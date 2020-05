PRØVEORDNING: Oslo kommune har innført økt bruk av munnbind i sykehjemmene. Foto: Hanna Kristin Hjardar

Oslo-sykehjem går imot FHI-råd – bruker munnbind

Oslo har innført bruk av munnbind i demensavdelinger i sykehjemmene. Nå er smitten på hell, men det er ikke sikkert at nedgangen skyldes den nye prøveordningen.

20. april bestemte Oslo kommune at alle ansatte i såkalt skjermede avdelinger skal bruke munnbind på jobb.

Slike avdelinger har ansvaret for eldre med demens og personer med psykiske lidelser.

Bakgrunnen for prøveordningen var at kommunen oppdaget at to av tre smittetilfeller skjedde her, til tross for at avdelingene bare utgjør én femdel av totalplassene i kommunen.

– Vi oppdaget en overhyppighet blant disse som bodde på skjermede avdelinger. De har en atferd som gjør at det blir vanskelig å overholde avstandsreglene, sier direktør i Sykehjemsetaten, Helge Jagmann, til VG.

– Derfor innførte vi økt bruk av munnbind, for å kompensere for avstanden og for å sikre minst mulig kontakt.

– Det var en vanskelig beslutning, fordi mennesker med demens kan bli redde når de ikke ser de ansattes ansikter, sier han.

Nedgang i smitte

To uker senere er smitten i avdelingene redusert, opplyste Sykehjemsetaten fredag.

– Om det skyldes at det totale smittetrykket er mindre eller om det er et resultat av prøveordningen, det er vanskelig å si. Trolig er det summen av tiltakene som gjør at vi har hatt færre smittede beboere og ansatte de siste to ukene, sier Jagmann.

Han viser til at smitten går ned samlet sett i Oslo-sykehjemmene:

20. april var 82 beboere smittet. 25 av disse er nå døde som følge av viruset.

1. mai er 45 sykehjemsbeboere registrert smittet.

Også færre ansatte er smittet og i karantene nå:

20. april var 78 ansatte bekreftet smittet, mens 242 var i karantene.

Nå er 60 ansatte bekreftet smittet og 136 personer er i karantene.

Uenige om effekt

Lederen i Norsk Sykepleierforbund (NSF) Lill Sverresdatter Larsen er blant dem som har tatt til orde for økt bruk av munnbind hos helsepersonell.

– Vi vet at munnbind reduserer smitte. Det beskytter pasienter og minsker risiko for å ta med smitte til andre hjem eller avdelinger, sier Sverresdatter Larsen til VG.

Slik VG skrev forrige helg, må eldreomsorgen i Oslo rasjonere utstyret slik at de ikke går tomme dersom det oppstår utbrudd.

Derfor bruker de ansatte bare håndsprit før de går inn til beboere, med mindre pasienten er smittet eller mistenkt smittet av viruset.

BESKYTTER: Norsk Sykepleierforbund mener helsepersonell bør bruke munnbind oftere. Foto: Rune Stoltz Bertinussen

Utelukker ikke endring

Dette er i tråd med Folkehelseinstituttets retningslinjer, som sier at helsepersonell ikke skal bruke munnbind med mindre det er mistanke om eller påvist smitte hos en pasient.

– Vi registrerer at FHI ennå ikke har endret retningslinjene sine på bruk av munnbind tilknyttet eksempelvis avdelinger med personer med demens. Men vi opplever likevel ikke noen uenighet i muntlige samtaler, sier NSF-lederen.

Instituttet utelukker likevel ikke at situasjonen kan endre seg:

– Det er et område hvor vi trenger mer informasjon, sier seksjonsleder for resistens og infeksjonsforebygging i FHI, Hanne Eriksen-Volle til VG.

Hun er enig med Sykehjemsetaten i at det er vanskelig å si hvor stor effekten av prøveordningen med munnbind er.

– Vi ønsker å begrense introduksjon og omfang av utbrudd på sykehjem med corona. Det er vanskelig å komme med råd om slikt uten dokumentasjon, sier hun.

Eriksen-Volle understreker at nedgangen i smitte kan skyldes at det er innført flere tiltak i kombinasjon.

FHI-RÅD: Helsemyndighetene anbefaler at helsepersonell bare skal bruke munnbind der det er mistanke om eller påvist smitte. Foto: Frode Hansen

Trenger mer kunnskap

I april gjorde instituttet en kunnskapsoppsummering om bruken av munnbind.

På bakgrunn av denne konkluderte de med at de opprinnelige rådene blir stående.

Nå har FHI utarbeidet en forsøksprotokoll for en studie som skal se nærmere på effekten av munnbind.

Protokollen er utarbeidet i samarbeid med smittevernoverleger, sykehjemsleder og flere kommuner, herunder Oslo.

– Vi skal sende den inn for godkjenning, og håper at vi kan starte den studien for å finne mer ut om hva som fungerer, sier Eriksen-Volle.

Utstyrsmangel i kommunene

For å sikre at det ikke går tomt for utstyr, ber FHI om at helsepersonell bare bruker beskyttelsesutstyr når det er behov for det.

KS har tidligere slått alarm om mangelen på smittevernutstyr i de store kommunene.

En av årsakene til at Oslo kommune nå har kunnet innføre prøveordningen med munnbind, er at de har hatt nok utstyr til det, opplyser Jagmann.

Han understreker at tilgangen på smittevernutstyr er et nåtidsbilde:

– Vi vet ikke hvordan det blir fremover, vi vet bare hvordan det har vært, sier Jagmann.

Mens sykehjemmene er statlige, har kommunene ansvaret for sykehjem og hjemmetjenester.

Den gjeldende fordelingsmodellen sier at helseforetakene, altså sykehusene, skal få 70 prosent av utstyret, at kommunene skal få 20 prosent og at 10 prosent skal gå til et reservelager nasjonalt.

– Bør fordelingsnøkkelen endres?

– Jeg mener i hvert fall det må være slik at smittevernutstyr må tilføres der det er størst behov. Vi legger ikke skjul på at kommunene har tatt den første støyten hittil, sier Jagmann.

Totalt har 31 personer som bodde på sykehjem mistet livet som følge av viruset, ifølge Sykehjemsetatens statistikk fredag.

Publisert: 03.05.20 kl. 18:42

