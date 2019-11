FØR MØRKET: De to polfarerne Børge Ousland og Mike Horn har vært på tur siden midten av september. Det har gradvis blitt mørkere og de har stort sett gått i mørket. Foto: Borge Ouslands Facebook

80 dager på polarisen: – Sjangler rundt som to fulle menn

ARKTIS (VG) Polfarerne Børge Ousland og Mike Horn har vært ute i over 80 dager under ekstreme forhold. Kulden begynner å tære kraftig på kreftene, forteller Ousland selv.

– Så er dag 79 over. Det har vært litt av en dag og litt av en natt også. Det har vært veldig kaldt. Under førti kuldegrader i natt.

Slik starter rapporten fra campen som polfarerne slo opp fredag kveld.

– Når du puster inn den kalde luften taper du mye varme i lungene, så man ligger konstant og småskjelver. Vi får ikke den søvnen vi trenger, forteller polfarer Børge Ousland i lydklippet som sendes via satellittelefon.

Som legger til:

– Det er en evig kamp. Og så er man trøtt i tillegg. Så vi sjangler rundt som to fulle menn her oppe.

Børge Ousland og Mike Horn går snart tomme for mat oppe i isen, og skipet «Lance» la fra kai i Longyearbyen natt til lørdag for å hente ut polfarerne.

«LANCE»: Teamet til Mike Horn og Børge Ousland har leid Norsk Polarinstitutts tidligere forskningsskip «Lance» for å hente dem ut. Foto: Jørgen Braastad

VG er med om bord i «Lance». På denne siden kan du de neste dagene følge operasjonen nordover.

Skipet skal følge vestsiden av Svalbard oppover, før det går inn i isen. Akkurat nå passerer det Ny Ålesund. Å være om bord er som å sitte i en hengekøye som svinger sakte sidelengs. Ute er det nordøstlig frisk bris, med 17 meter i sekundet med vind.

– Vi går i 10 knop og forventer å være på iskanten i morgen i 08-tiden, sier kaptein Stig Roaldsand om bord til VG.

OM BORD: Kaptein Stig Roaldsand i det skipet forlater havn i Longyearbyen. Foto: Jørgen Braastad

Jo lenger nord skipet kommer seg isen, jo bedre er det for de to polfarerne som kjemper seg sørover. Så langt ser mulighetene gode ut.

– Det er masse råker, så det ser ut som vi kan komme ganske langt opp, sier Roaldsand.

Her kan du se posisjonen til «Lance» og hvor polfarerne befinner seg:

Måtte endre på planen

De to erfarne polfarerne startet sin ekspedisjon fra Nome i Alaska. Derfra har de tatt seg over isen via Nordpolen. Planen var egentlig å følge isen helt ned til Svalbard og bli hentet ut av Mike Horns seilbåt «Pangaea».

Men isen er altfor for usikker.

Mandag ble det besluttet at de to polfarerne må leie et større og stødigere skip for å hente dem ut.

Fredag kveld var de ti mil unna møtepunktet hvor «Lance» håper å få plukket de opp – rundt 82 grader nord.

FREDAG: Dette bildet postet Børge Ousland på sin Facebook side fredag kveld. Da hadde de gått 24 kilometer. De siste ni dagene har de til sammen underlagt 275 kilometer. Foto: Børge Ouslands Facebook

Lørdag skal de kjempe seg videre sørover i håp om å komme seg til det avtalte møtestedet før det er slutt på kreftene og maten.

Maten tar slutt torsdag neste uke.

– Spesiell dag

I dag er det 80 dager siden Ousland og Horn la ut på ekspedisjonen.

– I dag er en spesiell dag på mange måter. De har hatt 80 dager i det «forferdelige livet». Det er også nå innspurten på dette sinnssyke eventyret er i gang. Så det er mye følelser i dag, sier talsperson for polfarerne Lars Ebbesen.

Ebbesen håper mennene klarer å gå helst 25 kilometer i dag, men er godt fornøyd om de klarer 20 kilometer under de tøffe forholdene.

– Vinden har snudd, og den slår nå inn i siden og forfra, i tillegg til at de er psykisk og fysisk slitne. Men Ousland sier han er mer motivert enn noensinne for å nå målet, avslutter Ebbesen.

Publisert: 30.11.19 kl. 10:58

