Hagen-søsken: Overbevist om at Tom er uskyldig

Tom Hagens søsken, Vigdis og Sverre, bryter stillheten i et intervju med TV 2.

– Vi er overbevist om at Tom er uskyldig. Vi har ingen tro på at han står bak dette. Det er en veldig vanskelig sak, og vi håper at folk ikke forhåndsdømmer broren vår, sier de.

Begge sier de lever i troen på at svigerinnen Anne-Elisabeth Hagen er i live. Torsdag ble det kjent at to av tre dommere i Eidsivating lagmannsrett mener det ikke er skjellig grunn til å mistenke Tom Hagen (70) for drap eller medvirkning til drap på kona.

Lagmannsretten vil løslate Hagen, men politiet har anket til Høyesterett.

Tom Hagen (70) ble forrige uke siktet for drap eller medvirkning til drap på kona Anne-Elisabeth Hagen som forsvant fra ekteparets bolig 31. oktober 2018. Milliardæren nekter for å ha noe med ektefellens forsvinning å gjøre.

Søskenparet Hagen sier de følger saken tett, og de var overrasket da nyheten slo ned om at broren var siktet for drap eller medvirkning til drap på kona.

– Det hadde jeg aldri trodd at skulle skje, sier Sverre Hagen til TV 2.

I intervjuet sier de de uttaler seg på vegne av de 10 gjenlevende søsknene i Hagen-familien, og sier tydelig at de har ingen tro på at han står bak dette.

De lever også i troen på at Anne-Elisabeth Hagen fortsatt er i live.

– Hvis ikke føler jeg at jeg svikter henne, sier svigerinnen Vigdis Hagen.

Politiet har anket lagmannsrettens avgjørelse fra torsdag til Høyesterett og krevd såkalt oppsettende virkning, noe som betyr at milliardæren ikke løslates før anken er behandlet.

