ENDELIG TILBAKE: Førsteklassing Dorotea Smedsrud (6) løper rett bort til klasserommet der hun skal treffe klassekameratene igjen mandag. Søndag ettermiddag viste hun VG skolen sin etter halvannen måned med hjemmeskole. Foto: Hanna Kristin Hjardar, VG

Åttebarnsmor Helena og Dorotea (6) klar til skolestart: Hadde vært greit med en dato for alle

KROKSTADELVA (VG) Yngstejenta Dorotea (6) i familien Smedsrud er superklar til skolestart mandag. Men åttebarnsmamma Helena (43) skulle gjerne visst når resten av gjengen kan starte.

– Det er greit at Dorotea begynner igjen nå. Jeg har ingen problemer med å sende henne på skolen. Men det er ikke så lett å planlegge noe når vi ikke vet noe om når resten av elevene her skal begynne på skolen. Nå skal vi voksne tilbake på jobb mer for fullt. Med noen av de litt eldre elevene igjen her hjemme, er jeg litt usikker på hvordan det går, sier Helena Smedsud.

Hun er ikke typen som stresser seg opp for bagateller. Selv mens seksåringen er litt oppskaket og søker en ikke helt lydløs tilflukt under det robuste kjøkkenbordet, beholder åttebarnsmoren roen.

VISER VEI: Dorotea bor cirka 100 meter fra Krokstad skole i Krokstadelva i Drammen kommune. Hun blir ivrig da hun viser mamma Helena klasserommet der hun skal møte klassekameratene igjen mandag. Foto: Hanna Kristin Hjardar, VG

VG besøker henne og familien i Krokstadelva for andre gang i tiden med coronastengte skoler. Det er søndag ettermiddag og en drøy måned siden sist vi var på besøk.

Hjemmeskolen har stort sett gått greit, rapporterer mamma Helena.

– Bortsett fra noen utfordringer for meg med matematikk for syvende-trinnet, har det gått greit. Men vi har fått god hjelp av lærerne, skryter hun.

Sammen med seksåringen Dorotea viser Helena oss skoleveien på 120 meter (!) til klasserommet på Krokstad skole rett borte i nabolaget. Der får «Dorri» mandag sin andre skolestart i første klasse, egentlig.

KUNNSKAPSLØFTET: Åttebarnsmor Helena gir yngstedatter Dorotea litt hjelp for at hun skal få et gjensyn med klasserommet. Foto: Hanna Kristin Hjardar, VG

Førsteklassingen peker på vinduene til klasserommet sitt. Nå skal klassen deles i to mindre grupper, slik coronaveilederen for småskolen krever.

– Vi må bytte pulter. Jeg sitter vanligvis helt foran. Nå blir det litt spennende hvor jeg skal sitte, sier Dorothea.

Mamma Helena er mest spent på hvordan det går hjemme når både hun og pappa Jan Frode (43) skal jobbe for fullt igjen.

– De jobber på ulike måter og har litt ulik oppfølging. På en måte hadde det vært greit med en startdato for alle. Da kunne vi lettere planlagt dagene fremover.

– Noen snakker om brakkesyke når familier «går oppå hverandre» med hjemmeskole over tid, hva er din erfaring, Helena?

– Vi er så vant til å være sammen mange i huset og gå oppå hverandre, så dette har sånn sett ikke medført så mye omstilling for oss. Vi er en veldig hjemmekjær familie, svarer hun.

GJENGEN: Familien Smedsrud ved syv av dem: Fra venstre: Leander (16), Socrates (12), Dorotea (6), mamma Helena (43), Konstantin (13) pappa Jan Frode (43) og Fiorella (15). (Ferdinand (19), Nelly (21) og Abelone (23) er flyttet ut, eller var ikke til stede da bildet ble tatt.) Foto: Janne Møller-Hansen, VG

Åttebarnsmoren beskrev for en måneds tid siden at noen av det mest positive med hjemmeskolen var at hun fikk mer innblikk i barnas skolearbeid. Det kan hun bare bekrefte ytterligere. Nå føler hun seg veldig oppdatert på barnas skolearbeid og utvikling.

– Det var nedgang i søkertallene til lærerutdanningen nylig. Du vurderer ikke å bli lærer?

– Det måtte i så fall ha vært i mitt eget fag. Men jeg liker å følge opp unger og har jobbet i barnehage tidligere, svarer åttebarnsmoren.

Hun liker seg likevel aller best yrkesmessig i sin egen systue.

ROLIG SØNDAG: En trampoline utstyrt med puter duger som avslapningssone en mild søndag ettermiddag for både Konstantin (13) og Dorotea (6). Foto: Hanna Kristin Hjardar, VG

Familien har tatt sine forholdsregler under coronaen. De holder avstand og vasker hender. Men besøk hos besteforeldrene i begynnelsen av 70-årene har de ikke droppet.

– Vi har egentlig besøkt besteforeldre som alltid. Foreldrene mine er i likhet med meg ikke så veldig hysteriske av seg. De ser ikke på seg selv som så veldig sårbare, og vi tar de forholdsreglene som trengs. De er veldig glade i barnebarna sine. Vi er ikke så mye sammen med andre heller, så jeg regner ikke smittefaren som så veldig stor, sier Helena Smedsrud.

TEGNER HUS: Tegning er kanskje Doroteas favorittsyssel i skoletimene. Hjemme på det store kjøkkenbordet tegner hun ofte huset som familien skal flytte til. Foto: Hanna Kristin Hjardar, VG

– Hvordan blir det å sende yngstejenta på skolen igjen?

– Jeg tror det blir bra jeg. Det er nok det som har holdt hverdagen vår litt tilbake – fordi hjemmeskole for henne krever at noen av oss voksne er hjemme.

Dorotea ser også frem til å begynne på den vanlige skolen igjen. Spesielt da mamma løfter henne opp slik at hun kan titte inn i klasserommet.

– Jeg savner vennene mine. Jeg gleder meg aller mest til å møte dem igjen. Så liker jeg å tegne. Nå tegner jeg ofte det nye huset vi skal flytte til, sier Dorotea.

Men hun synes det er vanskelig å fargelegge det.

– Fordi det er hvitt, vel.

PS Kunnskapsminister Guri Melby sier søndag ettermiddag at regjeringen så raskt som mulig vil bestemme mer nøyaktig når flere av de høyere klassetrinnene kan starte igjen på skolen. Hun er spesielt opptatt av at avgangselevene i vg3 og 10. klasse får starte opp igjen, blant annet for at avgangselevene får et bedre vurderingsgrunnlag for standpunktkarakter, ifølge NRK.

Publisert: 26.04.20 kl. 22:03

