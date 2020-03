SKJENKESTOPP: Byrådsleder Raymond Johansen på pressekonferanse 12. mars. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

Fire kontrollører skal ha sjekket 250 serveringssteder

Ifølge Vårt Oslo, var det fire kontrollører som fra utsiden - enten fra bil eller til fots - sjekket 250 serveringssteder dagen før skjenkestopp ble vedtatt i Oslo.

Oslo-avisen skriver at næringsbyråd Victoria Marie Evensen (Ap) oppgir til dem at det var fire kontrollører fra næringsetaten som i løpet av 19. mars sjekket totalt 250 steder. I snitt blir dette 62,5 serveringssteder per kontrollør.

Observerte fra utsiden

I byrådssaken datert dagen etter, dagen før forbudet mot alkoholservering i Oslo trådte i kraft, refereres det til utdrag fra kontrollrapporten.

I saken kommer det fram at kontrollørene kun har observert fra utsiden siden lørdag 14. mars, på grunn av smittefare og nærgående oppførsel fra berusede gjester.

– Jeg vil først påpeke at bestemmelsene som gjelder for denne beslutningen er smittevernloven og ikke skjenkeloven. I tillegg har det vært viktig å beskytte næringsetatens kontrollører mot potensiell coronasmitte, skriver Victoria Marie Evensen i en e-post til Vårt Oslo.

– Derfor er ikke disse kontrollene gjennomført på samme måte som ordinære skjenkekontroller. Det har blitt gjort en rekke observasjoner både til fots og fra bil. Det har i all hovedsak vært fire kontrollører ute til samme tid, skriver Evensen videre.

NÆRINGSETATEN: Victoria Marie Evensen (Ap) er byråd for næring og eierskap. Her avbildet 23. oktober 2019. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

17. mars ble det «flere steder observert et generelt høyt skjenkenivå og at gjestene virket på avstand å være påvirket av

alkohol.»

I rapporten fra 19. mars står det blant annet at det ble observert 23 steder «som ikke forholdt seg til grensen om minimum 1 meter avstand mellom gjestene.»

På en bydelskro fremsto flere gjester som overskjenket. Rapporten bemerker også gjester som røyket og dermed tok seg til ansiktet før de gikk inn igjen og tok på dørhåndtak.

Det påpekes at flere serveringssteder hadde åpnet igjen etter å ha stengt tidligere, og at det at bransjen følger med på konkurrentene «kommer trolig til å resultere i at flere velger å starte drift igjen. De ser at deres konkurrenter får drive uten negative konsekvenser, mens de selv må holde stengt.»

Næringsetaten peker også på at de flere ganger har fått tilsvar på skjenkerapporter fra de ulike aktørene der «de argumenterte for at deres gjester ikke var åpenbart påvirket av alkohol. De argumenterte derimot at det var underliggende sykdom, som var årsaken til at deres gjester sjanglet, snøvlet og hadde problemer med koordinasjon. Disse gjestene er altså de samme, som nå risikerer å bli smittet av COVID-19.»

Også smittevernsoverlegen og kommunenes Beredskapsetat støtter et forbud.

«Det vil være enklere å kunne lette på tiltak over tid enn å måtte bruke store ressurser på kontroll og gradvis innskjerping samtidig som kommunens kontrollører og politiet vil utsettes for smittefare.» bemerker sistnevnte i saksdokumentet.

Vårt Oslo har snakket med innehaver av uteserveringen Grünerhaven på Olaf Ryes plass, Silvia Fartum, som mener det virker «helt usannsynlig» at kontrollørene ved å kjøre forbi kan ha sjekket at serveringsstedene overholder smittevernloven.

– De kan sikkert ha gjort noen kontroller. Men jeg vil si at det er fysisk umulig for fire kontrollører fra næringsetaten å gjennomføre 250 forsvarlige kontroller av at smittevernloven i løpet av ett døgn, sier Fartum til lokalavisen.

Også Lorry og Høyre har reagert på Oslobyrådens beslutning om skjenkeforbud for alle.

– Serveringssteder som tar smittevern på alvor, burde ikke bli straffet, sa eier og driver av restauranten Lorry, Karl-Axel Bauer Bauer, da.

VG har sent tirsdag kveld sendt en e-post til næringsbyråden med forespørsel om kommentar, men har så langt ikke fått svar.

