbeidsministeren. Partiet mener at ingen enkeltstatsråd kan klandres for hele skandalen, men påpeker:

– Etter Rødts vurdering, er det klart at sakens alvor og omfang har økt under Anniken Hauglies periode som ansvarlig statsråd, skriver Rødt-leder Bjørnar Moxnes i en uttalelse.

Men han får ikke de andre partiene med seg, tvert imot får han selv hard kritikk:

Eva Kristin Hansen (Ap) i Kontroll og konstitusjonskomiteen gir Hauglie hard kritikk, men vil ikke stemme for mistillit:

– Det har ingenting med at vi ikke mener at det er en skandale som har skjedd, men at saken bør behandles grundig i kontroll- og konstitusjonskomiteen, sier Hansen.

– Høyre er opptatt av å finne ut hvordan dette kunne skje. Vi må til bunns i saken, og sikre at noe slikt kan skje igjen. Men konklusjonen må tas når jobben er gjort, sier Svein Harberg fra Høyre, som ikke overraskende ba sine partifeller om å stemme mot mistillit.

Hans Andreas Limi fra Frp ber også sine representanter stemme nei til mistillit.

Marit Arnstad (Sp) sier også at kontroll- og konsitusjonskomiteen må vurdere saken før man kan stille mistillit til statsråden.

– Når alle fakta er på bordet, så vil konklusjoner om ansvar kunne trekkes sier hun.

– Saken stinker av klassejustis. Vi utelukker på ingen måte mistillit. Tvert imot, blir det stadig mer sannsynlig etter hvert som saken utvikler seg, sier Freddy André Øvstegård i SV.

Men også han foreslår å ikke stemme for mistillit, fordi det er for tidlig. Han kritiserer Rødt:

– Det tyder på at det var lite gjennomtenkt, sier han om Rødts forslag.

Terje Breivik fra Venstre mener hele forslaget er umusikalsk og dårlig timet.

– Det fremstår som et forsøk på å slå politisk mynt på en sak som rammer hele det politiske Norge. Populisme er like lite smakelig dersom det kommer fra venstre eller høyre, sier Breivik som et stikk til Moxnes.

Hans-Fredrik Grøvan (KrF) konkluderer på samme måte: Det er for tidlig med noen avstemming om mistillit.

– Vi kan ikke gå over med harelabb. De som er rammet må vite at vi gjør en grundig jobb, sier Grøvan, som blant annet viser til at det kan bli en ekstern gransking av saken.

– Vi må gjøre jobben, og ikke rope på statsrådens avgang ved første anledning, konkluderer Grøvan.

Men Bjørnar Moxnes lot seg ikke vippe av pinnen av den harde kritikken, han fastholdt sitt ønske om mistillit:

– Det er på dagen ett år siden Arbeids- og sosialdepartementet første gang ble orientert om det vi nå kjenner som NAV-skandalen. Tusenvis er rammet av Norgeshistoriens største rettsskandale i fredstid, sier Rødts Bjørnar Moxnes.

– Ofrene må få oppreisning. Staten må sørge for rettferdighet. En grundig gransking og behandling er nødvendig. Det må avdekkes hvilket ansvar som også ligger hos tidligere regjeringer. Men alvoret og omfanget har økt under Anniken Hauglies periode som statsråd, fortsetter han.

– Etter en helhetlig vurdering av statsrådens ansvar og håndtering mener Rødt at Stortinget ikke kan ha tillit til statsråden, konkluderer Moxnes.

Moxnes sier også at han forstår at mange partier ønsker mer tid, men viser til at ute blant folk så er tålmodigheten slutt. Han lovet at Rødt ville fortsette å legge press på regjeringen.

