MAGELEIE: Her snur anestesilege (i midten) og intensivsykepleiere en pasient i mageleie. Det er både en krevende og viktig oppgave da pasientene er tilkoblet medisiner som fortsatt må være tilkoblet underveis i flyttingen. Foto: Katrine Sunde/Haukeland sykehus

Her er sykehusets egne bilder fra intensivavdelingen

På Haukeland sykehus i Bergen har det de siste to månedene blitt behandlet flere pasienter for coronaviruset. Sykehusets egne bilder gir et unikt innblikk i forholdene på intensivavdelingen.

– Det er spesielt, men samtidig så er det dette vi gjør hele tiden. Det som er annerledes er at vi har mye smittevernutstyr, og at pårørende ikke er her, forteller Katrine Sunde til VG.

Hun er femti prosent fotograf og femti prosent intensivsykepleier. Hun jobber selv på Haukeland sykehus, og har tatt bildene fra intensivavdelingen.

Foto: Katrine Sunde/Haukeland sykehus

På bilde over ser man et oversiktsbilde fra avdelingen. Det er i grunn plass til syv pasienter, men frem til nå har de maks hatt seks pasienter inne samtidig. På tidspunktet bilde ble tatt var det fem pasienter innlagt, og flere ansatte som her er midt i et vaktskifte.

Sunde forteller at hun føler det både er rart og normalt å jobbe nå om dagen. Hun poengterer at det særlig er rart at samfunnet nå er mer opptatt av hvordan jobben gjøres rundt omkring i landet i avdelingene.

– Det er uansett veldig givende å gjøre jobben, og gjøre det en kan for å hjelpe dem. Jeg tror det hadde vært rart å ikke fått være med på dette når jeg er utdannet og jobber med faget. Om jeg kunne valgt om å stå over eller være med, så hadde jeg vært med. Når en kan noe, så er det godt å kunne bidra, forteller hun.









VASK: Her vasker en intensivsykepleier en klut for å gjøre en vask på en pasient.

Foruten det tøffe viruset som pasientene kjemper mot, er det også stort fokus på «de vanlige» tingene på avdelingen ifølge Sunde. Hun opplyser om at kroppsvask er noe man foretar to ganger daglig på pasientene.

– Det er nok mange som ikke tenker på at pasientene blir vasket to ganger daglig og kanskje oftere ved behov. Og vi får mye opplysninger gjennom huden til pasienten. Det er derfor ikke bare noe man gjør, men en viktig del av arbeidsoppgavene vi har, sier Sunde.

Det er også mye teknologi inne i intensivavdelingen på Haukeland sykehus. Det er både medisinpumper ved sengene som kontinuerlig medisinerer pasientene gjennom døgnet. Det er også flere skjermer som foretar målinger på pasientene. På denne avdelingen ligger samtlige av pasientene koblet til respirator, så alle sengene har en respiratormåler ved siden av sengen. Det for å hele tiden ha kontroll på behandlingen.









NATTEVAKT: Her følger en intensivsykepleier med på intensivkurven til pasienten.

– Så lenge man behandler er det håp. Man tenker av og til; «kommer dette til å gå?». Intensivbehandling handler om å behandle og «kjøpe tid» for at kroppen skal få tid til å lege seg selv. Vi må støtte kroppen så den får tid til å komme over en kneik.

Men det er ikke bare pasientene som kan føle de må komme seg over en kneik. Ifølge Sunde klarer det medisinske personellet på avdelingen å holde motet oppe. Det i en tid med mange syke pasienter og lange arbeidsdager. Hun påpeker at motivasjonen og gleden med arbeidet fortsatt er det til tross for at de vanligvis kommer gjennomvåte av svette til pausene.

– Vi er glad i hverandre her på avdelingen og tar vare på hverandre. Vi snakker mye sammen, og det er god støtte i å ha folk som står i det samme som en selv, sier Sunde som ler litt når hun legger til at de har vært så heldige å få brus servert i løpet av vaktene.









For Sunde sin del tror hun i de fleste tilfeller det er en ulempe for både pårørende, familie og pasient at pårørende ikke kan være til stede. Hun påpeker at det ofte er for de pårørendes del at de er der, da pasienter som oftest ikke er våkne på avdelingen uansett.

Ofte kan pårørende også gi mer kjennskap til pasienten for de ansatte slik at de kan forstå pasientene sine bedre.

– Vi får en mer naturlig tilknytning til pasientene og pårørende når de er her. Nå kan de ikke det, men de har fremdeles mulighet til å ringe når som helst.

Hun trekker også frem en positiv side med det: Kontroll.

– Hadde det vært Italia-tilstander hadde det kanskje uansett blitt vanskelig med oppfølging av pårørende. Om vi hadde fått det slik hadde nok kontakten ut blitt annerledes.

Til tross for de vanskelige, og ikke minst nye omgivelsene på jobb, er tryggheten Sunde føler når hun kler på seg før en vakt utelukkende bra. Å få på seg det riktige utstyret til en hver tid, i bestemte rom er noe de ansatte har blitt gode på, og hun forteller at de har oppskrift hengende på veggen for å kontrollsjekke alt.

– Jeg føler meg trygg på utstyr og trygg på hvordan vi skal behandle pasientene våre. Vi er vant til å ha dårlige pasienter, og dermed er det ikke skummelt å stå i jobben. Det tror jeg de fleste som jobber med dette vil si.









SMITTEVERN-ANTREKKET: Her står en intensivsykepleier ferdig påkledd i korridoren mellom gangen og intensivavdelingen. Påkledningen skjer utenfor korridoren som fører inn til intensivavdelingen.

Per 6. mai ligger det fem innlagt på Haukeland universitetssykhus. Det viser VGs oversikt som du kan se her. Det første dødsfallet i Bergen kommune ble registrert 29. mars. Totalt har 28 personer mistet livet til viruset i Bergen.

Tallene viser også at det totalt er 560 personer i Bergen som så langt har testet positivt på viruset.

Publisert: 06.05.20 kl. 19:48

