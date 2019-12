MYE VÆR: Slik så det ut ved Bognes fergekai søndag ved 13-tiden. Foto: Statens vegvesen

Har sendt ut gult farevarsel i flere fylker over hele landet

Natt til første desember har værkontrastene vært store rundt om i landet, med kraftige snøbyger i nord.

Oppdatert nå nettopp

– Det har vært mye vind fra nordvest med kuling, som og har vært oppe i liten storm. Det er ventet snøbyger i Nordland, Troms og Finnmark, sier vakthavende meteorolog Trond Lien i Meteorologisk institutt til VG.

Snøbygene i kombinasjon med nordvest vind har ført til at det er sendt ut gult farevarsel i området Nordland, Troms og kyst- og fjordstrøkene i Vest-Finnmark.

Frem til søndag ettermiddag er det ventet liten storm og vindkast opp i 35 meter i sekundet, skriver meteorologene på Twitter. Det er observert liten til full storm flere steder i Vest-Finnmark og Troms lørdag og tidlig søndag.

På Senja i Troms ble en garasje tatt av vinden.

– Det var en nabo som meldte fra om at garasjen var tatt av vinden på Stronglandseidet. Brannvesenet er varslet av oss, og vil sende ut mannskaper for å få sikret andre løse byggningdeler på stedet som står i fare for å blåse ut i veibanen, sier operasjonsleder Eirik Kileng i Troms politidistrikt til VG.

Odd-Karl Stangnes (51) som skal oppholde seg alene på Skjervøyskjæret i Nord-Troms i ett år, ble tidlig søndag morgen forsøkt evakuert på grunn av det kraftige uværet.

Redningsselskapet rykket ut til det lille skjæret i Troms for å evakuere Stangnes tidlig søndag morgen, men ble stoppet av uværet.

Også i Polhavet byr været på endringer for de to erfarne polfarerne Børge Ousland og amerikaneren Mike Horn, som må hentes ut med redningsbåt fordi været og isforholdene gjør det umulig å bruke Horns båt. Skipet «Lance» er på vei for å få hentet dem ut.

Blir mildere

– Neste uke blir det sannsynligvis noe mildere vær, særlig i Nordland. Det går over til regn i kyststrøkene. I Finnmark blir det stort sett kuldegrader, sier Lien.

Men det er Finnmark som skiller seg ut med best vintervær i neste uke.

– Best skiføre blir det i Finnmark neste uke, med lite nedbør på Østafjells, sier han.

Også sør i landet er det kjølige temperaturer.

– Det har vært et kjølig vær med frost flere steder i landet. Vestlandet, Møre og Romsdal og Trøndelag har også hatt vind fra nordvest. Utover i uken kommer mildværet ganske kraftig innover Sør-Norge, med overgang til regn. Det blir ganske mye regn på vestlandet, sier Lien.

På deler av Østlandet, og særlig indre strøk, kan kulden henge igjen også til den kommende uken, ifølge Lien.

Natt til tirsdag kommer det varm luft og nedbør og tar over for det kalde og tørre været på Østlandet og i Telemark. Da kan det bli underkjølt regn og regn som fryser på bakken. Det er også sendt ut gult farevarsel for is i Telemark, Vestfold, Østfold, Oslo, Akershus og Buskerud.

Publisert: 01.12.19 kl. 13:13 Oppdatert: 01.12.19 kl. 14:35

