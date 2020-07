AURDAL: Jan Opheim (t.v.) driver Aurdal Fjordcamping sammen med Knut Ivar Sundet. De har nå ingen ledige plasser. Bildet er tatt ved en annen anledning i mai. Foto: Mona Langset, VG

Fulle campingplasser: – Vet ikke om det blir plass til alle

Norske turister renner ned campingplasser i eget land, som betyr nye juli-rekorder for flere. Utenlandske turister må forholde seg til «førstemann til mølla-prinsippet».

– Her om natten fikk jeg en telefon fra en litt påseilet tysker som ville booke plass og som ville gi beskjed om at han kom, sier Jason Sowerby og ler godt.

Han er eier og daglig leder på Lofoten Camp Storfjord som har kapasitet til rundt 50 tilreisende.

– Han forsto min tysk, sikkert fordi siden han var litt påseilet, men jeg lovet ham plass.

Tyskeren som ringte Sowerby er en av de heldige. For på Lofoten Camp Storfjord har det vært fullt siden slutten av mai.

– Vi har hatt et enormt påtrykk av norske turister som vil feriere i eget land, og nå den siste tiden har det vært flust av dansker og finner som har oppdaget Norge. De turistene som kommer nå må forvente seg at det er «førstemann til mølla-prinsippet», for vi har måttet stenge bookingen vår, sier han.

forrige





fullskjerm neste FORVENTER TRØKK: Jan Opheim (t.v.) sammen med Knut Ivar Sundet. VG besøkte dem i mai.

Fra 15. juli endres reiserådene for land i Europa med tilfredsstillende smittenivå. Norske turister kan reise uten å måtte i karantene ved hjemkomst, og turister fra de aktuelle landene får komme inn i Norge.

Dette betyr at eksempelvis bobilturister fra Tyskland og Nederland igjen kan besøke vårt langstrakte land.

Aurdal Fjordcamping i Valdres merket også trykket.

– Nå har jeg lirket frem noen ekstra plasser i kriker og kroker her, men jeg vet ikke om det blir plass til alle folka kommer, sier Jan Opheim.

Campingplassen har 190 faste plasser og 90 i reserve. Nå har Opheim tatt i bruk alle reserveplassene for å sikre alle plass.

– Vi har et samarbeid med et nederlandsk reiseselskap i tillegg, og vi ser at det er pågang fra alle hold.

Aurdal Fjordcamp i Valdres. Foto: Mona Langset/VG

– Fullbooket til langt ut i august

På Åros Feriesenter i Kristiansand setter de nå nye rekorder i juli, og har satt inn ekstra personell til å ta seg av alle henvendelse – spesielt fra norske turister som ønsker å feriere i eget land.

– Vi er fullbooket til langt ut i august, sier daglig leder på Åros Feriesenter, Kristian Herlofsen.

– Hver eneste formiddag ringes vi ned av hundre stykker som ønsker å reservere plasser. Dette ser ut til å bli all time high for oss i juli, altså.

Plassene er allerede fylt opp av nordmenn som ønsker å feriere på Sørlandet. Herlofsen forteller at mange ønsker å både telte og campe – og at mange gjør det for første gang.

Bergen Campingpark har også sett en voldsom oppsving den siste tiden, etter en rolig mai og juni.

– Vi er fullt bemannet og vi ser at det kommer til å være dager der vi er helt fulle – men italienere og tyskere har ofte ferie i august, så vi regner med at det vil være plasser, sier daglig leder Hans Jørgen Tuft.

Color Line forventer storinnrykk

– Bilturistene som kommer inn i Larvik eller Kristiansand er kjempeviktige for reiselivsnæringen i Norge, sier konserndirektør i Color Line Helge Otto Mathisen.

De forbereder seg nå på storinntrykk når grensene åpner på onsdag.

– De turistene som kommer med bil vet vi at blir i Norge i gjennomsnitt ti dager. Så de nærmeste dagene vil de sildre inn i norske fjorder og fjell. Vi vet av erfaring at det er store volum som kommer, og spesielt de tyske bilturistene er kjempeviktige.

