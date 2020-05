HARDT RAMMET: Skipsverftet Havyard har vært gjennom tøffe tider, men nå er aktiviteten på vei tilbake. Her er tillitsvalgte Morten Langeland. Foto: Hallgeir Vågenes

Arbeidsledigheten økte med over 1400 prosent - nå kommer arbeiderne tilbake

HYLLESTAD (VG) Da alle de utenlandske arbeiderne ble sendt hjem fra hjørnesteinsbedriften Havyard, fikk det enorme ringvirkninger i det lille lokalsamfunnet Hyllestad.

Nå nettopp

– Det hadde vært dramatisk, og det er vanskelig å forestille seg hva som hadde skjedd i Hyllestad om verftet sluttet å eksistere. Mange i området avhenger av oss, og det ville på sikt blitt døden for lokalsamfunnet, sier produksjonsdirektør i skipsverftet Havyard, Stig Breidvik.

Hyllestad kommune i Ytre Sogn ligger værhardt til, ikke langt fra åpningen mot det store havet. Verftet Havyard ruver som en mastodont i fjellsiden, som et tydelig bevis på bedriftens viktighet. Men værhardt har det også vært for verftet.

Fredag den 13. mars kom det en bekymringsmelding til kommunen i Ytre Sogn om mulig coronasmitte i hjørnesteinsbedriften, der noen arbeiderne bor tett på hverandre i brakker. Frykten for stengte grenser var stor, og mange av de innleide øst-europeerne ble nervøse.

Samme ulykkesdag ble det ifølge ordfører Kjell Eide (Ap) bestemt at 170 polske arbeidere skulle sendes hjem, i samråd med kommuneoverlegen.

Det førte til at det ble umulig å opprettholde vanlig produksjon, mange av de norske fastboende ble permittert og produksjonen på verftet ble skalert ned til et absolutt minimum.

HEI SVEIS: Morten Langeland sammen med en sveiser på Havyard skipsverft i Hyllestad. Foto: Hallgeir Vågenes

1400 prosent

På den måten gikk arbeidsledigheten i kommunen fra 9 i februar til 136 i mars – en økning på mer enn 1400 prosent, ifølge tall VG har hentet fra NAV. Det bor litt mer enn 1300 innbyggere i kommunen, som per i dag ikke har hatt noen bekreftede tilfeller av coronasmitte.

– Vi kunne ikke holdt på med den type produksjon særlig lenge, det var ingen framdrift, sier Breidvik, mens det igjen er hektisk sveise-aktivitet bak ham.

De har fått hentet inn et enormt skrog til dokken, og arbeiderne jobber hektisk både under, over og på sidene av skipet, gnistene flyr. Utenfor verftet ligger to snart leveringsklare hybridferger til Møre og Romsdal, som med jevne mellomrom gir fra seg øredøvende signaler for å teste systemene.

Havyard leverer skip til både oppdrettsnæringen og for persontransport, og har røtter helt tilbake til 1918. De siste årene har de hatt store økonomiske utfordringer, og så sent som mandag 4. mai kom de til enighet med sine kreditorer om en kriseplan som sikrer aktiviteten i nærmeste fremtid.

les også Danske eksperter: «Overveiende sannsynlig at epidemien dør ut av seg selv»

– Vi håper vi er forbi det verste nå og i en god stund fremover. Men det blir nok ikke det samme igjen, tror Breidvik, som selv er oppvokst i Hyllestad.

I samarbeid med kommuneoverlegen har de faset inn to grupper med hovedsakelig polske og rumenske arbeidere. Den første er allerede tilbake i arbeid etter to ukers betalt karantene på Hyllestad, den andre og foreløpig siste gruppen er ferdig med sin karantene torsdag.

250 arbeidere vil da være tilbake i sving, mot 450 i en normalperiode.

– Nå ser vi at det løsner, det sikrer kontinuiteten vår og gjør at usikkerheten blir borte. Det betyr mye, nå vet vi at vi har arbeid. Men vi vet jo aldri hva som skjer, sier tillitsvalgte Morten Langeland, med 25 års fartstid på utrustningsavdelingen på verftet.

Han er geitebonde på si og har de kraftige arbeidshendene vevd sammen over magen. Det er ikke lenger mye usikkerhet å spore hos den erfarne verftsarbeideren, som har vært med på mange tunge omstillinger i sin fartstid.

VETERANER: Produksjonsdirektør Stig Breidvik (nærmest kamera) og tillitsvalgt Morten Langeland har begge mer enn 25 års fartstid i Havyard-verftet. Foto: Hallgeir Vågenes

Worst case

Verftet er ikke viktig bare for arbeiderne som jobber der, men også hele lokalsamfunnet rundt. De har en rekke lokale underleverandører, og verftet sikrer også at aktiviteten i kommunens butikker og nærtilbud øker.

– Havyard er så viktig for samfunnet totalt sett, både historisk og nå. Hele samfunnet lider når aktiviteten der går ned, men alle har mentaliteten om at det kommer til å gå bra, sier ordfører Eide.

Men selv om de på Havyard er glade for at verftet sakte men sikkert returnerer til noe som kan minne om normalen, er det også en viss risiko forbundet med å starte opp bedriften igjen.

– Vi vet jo ikke helt hva som skjer når vi blir flere her, og vi er nok litt mer på vakt overfor hverandre. Vi kan ikke slippe opp nå, mener Langeland.

Det er også med reservert begeistring at Breidvik ønsker store deler av arbeidsstokken velkommen tilbake.

– Det absolutt verste som kunne skjedd oss, var om vi fikk en smittet her på verftet. Da måtte vi trolig ha stengt ned hele produksjonen, og det ville vært katastrofalt, sier Stig Breidvik - som selv startet på «gulvet» i 1988.

Publisert: 06.05.20 kl. 19:51

Les også

Fra andre aviser