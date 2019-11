FORSVANT HERFRA: Sloraveien 4 på Fjellhamar i Lørenskog er åstedet for en av norgeshistoriens største kriminalsakener. Foto: Tore Kristiansen / Privat

Politiet om Lørenskog-forsvinningen: Mindre sjanse for løsning før jul

Døren holdes fortsatt på gløtt for et gjennombrudd i løpet av de neste 33 dagene, men politiet innrømmer at sjansene svinner.

Over ett år har gått siden Anne-Elisabeth Hagen forsvant fra sitt hjem i Lørenskog 31. oktober i fjor.

Tidligere i høst sa etterforskningsleder Tommy Brøske til VG at politiet hadde som mål å løse saken innen året er omme. Han erkjente at fallhøyden var stor med en slik uttalelse, som også skapte forundring hos riksadvokat Tor-Aksel Busch.

– Hvor står politiet nå?

– I likhet med alle andre, ser vi jo samtidig at det går fort mot et nytt år, og sjansen for at saken løses før jul, blir derfor stadig mindre, sier Brøske til VG denne uken.

LØSNING? Tommy Brøske erkjenner at sjansene for en løsning på Lørenskog-forsvinningen innen 2019, er mindre nå. Her er han avbildet med politidirektør Benedicte Bjørnland på en orientering om saken hos riksadvokat Tor-Aksel Busch tidligere i høst. Foto: TORE KRISTIANSEN

Har lagt en plan

– Uavhengig av tid, hvordan vurderer politiet nå muligheten til å kunne løse saken, og få en siktelse mot en eller flere gjerningspersoner?

– Vi mener fortsatt at saken er mulig å løse. Vi utelukker ikke at vi kan få et gjennombrudd også i 2019. Vi har gjort våre vurderinger og evalueringer, og laget en plan for de kommende ukene og månedene. Av hensyn til etterforskningen ønsker jeg ikke å gå nærmere inn på våre interne vurderinger, sier Brøske.

– Hva gjenstår av etterforskningen?

– Det gjenstår etterforskningsskritt for eksempel opp mot kjøretøy og spor på åstedet. Vi ønsker ikke å være mer konkrete enn dette per nå.

– Hva gjenstår av taktiske oppgaver og tekniske undersøkelser?

– Etterforskning er en dynamisk prosess, og noen svar fører til nye tekniske og taktiske oppgaver. Det er fremdeles flere oppgaver vi mener er relevante for en oppklaring av saken, uten at vi kan tallfeste oppgavene, sier Brøske.

VG har gått gjennom de bevisene og temaene som har fått mest oppmerksomhet i etterforskningen, og bedt Brøske gi dagens status:

1) Funnene på åstedet

Blodfunnet: Politiet har funnet små rester av Anne-Elisabeth Hagens blod i boligen. Utad har politiet sagt at blodfunnet ikke nødvendigvis er spesielt oppsiktsvekkende siden hun bodde der, men VG vet at store ressurser er brukt for å analysere funnet og sette det i riktig sammenheng. Blodfunnet underbygger en teori om at hun kan være utsatt for en voldshandling.

– Av hensyn til etterforskningen ønsker vi ikke å dele våre vurderinger rundt potensielle bevis i saken, sier Brøske.

Skosporene: Flere steder i huset er det funnet et skospor i størrelse 45. Politiet mener fotavtrykket stammer fra en sko av merket Sprox, som er blitt solgt på Sparkjøp. Med unntak av dette fotavtrykket er alle andre skoavtrykk i boligen identifisert.

– Vi mener fremdeles at avtrykket med stor sannsynlighet er avsatt av en gjerningsperson. Det skyldes både måten det er avsatt på og hvor det er avsatt. Gjennom arbeidet vi har gjort til nå har vi så langt ikke klart å knytte avtrykket til en konkret person, men denne jobben er ikke ferdig, sier Brøske.

Personlige eiendeler: Flere av Anne-Elisabeth Hagens personlige eiendeler ligger igjen på åstedet. Eiendelene er grundig undersøkt for DNA, og kan derfor være sentrale.

– De personlige eiendelene er et av flere viktige spor, sier Brøske.

Brevfunnet: Brevet og konvolutten – som inneholdt et krav på ni millioner euro – er grundig undersøkt. Politiet mener brevarket er produsert i Portugal, og solgt på en norsk Clas Ohlson-butikk, sammen med konvolutten.

Stripsen: Den gjenlagte stripsen, som ble funnet i nærheten av det sentrale åstedet, er undersøkt for mulig DNA. Sammen med brevet skal stripsen være en del av bildet som gjør at politiet mener at åstedet kan være rigget for å gi inntrykk av en kidnapping.

2) Krysskjøpene

Politiet har jobbet med å spore kjøp av både brevpapir, strips og sko. Undersøkelsene har ledet dem til bestemte butikkjeder som Clas Ohlson (brevpapir), Sparkjøp (sko) og Biltema (strips). Politiet har jobbet med å kryssjekke tusenvis av transaksjoner på jakt etter mulige sammenfallende kjøp av disse tre varene.

– Dette arbeidet pågår fremdeles, men vi ønsker ikke å kommentere dette noe ytterligere nå, sier Brøske.

3) DNA-jakten

Politiet har funnet DNA fra det helt sentrale åstedet i Sloraveien. Etter det VG kjenner til har politiet holdepunkter som tyder på at DNA kan knyttes til bortføringen. Det betyr at politiet kan sitte med DNA-profilen til en gjerningsperson.

– Det jobbes fortsatt med DNA-funnene for å avklare hvilken betydning de har for saken. Vi får komme tilbake til når vi kan gå ut med mer informasjon, sier Brøske.

4) Kartlegging av Sloraveien

Politiet har jobbet med å kartlegge alle bevegelser og personer som var i nærheten av Sloraveien 31. oktober i fjor. Politiet mener at Anne-Elisabeth Hagen forsvant mellom 09.14 og et tidsrom tidlig på formiddagen. Det store spørsmålet som fortsatt står ubesvart er hvem som tok seg inn i boligen og bortførte henne.

– Vi prioriterer innenfor tidsrom og geografiske områder. Innenfor det tidsrommet politiet har valgt å prioritere høyest, gjenstår nå om lag ti biler å identifisere. Dette er et tidkrevende og vanskelig id-arbeid, sier Brøske.

