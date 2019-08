TENT LYS: Ved rådhusets inngang er det satt opp lys, blomster og et bilde av Ingrid Aune. Fredag vil det bli lagt ut en kondolanseprotokoll. Foto: Ole Martin Wold, VG

Varaordfører om Aune: – Et friskt pust i Malvik

HOMMELVIK (VG) Ingrid Aune vil huskes i kommunen som en energibunt og en ordfører som turte å ta de politiske kampene.

Andrea Rognstrand

Ole Martin Wold (foto)

– Jeg tror folk er i sjokk. Ingrid har vært en veldig tydelig ordfører og hun var vært midt i blant oss. Hun kom inn her som et veldig frist pust for fire år siden, sier varaordfører Ole Herman Sveian (Sp) til VG.

Han sitter i fojaéen i rådhuset i Malvik. Ved siden av sofagruppen står et bord med hvit duk, en bukett røde roser og bilde av Ingrid Aune.

Torsdag ble det bekreftet at Aune (33) og kjæresten Eivind Olav Kjellbotn Evensen (43) omkom etter en båtulykke i nærheten av Namsos.

MINNES KOLLEGAEN: Ole Herman Sveian (Sp) er nå fungerende ordfører etter at Ingrid Aune omkom i en båtulykke. Foto: Ole Martin Wold, VG

Jobbet for å sette Malvik på kartet

– Hun har vært tydelig, tatt fightene, tatt tak og vært profilert, så når noe som dette skjer syns folk det er helt uforståelig. Så jeg tror folk syns dette er dypt tragisk, sier Sveian.

Han tror dødsfallet vil prege kommunen med mellom 14.000 og 15.000 innbyggere i lang tid framover.

– Det er jo det som har vært Ingrids prosjekt: Det å prøve å sette Malvik kommune på kartet, som en god og spennende kommune mellom disse to byene.

PÅ HALV STANG: På plenen utenfor rådhuset i Malvik er flagget heist på halv stang i sorg. Foto: Ole Martin Wold, VG

– Hvordan har det vært å være en del av prosjektet med å sette kommunen på kartet?

– Jo, vi gikk inn i dette med en relativt lik inngang. Vi har jobbet godt sammen i forholdt til å markere Malvik. Det har vært spennende, sier han og beskriver sin kollega som et stort politisk talent.

Selv ble han kjent med henne for fire år siden, da de drev valgkamp før forrige kommunevalg. De hilste første gang under åpningen av Arbeiderfestivalen for fire år siden.

Satset på skole og arbeid

Han trekker fram at Aunes brant for å få flere ansatte i omsorgsyrker over på heltidsstillinger.

– Vi har klart å etablere en kultur i Malvik som ser ut til å ha fått gode resultater, sier han.

Varaordføreren peker også på at de har lykkes i å stabilisere økonomien i kommunen.

– Den var utfordrende da vi begynte. I tillegg hadde hun veldig engasjement for å få bygd nye ungdomsskoler. Vi har bygget en og den neste er under planlegging.

– Ikke naturlig med valgkamp på en stund

– Det er jo et lite politisk miljø i en mellomstor kommune som denne. Vi er tett på hverandre og det vil jo prege oss framover. Det kommer til å bli en rar periode, sier Sveian.

Han mener det er for tidlig å si noe om hvordan dødsfallet vil prege valgkampen fram mot kommunevalget i september.

– Vi skal snakke litt sammen i det politiske miljøet i kveld og dagene framover, så får vi se, men det er ikke naturlig å drive noe aktiv valgkamp på en stund ennå.

PREGET: Varaordfører Ole Herman Sveian (Sp) tror det kommer til å bli noen rare dager etter at hans kollega gikk bort. Foto: Ole Martin Wold, VG

– Hvordan vil du huske henne?

– Jeg vil huske henne som en energibunt, som var blid, med nye påfunn og uredd. Hun var klar og tydelig i meningene og hadde glimt i øyet, smiler han.

– Uenig, men på en ordentlig måte

Politikerne i Malvik møtes i rådhuset torsdag kveld. To av dem er Randi Eikevik fra partiet Fokus Malvik og Per Wallseth fra Pensjonistpartiet.

– Da jeg fikk meldingen satt jeg foran PC’en og måtte si til min kone at «Ingrid er død». Hun svarte «Ingrid?». «Ja, ordføreren» sa jeg, forteller Wallseth.

– Da kom tårene.

Han beskriver henne som en politiker det gikk an å diskutere med selv om man var uenig. Wallseth har sittet i kommunestyret siden 1983 og legger vekt på at hun var et godt menneske.

– Hun sa fra at hun var uenig, men hun gjorde det på en ordentlig måte, sier Pensjonistparti-politikeren.

LOKALPOLITIKERE: Randi Eikevik i partiet Fokus Malvik og Per Wallseth fra pensjonistpartiet er på vei inn til et politikermøte i Malvik rådhus i kjølvannet av ordførerens dødsfall. Foto: Ole Martin Wold, VG

Eikevik har tidligere vært medlem i Arbeiderpartiet og har støtt på Aune i flere anledninger, både i partiet, internasjonalt og i kvinneforum.

– Hun var veldig grei å forholde seg til og var kvikk til å ta ting. Hun var en ressurs som vil bli savnet, slår hun fast.

Eikevik mener Aune hadde en ny vinkling på politikken. Hun var opptatt av ungdom og småbarnsforeldre.

– Jeg tror hun er en vi ville sett i politikken lenge. Hun var en likandes dame!

– Lyttende, med gjennomføringskraft

Dødfallet preger kommunen, administrasjonen og politikerne, sier rådmann Carl-Jacob Midttun.

– Det er en dypt tragisk hendelse og vi er i sjokk alle sammen etter at dette skjedde natt til i dag, sier han til VG, og legger til:

– Det preger helt sikkert innbyggerne i Malvik óg. Jeg tror alle er sjokkert og lei seg for at vi nå har mistet ordføreren vår, som var et fantastisk flott menneske.

MALVIK: Rådmann Carl-Jacob Midttun i Malvik kommune. Foto: Ole Martin Wold, VG

Middtun sier at Aune var enormt kunnskapsrik og godt forberedt i arbeidssammenheng. Hun beskrives som lyttende og med stor gjennomføringskraft.

– Hun var et interessant menneske å jobbe med fordi du ble tilført energi og ble utfordret.

Han sier at de nærmeste dagene blir brukt til å løse opp i ting og legge til rette for kommunens virke, i tillegg til støtte og omtanke for familien.

Publisert: 01.08.19 kl. 20:01 Oppdatert: 01.08.19 kl. 20:18

